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Rondo Aug. 11
Thomas Hindle

Çeviri:

Leagues Cup Rondo: Austin FC gerçekten iddialı mı? Robert Lewandowski, Chicago'da erken bir kupa kaldırabilir mi? Hangi Liga MX devi öne çıkacak?

FEATURES
Analysis
Leagues Cup
ABD 1
Liga MX

Leagues Cup'ta iki maç günü geride kalırken, genel ilgiye dair daha büyük soru işaretleri bulunsa da turnuva dikkate değer ölçüde keyifli geçti.

Bu turnuva artık iyi mi? Leagues Cup, yıllar boyunca MLS sezonunun kıyısında köşesinde var oldu. Sezonun ortasına tuhaf bir şekilde sıkıştırılmış, ancak kazandığınızda anlam kazanan türden bir kupaydı.

Şimdi ise, Dünya Kupası sayesinde zaten sekteye uğramış bir sezonda, bu organizasyon daha fazla öne çıkıyor. İki haftayı aşkın bir süre boyunca Kuzey Amerika futbolu Leagues Cup modunda. Bu da büyük ölçüde iyi bir şey. Hem MLS hem de Liga MX, turnuvanın önemini vurguladı ve objektif olarak bakıldığında Liga MX'in en iyileriyle MLS'in en iyilerini karşı karşıya getirmek iyi bir fikir.

Peki sonuçlar bu yıl nasıl görünüyor? Öncelikle, kalite zirveye çıktı. En iyi Liga MX takımları, büyük ölçüde, eleme aşamasına kalmak için iyi bir konumda. Aynısı genel hatlarıyla MLS için de geçerli; sürpriz iddiacı Austin FC hariç. Ortaya çıkan ürün de oldukça iyi, katılım konusunda tamamen geçerli endişeler olsa bile. Ancak Leagues Cup'ın geneli hakkında ne söyleyebiliriz? Ve buradan sonra nereye gidiyor?

GOAL yazarları, bir başka... Rondo... bölümünde bunu masaya yatırıyor.



  • EvanderGetty

    Şu ana kadar Leagues Cup'ın en iyi oyuncusu kim oldu?

    Tom Hindle: Austin FC'den Myrto Uzuni gol krallığı yarışının zirvesinde yer alıyor, ancak şimdiye kadar turnuva boyunca en etkili bireysel oyuncu, zorlu fikstürde FC Cincinnati'yi sırtlayan Evander oldu. Yıllara meydan okuyan ve sadece bir gol atmasına rağmen hayati bir odak noktası olan müthiş Robert Lewandowski için de birkaç söz etmek gerek.

    Ryan Tolmich: Liga MX takımları Uzuni yüzünden kâbus görecektir. Xolos'a karşı 2-0'lık galibiyette bir asistle başladı, ardından Puebla'ya karşı 3-0 kazanılan maçta üç gol attı. Austin FC'nin yıldızı işini yaptı, ancak en büyük sınavı sıradaki olacak: Club America.

    Alex Labidou: 2025'te geldiğinden bu yana Designated Player etiketini haklı çıkaracak pek az şey yaptı, peki ya Austin FC'nin Uzuni'si? Arnavut oyuncu, sportif direktör kapı dışarı edilmeden önce Rodolfo Borrell'in büyük para harcanan kumarlarından biriydi, ancak Leagues Cup 31 yaşındaki futbolcuya yeniden hayat verdi. İki maçta üç gol ve bir asistlik katkısıyla, belki de bu turnuva Uzuni'nin nihayet değerini kanıtlaması için tam olarak ihtiyaç duyduğu şeydir.

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  • Austin FCGetty

    Sizi en çok hangi takım şaşırttı?

    TH: Austin! Unutmayın, mayısta teknik direktörlerini ve sportif direktörlerini görevden aldılar, ayrıca son üç MLS maçlarının ikisini kaybettiler. Leagues Cup’ın MLS tarafındaki tabloda zirvede olmak muazzam bir başarı. Yine de Club America çok büyük bir sınav olacak.

    RT: Muhtemelen Pumas, çünkü gösterdiklerinden çok daha iyiler. Sezonu puan tablosunun zirvesinde bitirdikten sonra lig finalini kaybettiler, ardından Leagues Cup’a adeta fırtına gibi girdiler ama Charlotte FC ve FC Cincinnati’den ağır darbeler aldılar. Keylor Navas’a karşı beş gol mü? Bunu kim bekliyordu ki?

    AL: Austin’le devam edelim. Austin, son birkaç yılda MLS’in en büyük hayal kırıklıklarından biri oldu, ancak tur atlamak için kendini mükemmel bir konuma getirdi. Geçici teknik direktör Davy Arnaud için play-off’lar uzak bir ihtimal gibi görünüyor ve Jim Curtin’in gelecek sezon görevi devralacağı zaten kesinleştiği için Arnaud kalıcı görev için bir seçme süreci içinde değil. Yine de beklenmedik bir Leagues Cup serüveni, gelecekte bir başka önemli rol için elini güçlendirebilir.

  • Austin FC Leagues CupGetty

    Karma seyirci katılımı endişe verici mi?

    TH: Evet, ama buna bu kadar şaşırmamız gerektiğinden de pek emin değilim. Ortada kesinlikle bir Dünya Kupası sonrası rehaveti var ve Meksika takımlarının varlığı bir miktar artış sağlasa bile, salı gecesi statların dolmasını gerçekten bekleyebilir misiniz? MLS zaten cumartesi akşamı prime time'da kendi seyirci sorunlarını yaşıyor. Teksas'ta bunaltıcı bir salı gecesi bunu satmayı daha da zorlaştırıyor.

