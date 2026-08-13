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Inter Miami CF v Leon - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport
Thomas Hindle

Çeviri:

Leagues Cup özeti: Lionel Messi geri döndü ama Inter Miami, grup aşamasında şok bir eleniş yaşadı; Columbus umutlarını sürdürdü ve Liga MX ekipleri etkileyici performans sergiledi

FEATURES
Analysis
Inter Miami CF - Leon
Inter Miami CF
Leon
Leagues Cup
Monterrey - Nashville SC
Monterrey
Nashville SC
Charlotte FC - Pachuca
Charlotte FC
Pachuca
FC Cincinnati - Atlas
FC Cincinnati
Atlas
ABD 1

MLS ekipleri arasında favori gösterilen takımlar adına büyük hayal kırıklıkları yaşandı ve Leagues Cup'ı kazanan taraf yine bir Liga MX ekibi olabilir.

Tablo nihayet netleşmeye başlıyor. Leagues Cup kaotik bir organizasyon; maçlar gereğinden fazla güne yayılmış durumda ve takip edilmesi zor çok sayıda karmaşık ihtimal var. Buna iki şekilde bakabilirsiniz. İlki, bir turnuvanın gerçek zamanlı olarak şekillenmesini izlemenin son derece heyecan verici olduğu. İkincisi ise bunun kafa karıştırıcı olabileceği. Gerçekte ise ikisinin bir karışımı söz konusu.

Ama sonuç ne? Bolca dram. İkinci maç gününün en büyük hikâyesi Lionel Messi'nin dönüşüydü. Babasının vefatının ardından, 12 saat bile geçmeden yeniden futbol oynamanın zor olacağını dile getirmişti. Buna rağmen Inter Miami için sahaya çıktı ve kaotik bir yenilgide 45 dakika oynadı. Turnuvayı kazanmanın en güçlü favorilerinden biri olmaları bekleniyordu, ancak artık yarış dışılar.

Hatta biraz daha geniş açıdan bakıldığında, Liga MX ekiplerinin MLS'teki rakiplerine kıyasla daha iyi durumda olabileceği görülüyor. Leon'u yenmek zor olacak. Monterrey, yarışta kalması halinde herkese zor anlar yaşatır. Cruz Azul, Club America, hatta Toluca bile ciddi tehditler. Bu turnuva uzun yıllardır hiç olmadığı kadar rekabetçi. Bu da ancak iyi bir şey olabilir.

GOAL bu hafta şu ana kadar Leagues Cup'ta öne çıkan anları derledi...



  • Lionel MessiGetty

    Inter Miami, Messi'nin dönüşünde hedefe ulaşamadı

    Miami için risk büyüktü. Sadece kazanması değil, Leon karşısında farklı kazanması da gerekiyordu. Bunun zaten zor bir görev olacağı belliydi. Leon, çarşamba gecesi oynanan maç öncesinde Leagues Cup'taki iki karşılaşmasını da kazanmış, hem Orlando'yu hem de Nashville'i mağlup etmişti. Miami ise sıkıntılı bir durumdaydı. German Berterame sakatlığını henüz tam olarak atlatamadı. Luis Suarez cezalıydı.

    Ancak Messi'nin sürpriz dönüşüyle iyi haber de geldi. Arjantinli efsane, Dünya Kupası'nın kısa süre sonrasında babasının trajik vefatının ardından futbol oynamaya devam edip edemeyeceğinden emin olmadığını söylemişti. Messi hafta boyunca antrenman yapmadı, ancak stada geldi ve oynamaya hazır olduğunu açıkladı.

    Onun oyuna girişi için şartlar oldukça iyi görünüyordu. Miami 1-0 öndeydi ve averajını güçlendirmek için birkaç gole daha ihtiyacı vardı. Ancak bunun yerine Miami çöktü ve maçı 3-2 kaybetti. Messi ise kendi adına hareketliydi ve hücumda fikir doluydu. Ancak bu yıl Leagues Cup zaferi gelmeyecek.

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  • FC Cincinnati Getty

    FC Cincinnati son engelde tökezledi

    FC Cincinnati'ye gerçekten kâbus gibi bir Leagues Cup fikstürü çıktı.

    Seribaşı sistemi karmaşık, ancak özünde amaç bu turnuvada mümkün olduğunca çok yüksek profilli eşleşme olmasını sağlamak. Cincinnati ise iki maç boyunca bu süreci harika yönetti. Pachuca ve Pumas, toplamda 5-1'lik skorla geçildi. Dünya Kupası arasından çıkıp son yıllardaki en iyi futbolunu oynayan Evander da, her maçta gole katkı vererek hücuma liderlik etti.

