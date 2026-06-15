2026/2027 futbol sezonu için 29 Haziran'da başlayacak olan yaz transfer döneminin resmi açılışına iki hafta kala, Lazio'da durum bir kez daha oldukça hassas bir hal almıştır. İki yıl üst üste transfer piyasası zorunlu olarak sıfır maliyetli olacak, yani genişletilmiş işgücü maliyetine uyulmaması nedeniyle sadece oyuncu satışlarından elde edilen gelirler yeni transferlere yatırılabilecek. Beyaz-mavi kulüp, %0,7 sınırını biraz aşmış durumda.
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Lazio, transfer dönemini transfer yapamadan kapatmamak için zamana karşı yarışıyor: Mario Gila'nın Napoli'ye transferi Lotito'yu nasıl "kurtarabilir"
GILA, NAPOLI'YE DAHA MI YAKIN?
Sky Sport'un haberine göre, kulüp başkanı Claudio Lotito'nun, 2025 yılının Temmuz-Ağustos aylarında yaşanan tam durgunluğun ardından Ocak transfer döneminde deortaya çıkan bu durumu önlemek ve yeni teknik direktör Gennaro Gattuso'ya takımı güçlendirmek için talep ettiği takviyeleri sağlamak üzere iki seçeneği bulunuyor. Bunlardan ilki, parametrelere uymak ve daha özgürce hareket edebilmek için ay sonuna kadar 20 milyon euro civarında bir veya daha fazla transferi tamamlamak. Haftalardır Al Sadd ile 6 ay önce ayarlanan bir transferi tamamlamak için görüşmelerde olan Alessio Romagnoli'nin durumuna ek olarak, bu bağlamda Mario Gila'nın transferi için Napoli ile görüşmeler yakında başlayabilir: De Laurentiis'in kulübü, bir yıl sonra sözleşmesi sona erecek bir oyuncu için 20 milyon avrodan fazla harcamak istemiyor, oysa Lazio – Real Madrid'e değer artışının %50'sini ödemek zorunda olması nedeniyle – 30 milyon avro talep etmeye devam ediyor.
SERMAYE ARTIRIMI
Lazio'yu mevcut çıkmazdan kurtarmak ve kulüp yönetimi ile organize taraftarlar arasındaki gerginliğin – ki butaraftarlar önümüzdeki sezon sezonluk bilet almayacaklarını ve lig maçlarının çoğuna katılmayacaklarını şimdiden açıklamışlardır – daha da gerginleşmesini önlemek için, Claudio Lotito'nun mevcut mali durumu düzeltmek amacıyla bir sermaye artırımı gerçekleştirmesi. Karar ne olursa olsun, iki hafta sonra yeni transfer dönemi resmi olarak başlayacağı ve ay sonuna kadar Lazio'nun yeni sezona yenilenmiş bir iyimserlikle girebilmek için acil nakit ihtiyacının olduğu göz önüne alındığında, bu tam anlamıyla bir zamanla yarış haline gelmiştir.