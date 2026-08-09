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Orlando City SC v Leon - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport

Çeviri:

Leagues Cup özeti: Antoine Griezmann'ın Orlando City'si Leon'u durduramadı, FC Dallas ise Chivas karşısında çarpıcı bir sürprize imza attı

FEATURES
Analysis
Inter Miami CF - Monterrey
Inter Miami CF
Monterrey
Leagues Cup
CD Guadalajara - FC Dallas
CD Guadalajara
FC Dallas
Orlando City - Leon
Orlando City
Leon
Toluca - Los Angeles FC
Toluca
Los Angeles FC
A. Griezmann
L. Messi
R. De Paul

MLS, önceki Lig Kupası turnuvalarına damga vurmuş olsa da bu yılki organizasyonda Liga MX ekipleri de karşılık vermeye başladı; Inter Miami ile Orlando City de yenilgi aldı.

MLS ekipleri, yenilenen Leagues Cup'ın ilk üç edisyonunun her birini kazandı, ancak 2026 turnuvasının açılış haftası, Liga MX'in sonunda ciddi bir meydan okuma ortaya koymaya hazır olabileceğini gösteriyor. Leagues Cup, CONCACAF Şampiyonlar Kupası ile aynı düzeyde güvenilirlik kazanacaksa, bir Meksika kulübünün finale çıkması gerekiyor; bu da organizasyonun 2023'te yenilenmesinden bu yana gerçekleşmedi.

Şu ana kadar MLS, 2026 edisyonundaki 17 eşleşmede rakip ligine karşı 9-8'lik dar bir üstünlüğe sahip. Bu aynı zamanda mevcut format altında grup aşaması maçlarının Meksika'da oynandığı ilk turnuva oldu ve böylece Liga MX kulüpleri nihayet gerçek bir iç saha avantajı elde etti.

Cumartesi günü León ve Monterrey, Antoine Griezmann'ın Orlando City SC'si ile babası Jorge'nin ölümü sonrası Lionel Messi'den yoksun Inter Miami'yi mağlup etti. Ancak ABD ve Kanada'nın en üst düzey ligi adına her şey kötü değildi; FC Dallas, Chivas'ı şaşkına çevirdi.

GOAL , cumartesi gecesi Leagues Cup maçlarından öne çıkan başlıklara göz atıyor...



  • Orlando City SC v Leon - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport

    Griezmann için şanssız bir gece

    Orlando City için başlangıç iyi oldu. Sonra ise her şey dağıldı.

    Orlando'nun yıldızı Marco Pašalić, 38. dakikada müthiş bir gol attı ve Orlando'nun Leagues Cup'taki üst üste ikinci galibiyetine rahat bir şekilde ulaşacağı düşünüldü. Ardından León kendine geldi.

    Juan Guevara, Maxime Crépeau'nun kurtarması gerektiğini düşüneceği bir kafa golüyle skora dengeyi getirdi; Orlando kalecisi topa parmak uçlarıyla dokunsa da onun ağlara gitmesini engelleyemedi. Daniel Arcila ise ceza sahası içinde üç savunmacıyı geçtikten sonra 72. dakikada galibiyet golünü attı.

    Orlando teknik direktörü Martín Perelman, muhtemelen önlenebilir iki gol yüzünden uykusuz kalacak. Antoine Griezmann da, ağları bulamamasına rağmen dört net fırsat yaratıp beş tehlikeli şut çıkardıktan sonra aynı şeyi hissedebilir.

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  • imago-sport-1080813688.jpgIcon Sportswire

    Teksas'ta dramatik son

    Yıllar süren mücadele ve kaosun ardından Chivas, 2026 Clausura'yı ikinci sırada tamamlayarak yeniden Meksika'nın güç merkezleri arasına girdi. Rojiblancos, Apertura'ya yavaş bir başlangıç yaptı ve ilk üç maçından dört puan çıkardı, ancak yine de Leagues Cup'ta iddialı olması bekleniyor. Yine de FC Dallas zamanında bir hatırlatma yaptı: Bu kolay olmayacak.

    Hata olmasın, Chivas maça hükmetti ve muhtemelen kazanması gerekirdi. Topa sahip olma oranında yüzde 72 ile üstünlük kurdu ve “deplasman” ekibinden daha fazla şut çekti; maç, Chivas'ın iç saha stadı yerine San Jose'deki PayPal Park'ta oynandı; 19'a 10. Ancak galibiyete ulaşan taraf, bir forvetin geç gelen golü sayesinde Hoops oldu, üstelik çoğu kişinin bekleyeceği forvet değil.