    Salı gecesi aslında tüm bu olumlu gidişatın devamı olmalıydı. Bunun yerine bir çöküş yaşandı. Evander devre arasından kısa süre önce ağları buldu ve Cincinnati sahasında maçı rahat götürüyordu. Ancak sonra her şey değişti. 79. dakikada tecrübeli kaleci Evan Louro bir şutu sektirdi. Folrian Monzon topu ağlara gönderdi. Beş dakika sonra buna çok benzer bir hata daha yaptı. Uzatma dakikalarında kazanılabilecek olası bir penaltıyla telafi şansı neredeyse geldi, ancak uzun süren VAR incelemesinin ardından itiraz sonuçsuz kaldı. Cincinnati'nin son sekize kalma şansını sürdürebilmesi için artık çevresinde bir dizi sürpriz sonuca ihtiyacı var.

  • Columbus CrewGetty

    Columbus Crew işi bitirdi

    Ohio'nun diğer tarafında ise işler, en az o kadar gergin olsa da, çok daha başarılı geçti. Pumas, Leagues Cup serüveninde zorlanmıştı ve son maç günü öncesinde matematiksel olarak elenmişti. Crew karşısında yapabilecekleri tek şey, rakibin keyfini kaçırmaktı. Buna da çok ama çok yaklaştılar. Columbus, henüz dokuzuncu dakikada Tarun Karumanchi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Alvaro Angulo'nun ilk yarının son anlarında attığı eşitlik golü işleri gerdi. Ardından Keylor Navas, önüne gelen her şeyi kurtarmaya başladı. Kosta Rika ekibi adına ikinci yarıda üç kritik kurtarış yaptı ve bu, maçın penaltılara gitmesine yetti.

    Sekiz puan, bir üst tura yükselmeyi garantilemek için aşılması gereken baraj gibi görünüyor, bu da penaltı atışlarını Columbus için kesinlikle kritik hale getirdi. Pumas bunların ikisini kaçırdı, Nicolas Hagen ise bir üçüncüsünü kurtardı. 2-2'lik bir beraberlik hiç bu kadar iyi hissettirmemişti.

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  • Hugo Cuypers Getty

    Liga MX gecenin tadını çıkarıyor

    MLS bir ölçüde karmaşık bir tablo ortaya koyarken, Liga MX'te durum daha net şekilde iddialılar ve geride kalanlar olarak ayrılmış durumda. 2. maç gününün ardından takımlarının 10'u zaten elenmişti ve bunların birkaçı ağır yenilgiler aldı. Yelpazenin diğer ucunda ise Leon, Club America ve Cruz Azul son sekize kalmayı neredeyse garantilemiş görünüyor.

    Monterrey de çarşamba gecesinin geç saatlerde başlayan maçında üzerine düşeni yaptı. Rayados'un yarışta kalabilmesi için büyük ölçüde değişmiş bir Nashville ekibine karşı normal sürede kazanması gerekiyordu, ancak tur atlama hâlâ kendi elinde değil. Bunu MLS'in yakından tanıdığı bir isim sağladı; Hugo Cuypers, ikinci yarının uzatma dakikalarında attığı harika vole golüyle 2-1'lik galibiyeti getirdi. Monterrey artık diğer sonuçları beklemek zorunda, ancak en azından MLS'in en güçlü takımlarından birini yenerek umutlarını canlı tuttu.

  • Tim ReamGetty

    Charlotte FC sonlarda dağıldı

    Charlotte, Pachuca karşısında 90 dakika boyunca avantajlı durumdaydı. Ve gerçekten de öyle olması gerekiyordu. Burada çok iyi bazı Liga MX takımları var; bunların arasında Toluca, Tigres, Cruz Azul ve Club America da bulunuyor. Pachuca ise bir basamak aşağıda, Salomon Rondon gibi akıllı bir golcünün liderliğinde oynuyor ama Liga MX'in en iyi takımlarından bazılarında bulunan maçın kaderini değiştirecek kaliteye sahip değil. Kısacası, oldukça sağlam bir orta sıra takımı.

    Bu da onları Charlotte gibi bir takım için oldukça yenilebilir kılmalıydı. Hücumda biraz etkisiz olabilirler, ancak Allan Saint-Maximin transferi akıllıca görünüyordu ve burada savunma açısından, o gece uğruna oynayacak hiçbir şeyi olmayan vasat bir Meksika ekibine karşı en azından beraberliği alacak kadar yeterli kalite vardı.

    Ama Charlotte çok az şey ortaya koydu. Ve 90+1. dakikada Alan Bautista bunun bedelini onlara ödetti. Attığı gol çok da güzel değildi. Charlotte savunması dağıldı ve Bautista topu rahatça ağlara gönderdi. Bu gol, onların turnuvadaki serüveninin erken sona ermesine yol açmış olabilir.