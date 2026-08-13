Tablo nihayet netleşmeye başlıyor. Leagues Cup kaotik bir organizasyon; maçlar gereğinden fazla güne yayılmış durumda ve takip edilmesi zor çok sayıda karmaşık ihtimal var. Buna iki şekilde bakabilirsiniz. İlki, bir turnuvanın gerçek zamanlı olarak şekillenmesini izlemenin son derece heyecan verici olduğu. İkincisi ise bunun kafa karıştırıcı olabileceği. Gerçekte ise ikisinin bir karışımı söz konusu.

Ama sonuç ne? Bolca dram. İkinci maç gününün en büyük hikâyesi Lionel Messi'nin dönüşüydü. Babasının vefatının ardından, 12 saat bile geçmeden yeniden futbol oynamanın zor olacağını dile getirmişti. Buna rağmen Inter Miami için sahaya çıktı ve kaotik bir yenilgide 45 dakika oynadı. Turnuvayı kazanmanın en güçlü favorilerinden biri olmaları bekleniyordu, ancak artık yarış dışılar.

Hatta biraz daha geniş açıdan bakıldığında, Liga MX ekiplerinin MLS'teki rakiplerine kıyasla daha iyi durumda olabileceği görülüyor. Leon'u yenmek zor olacak. Monterrey, yarışta kalması halinde herkese zor anlar yaşatır. Cruz Azul, Club America, hatta Toluca bile ciddi tehditler. Bu turnuva uzun yıllardır hiç olmadığı kadar rekabetçi. Bu da ancak iyi bir şey olabilir.

GOAL bu hafta şu ana kadar Leagues Cup'ta öne çıkan anları derledi...