    Petar Musa etkiliydi, ancak belirleyici anı oyuna sonradan giren Logan Farrington yarattı ve 73. dakikada attığı golle Dallas'a galibiyeti getirdi.

    Ayrıca Jonathan Sirois için de birkaç söz söylemek gerek; 25 yaşındaki kaleci cumartesi günü kariyerinin en iyi performanslarından birini sergilemiş olabilir. Sakat Daniel'in yerine ilk 11'de başlayan Sirois, galibiyeti korumak için beş kurtarış yaptı. 2024 ve 2025 sezonlarını zorlanan bir Montreal takımının birinci kalecisi olarak geçirdikten sonra Sirois, etrafında daha güçlü bir savunma ve takım olduğunda neler yapabileceğini gösterdi. Chivas karşısında sergilediği performansı sürdürürse, Kanadalı kaleci için daha büyük şeyler kapıda olabilir.

  • Inter Miami CF v CF Monterrey - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport

    De Paul'ün golü yeterli olmadı

    Messi, babası Jorge'nin ölümünün ardından Inter Miami kadrosundan son anda çıkarıldı; bu yüzden Guillermo Hoyos ve oyuncularını Liga MX'in en büyük kulüplerinden birine karşı ortaya koydukları cesur mücadele için takdir etmek gerekiyor. Yine de Messi, geçen yılki Leagues Cup'tan kaynaklanan cezasını çeken Luis Suárez ve Germán Berterame olmadan, bu meydan okuma Miami için 2-1'lik iç saha yenilgisinde fazla büyük geldi.

    Rodrigo De Paul, ceza sahası dışından attığı füze gibi golle Miami'yi erken öne geçirdi, ardından yas tutan takım arkadaşına saygı duruşunda bulunmak için bir Messi forması kaldırdı. Ancak Monterrey, ikinci yarıda karşılık verdi.

    Kısa süre önce kadroya katılan eski MLS yıldızı Hugo Cuypers 47. dakikada skoru eşitledi, bir başka eski MLS yıldızı Diego Rossi ise 90. dakikada galibiyet golünü attı. Büyük çekişmeye sahne olan maçta, sahada bir değil iki kanıtlanmış forvete sahip olan takım sonunda galip geldi.

    Messi ya da Berterame'nin dönüşü için belirlenmiş bir takvim yok, ancak Miami'nin grup aşamasını geçmeyi garantilemek için León karşısında büyük olasılıkla onlardan en az birine ihtiyacı olacak. Aksi halde Miami, bu baharın başlarında Concacaf Şampiyonlar Kupası'na beklenenden erken veda etmesinin ardından bir başka kıtasal turnuvada da hayal kırıklığı yaşayabilir.

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  • Los Angeles Football Club v Deportivo Toluca FC - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport

    LAFC, Şampiyonlar Kupası rövanşından sağ çıktı

    Beklenenden daha erken sona eren Şampiyonlar Kupası serüvenine sahip takımlardan söz etmişken, LAFC o turnuvaya Toluca karşısında yarı finalde dağılıp elenmeden önce gerçek bir aday olarak girmişti. Cumartesi, rövanşı alma fırsatı sundu ve LAFC bunu iki eliyle değerlendirdi.

    Son Heung-min sessiz bir gece geçirdi, ancak LAFC'nin orta sahası ve savunması dirençli kaldı. Ev sahibi ekip, Toluca ceza sahası içinde 18 kez topla buluştu ama kilidi açamadı ve maç, beklenmedik bir kaynaktan gelen sihirli bir an yaşanana kadar penaltılara gidiyor gibi görünüyordu.

    Ceza sahasına gönderilen tehlikeli bir topun ardından sol bek Eddie Segura tamamen boş bırakıldı ve müthiş bir vuruşla topu ağlara yollayarak galibiyeti getirdi.

    Yeni teknik direktör Marc Dos Santos yönetiminde LAFC için inişli çıkışlı bir sezon oldu. Kulüp Batı Konferansı'nda ikinci sırada yer alıyor, ancak kadrosundaki yetenek düşünüldüğünde bu takımın hâlâ tam anlamıyla ritmini bulamadığı hissediliyor. Leagues Cup'ı kazanmak, LAFC'nin ihtiyaç duyduğu kıvılcımı sağlayabilir. Meksika'nın en iyi kulüplerinden ikisine karşı alınan gösterişli galibiyetlerin ardından LAFC, Querétaro karşısında açık ara favori olmalı.