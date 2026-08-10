Sonunda Leagues Cup tablosu biraz daha netleşmeye başlıyor. İki ayrı ligin yer aldığı bir turnuvada 36 takımın mücadele etmesi işleri biraz karmaşık hale getirebiliyor; özellikle de eleme aşamasına yalnızca sekiz takım kalabiliyorsa. Sahanın büyüklüğü düşünüldüğünde bu sayı belki de yeterli değil, ama bu başka bir günün konusu.

Her halükarda artık bazı kesinlikler var. İki MLS kulübü, Vancouver ve Minnesota, kesin olarak turnuvanın dışında kaldı. Tam 10 Liga MX kulübünün işi ise şimdiden bitti. Son maç gününe girilirken, ortada hâlâ tamamen açık bir tablo var.

Buna rağmen bazı takımlar şu ana kadar kendilerini gerçekten iyi konuma getirdi.

Austin ve Charlotte işini halletti. Robert Lewandowski'den en iyi verimi almaya başlamış olan Chicago Fire, kendini denkleme soktu. LAFC zorlu bir fikstürü atlattı. Philadelphia Union'ın da şansı sürüyor. Ancak tehlikede olanlar da var. Kağıt üzerinde favori görülen Inter Miami, hafta sonundaki yenilginin ardından turnuvaya veda edebilir. Portland Timbers'ın ivmesi ise tamamen durmuş olabilir. Tüm parçaları bir araya getirdiğinizde, bizi oldukça ilgi çekici bir son maç gününün beklediği görülüyor.

Ve kaotik birkaç gün öncesinde, GOAL hafta sonunun kazananları ve kaybedenlerine göz atıyor...







