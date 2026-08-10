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Leagues Cup W/LGOAL
Thomas Hindle

Çeviri:

Leagues Cup'ın kazananları ve kaybedenleri: Cavan Sullivan genç kariyerinin en iyi performansını sergiledi, Robert Lewandowski klasını gösterdi ve Kris Valde Providence Park taraftarlarına patladı

FEATURES
Analysis
Leagues Cup
Inter Miami CF
Chicago Fire FC
Philadelphia Union
R. Lewandowski
C. Sullivan

Leagues Cup'ta kaotik geçen ikinci maç günü, eleme turlarına kimlerin yükselebileceğine dair biraz daha netlik sundu; üstelik çok sayıda iyi performans da vardı

Sonunda Leagues Cup tablosu biraz daha netleşmeye başlıyor. İki ayrı ligin yer aldığı bir turnuvada 36 takımın mücadele etmesi işleri biraz karmaşık hale getirebiliyor; özellikle de eleme aşamasına yalnızca sekiz takım kalabiliyorsa. Sahanın büyüklüğü düşünüldüğünde bu sayı belki de yeterli değil, ama bu başka bir günün konusu.

Her halükarda artık bazı kesinlikler var. İki MLS kulübü, Vancouver ve Minnesota, kesin olarak turnuvanın dışında kaldı. Tam 10 Liga MX kulübünün işi ise şimdiden bitti. Son maç gününe girilirken, ortada hâlâ tamamen açık bir tablo var.

Buna rağmen bazı takımlar şu ana kadar kendilerini gerçekten iyi konuma getirdi.

Austin ve Charlotte işini halletti. Robert Lewandowski'den en iyi verimi almaya başlamış olan Chicago Fire, kendini denkleme soktu. LAFC zorlu bir fikstürü atlattı. Philadelphia Union'ın da şansı sürüyor. Ancak tehlikede olanlar da var. Kağıt üzerinde favori görülen Inter Miami, hafta sonundaki yenilginin ardından turnuvaya veda edebilir. Portland Timbers'ın ivmesi ise tamamen durmuş olabilir. Tüm parçaları bir araya getirdiğinizde, bizi oldukça ilgi çekici bir son maç gününün beklediği görülüyor.

Ve kaotik birkaç gün öncesinde, GOAL hafta sonunun kazananları ve kaybedenlerine göz atıyor...



  • Cavan Sullivan Philadelphia Union Getty

    KAZANAN: Cavan Sullivan

    Philadelphia Union'ın yeni teknik direktörü Ryan Richter, Cavan Sullivan'ı yönetme konusunda harika bir iş çıkardı. Onun genel prensibi ne? Bırakın çocuk oynasın. Önce Jim Curtin, ardından da Bradley Carnell son derece yetenekli genç oyuncuya yaklaşımında temkinli davranırken, Richter freni bıraktı. Richter'in görevdeki beş maçında, bunların dördü galibiyetle sonuçlanırken, Sullivan'ın aldığı süreler şöyle oldu: 85, 89, 89, 90 ve 60.

    Futbol, gençlerin gelişmesine olanak tanımada üst düzey futbolun büyük önem taşıdığı, büyük ölçüde oynayarak öğrenilen bir spor. Sullivan da bunu tüm yönleriyle yaşıyor. Elbette bazı kusurlar vardı; genç oyuncunun hâlâ topu ayağında fazla tuttuğu ya da biraz fazlasını yapmaya çalıştığı anlar oldu. Ancak cumartesi gecesi harika bir saatlik futbol oynadı. Genç oyuncu bir gol attı ve bir de asist yaptı. Tüm dripling girişimlerini başarıyla tamamladı ve Union, Leagues Cup'ta yoluna devam etmesini sağlayan Necaxa karşısındaki 3-1'lik galibiyette kritik bir efor ortaya koyarken önemli katkı verdi.

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  • KAYBEDEN: Kris Velde

    Velde, Portland'ın Liga MX devi Club America'ya 3-1 yenildiği maçta o kadar da kötü oynamadı. 20. dakikada savunma arasından dans edercesine geçerek gerçekten çok güzel bir beraberlik golü attı ve aksi takdirde sönük kalan Timbers'ı yeniden maça ortak etti. Gecesini belirleyen ise bundan sonra yaşananlardı. Atmosfer hakkında, yani tribünlerde çok sayıda Club America forması görülmesiyle ilgili soru sorulduğunda, Velde oldukça net bir yanıt verdi:

    "Kahretsin, kahretsin, kahretsin, kahretsin. Kendi evimizde tonla sarı [forma] var. Hayatımda bunu hiç görmedim. Bunun nasıl mümkün olduğunu anlamıyorum" dedi ve maçın ardından gazetecilere konuştu.

    Belki de bunu kendi stadınızda yapmamalısınız?



  • Robert LewandowskiGetty

    KAZANAN: Robert Lewandowski

    Lewandowski'nin yeniden canlanması için her zaman sadece bir kıvılcıma ihtiyaç duyduğu hissediliyordu. MLS'teki ilk iki maçında gol atamayan Polonyalı forvet, şimdi biraz form tutmuş durumda. Ancak belki de daha önemlisi, dünyaya ne kadar iyi olabileceğini bir kez daha hatırlatmış olması.