    RT: Kesinlikle. Bu işin bütün amacı gelir yaratmak ve gelir yaratmanın en iyi yollarından biri de tribünleri doldurmaktır. Elbette bunun arkasında yayın ve sponsorlarla ilgili başka gerekçeler de var, ancak herhangi bir profesyonel spor organizasyonunun en önemli parçası taraftara hizmet etmektir. Eğer o taraftarlar sunulan şeye ilgi göstermiyorsa, bu endişe vericidir.

    AL: Evet. Leagues Cup organizatörlerinin turnuvaya ciddi şekilde dönüp bakmasının zamanı geldi. Dahil olan takımlardan ve katılan liglerden formata ve ne sıklıkla düzenlendiğine kadar her şeyin yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Lionel Messi için bile tribünlerde boş koltuk kümeleri görmek, ayrıca MLS'in en yeni yıldız cazibe merkezleri arasında yer alan Antoine Griezmann ve Robert Lewandowski gibi oyuncular için beklentilerin altında kalan kalabalıklar görmek endişe verici.

    Bu turnuvanın ne olması gerektiğini ciddi biçimde yeniden düşünmenin zamanı geldi.

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  • Robert LewandowskiGetty

    Yeni formatın ikinci yılı işe yarıyor mu?

    TH: Evet ama aman Tanrım, çok kafa karıştırıcı! Tamam, MLS takımlarının sadece Liga MX ekipleriyle oynaması ve bunun tersinin de geçerli olması mantıklı. Burada görülecek bir şey yok. Sorunlar ise iş fikstür meselesine gelince başlıyor. Maçlar 10 gün kadar bir süreye dengesiz şekilde yayıldığı için hangi turun hangisi olduğunu takip etmek gerçekten zor. Bu turnuvanın bir karşılığı olsun istiyorsanız, TUTARLILIK sağlayın. Hafta sonunu 1. tur, salı/çarşambayı 2. tur, sonraki hafta sonunu da 3. tur yapın.

    RT: Sorun yok. Sadece iki ligin takımlarını içeren bir turnuvayı düzenlemenin birkaç yolu var. Bu format en azından MLS-Liga MX maçlarına olan ilgiyi ve çeşitliliği mümkün olduğunca uzun süre canlı tutuyor, bu da iyi sanırım.

    AL: Amaç Leagues Cup'ı daha önemli hissettirmek idiyse, o zaman hayır. Maçların kalitesi genel olarak iyiydi ancak format turnuvayı daha önemli ya da vazgeçilmez hissettirmedi.

  • Club America San DiegoGetty

    Meksika'da maç oynamak ne kadar önemli?

    TH: Hayati önem taşıyor ve gerçekten üzerinde düşünmeye bile gerek olmayan bir konu. Maçlar yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde oynandığında bu iş hep dengesiz hissettirdi. Bunun ne anlamı vardı? Liga MX ekipleri bu gibi durumlarda çok büyük bir dezavantaj yaşıyor, en azından çoğunlukla. İdeal bir dünyada bu organizasyon ABD ile Meksika arasında eşit şekilde bölüşülürdü. Sınırın güneyinde oynanacak birkaç maç iyi bir başlangıç, ancak lütfen daha fazlası olsun.

    RT: Çok önemli, çünkü en azından bunun sadece para kazanma amacı taşıyan bir organizasyon olmadığı görüntüsünü veriyor. Bunun adil ve gerçek bir turnuva olabilmesi için her takımın maçlarına ev sahipliği yapabilmesi gerekiyor. Aksi halde bu, futbol turnuvası gibi gösterilen bir kârlılık çalışması olur. Gerçek bir turnuva adil koşullar gerektirir ve bunun için de maçların her yerde oynanması gerekir.

    AL: Meksika'daki dört Birinci Aşama maçı memnuniyet verici bir başlangıç, ancak bu turnuvanın en büyük cazibesi olması gereken şeyi tam anlamıyla değerlendirmek için yeterli değil: iki ligin en iyilerini sınırın her iki tarafında da sergilemek. Şu anda Leagues Cup hâlâ büyük ölçüde Liga MX'in ABD'deki taraftar kitlesiyle bağ kurması için bir fırsat gibi hissettiriyor, MLS kulüpleri ise Meksika'da gerçek deplasman ortamlarında kendilerini test etme konusunda çok az fırsat elde ediyor.

  • Erick SANCHEZ-club america-mexico-20250816(C)Getty Images

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    TH: Club America. Brian Rodriguez ve arkadaşları MLS hakimiyetine son veriyor.

    RT: Robert Lewandowski'nin, oyuna girip yeni takımını uzun süredir beklenen bir kupaya taşıdığı Messi benzeri anını görelim. Eğlenceye ekstra bir katman daha eklemek için yolda Hugo Cuypers ve Monterrey'le de karşılaşırlarsa, bonus puan.

    AL: Inter Miami'yi çevreleyen belirsizlik ve Lionel Messi'nin anlaşılır şekilde yas tutmak için zamana ihtiyaç duyması nedeniyle tercihimizi Club América'dan yana kullanalım. Şu ana kadar hiçbir takım daha net bir mesaj vermedi ve América, bu turnuvayı büyük bir öncelik olarak gören birkaç kulüpten biri gibi görünüyor. Kendi yüksek standartlarına göre geçen birkaç hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından Guillermo Almada, kulübü doğru yöne götürüyor. Kıtadaki başarı, on yıldır América'dan uzak kaldı ve Leagues Cup'ı kazanmak da kulübün hakimiyetini yeniden tesis etme yolunda bir başka önemli adım olur.