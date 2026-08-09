MLS ekipleri, yenilenen Leagues Cup'ın ilk üç edisyonunun her birini kazandı, ancak 2026 turnuvasının açılış haftası, Liga MX'in sonunda ciddi bir meydan okuma ortaya koymaya hazır olabileceğini gösteriyor. Leagues Cup, CONCACAF Şampiyonlar Kupası ile aynı düzeyde güvenilirlik kazanacaksa, bir Meksika kulübünün finale çıkması gerekiyor; bu da organizasyonun 2023'te yenilenmesinden bu yana gerçekleşmedi.

Şu ana kadar MLS, 2026 edisyonundaki 17 eşleşmede rakip ligine karşı 9-8'lik dar bir üstünlüğe sahip. Bu aynı zamanda mevcut format altında grup aşaması maçlarının Meksika'da oynandığı ilk turnuva oldu ve böylece Liga MX kulüpleri nihayet gerçek bir iç saha avantajı elde etti.

Cumartesi günü León ve Monterrey, Antoine Griezmann'ın Orlando City SC'si ile babası Jorge'nin ölümü sonrası Lionel Messi'den yoksun Inter Miami'yi mağlup etti. Ancak ABD ve Kanada'nın en üst düzey ligi adına her şey kötü değildi; FC Dallas, Chivas'ı şaşkına çevirdi.

GOAL , cumartesi gecesi Leagues Cup maçlarından öne çıkan başlıklara göz atıyor...