    1 Ağustos'ta Charlotte'a karşı iki gol attı; bunların ikisi de klasik santrfor vuruşlarıydı. Pazar gecesi ise biraz sinir bozucu geçmeye aday görünüyordu. 90 dakika boyunca Lewandowski sahada en çok gol pozisyonu yaratan, rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan ve en çok şut çeken isimdi. O günlerden biri gibi görünüyordu. Sonra gol geldi. Dönen topa ilk o tepki verdi ve Chicago'nun gecedeki üçüncü golünü, 3-1'lik net galibiyette kaydetti.

    Onun bu dokunuşu yalnızca maçı bitirmekle kalmadı, aynı zamanda küçük de olsa bir şeyi daha pekiştirdi: Lewandowski son derece tecrübeli. Diğer oyuncular öfkelerine yenik düşebilir, vazgeçebilir ya da kısacası denemeyi bırakabilirdi. Ama Polonyalı oyuncu anını bekledi ve golü her ne kadar karambolden gelmiş olsa da fazlasıyla hak edilmişti.

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  • Casemiro Inter MiamiGetty

    Kaybeden: Inter Miami

    Kuşkusuz, Inter Miami'nin cumartesi gecesi Monterrey'e 2-1 kaybetmesinde bazı hafifletici sebepler vardı. Bunların başında, babasının trajik ölümü nedeniyle Lionel Messi'nin yokluğu geliyordu. Bazı şeyler futboldan daha büyüktür ve yıldız oyuncunuzun, üstelik böylesine kötü koşullar nedeniyle eksik olması, aşılması zor bir durumdur.

    Yine de oynanması gereken bir futbol maçı vardı. Ve Miami, kendi sahasında hiç de ikna edici değildi. Teknik direktör Guillermo Hoyos, sahaya aşağı yukarı ideal kadrosunu sürdü. Ancak cezalı Luis Suarez, yokluğundaki Messi ve sakat German Berterame olmadan, Inter Miami hücumda oldukça etkisiz kaldı. Savunmadaki alışıldık kırılganlıkları da yine ortaya çıktı ve eski Chicago Fire oyuncusu Hugo Cuypers'ın 90. dakikada attığı galibiyet golü, Miami'nin Leagues Cup umutlarını ciddi tehlikeye sokarken ev sahibi ekibin buna çok fazla itiraz etmesi zordu. Açık konuşmak gerekirse, Miami maç kaybedebilir. Hiçbir takım kusursuz değildir.

    Ancak bu maç, Messi sonrası döneme dair daha büyük bazı soruları da gündeme getirdi ve şüphesiz buna hazırlanmaları gerekecek. O gittiğinde sorumluluğu kim üstlenecek? Cumartesi gecesi bu konuda pek güven vermedi.

  • Seattle SoundersGetty

    KAZANAN: Seattle Sounders

    Seattle'ın buna ne kadar ihtiyacı vardı! Sounders, 16 Mayıs'tan 5 Ağustos'a kadar kulüp tarihine eşitlenen yedi maçlık mağlubiyet serisi yaşadığı için son dönemi kabus gibi geçirdi. MLS devinde hiçbir şey yolunda gitmiyordu; orta sahadaki sakatlık sorunlarına, bunların başında Cristian Roldan'ın gelmesine, ve gol yemeyi bir türlü durduramayan savunmaya hiçbir yanıt verilemedi.

    Ancak cumartesi gecesi Roldan ilk 11'e geri döndü. Ve çok daha etkili görünmeleri tesadüf değildi. Denge yerindeydi. Seattle maç boyunca oyunu kontrol etti, topa büyük ölçüde sahip oldu, yalnızca bir "büyük fırsat" verdi ve kendisi de pek çok tehlikeli pozisyon üretti. Queretaro FC, solda oynayan ve bolca yaratıcılık ile enerji ortaya koyan taraftarların sevgilisi Paul Rothrock'u durduramadı; Rothrock 3-0'lık galibiyete iki asistle katkı yaptı. Önlerinde zorlu birkaç gün var. Seattle'ın eleme turuna kalmayı garantilemek için Chivas'ı, muhtemelen oldukça farklı bir skorla, yenmesi gerekiyor. Ancak bu sonuç onlara bir şans verdi ve kötü gidişatı da sonlandırdı.

  • Vancouver WhitecapsGetty

    KAYBEDEN: Vancouver Whitecaps

    Görünüşe göre Vancouver'da Sebastian Berhalter sonrası dönem, ilk düşünüldüğünden biraz daha zorlu geçebilir. Berhalter, Middlesbrough formasıyla ilk 11'de çıktığı ilk maçta 90 dakikanın tamamında sahada kalıp Wrexham'a karşı alınan 1-0'lık galibiyette golün asistini yaparken, eski takım arkadaşları ise sahasında zorlandı. Whitecaps, ilk Leagues Cup maçında kaptanlık pazubandını takan Andrés Cubas'tan yoksundu. Sert orta saha oyuncusunun adı son dönemde transfer söylentilerinde geçiyordu ve cuma günü onun Whitecaps için ne kadar kritik olduğunu açıkça gösterdi.

    Kanada ekibi onsuz gerçekten ezildi ve Thomas Muller'in dönüşü bile cuma gecesi FC Juarez'in üç kritik puanla ayrılmasını engelleyemedi. İstatistik kağıdı, Vancouver üstünlüğü ve Juarez'in fırsatçılığına işaret ediyor; konuk ekip altı şuttan üç gol çıkardı. Ancak gerçek şu ki Vancouver son derece kırılgandı, hatalarla doluydu ve kontra ataklarda yakalanması fazlasıyla kolaydı. Artık birçok kişinin mücadele etmesini umduğu bir turnuvaya veda ettiler.