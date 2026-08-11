Bu turnuva artık iyi mi? Leagues Cup, yıllar boyunca MLS sezonunun kıyısında köşesinde var oldu. Sezonun ortasına tuhaf bir şekilde sıkıştırılmış, ancak kazandığınızda anlam kazanan türden bir kupaydı.

Şimdi ise, Dünya Kupası sayesinde zaten sekteye uğramış bir sezonda, bu organizasyon daha fazla öne çıkıyor. İki haftayı aşkın bir süre boyunca Kuzey Amerika futbolu Leagues Cup modunda. Bu da büyük ölçüde iyi bir şey. Hem MLS hem de Liga MX, turnuvanın önemini vurguladı ve objektif olarak bakıldığında Liga MX'in en iyileriyle MLS'in en iyilerini karşı karşıya getirmek iyi bir fikir.

Peki sonuçlar bu yıl nasıl görünüyor? Öncelikle, kalite zirveye çıktı. En iyi Liga MX takımları, büyük ölçüde, eleme aşamasına kalmak için iyi bir konumda. Aynısı genel hatlarıyla MLS için de geçerli; sürpriz iddiacı Austin FC hariç. Ortaya çıkan ürün de oldukça iyi, katılım konusunda tamamen geçerli endişeler olsa bile. Ancak Leagues Cup'ın geneli hakkında ne söyleyebiliriz? Ve buradan sonra nereye gidiyor?

GOAL yazarları, bir başka... Rondo... bölümünde bunu masaya yatırıyor.







