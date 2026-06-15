Lazio, transfer dönemini transfer yapamadan kapatmamak için zamana karşı yarışıyor: Mario Gila'nın Napoli'ye transferi Lotito'yu nasıl "kurtarabilir"

Sky Sport'un haberine göre, kulüp başkanı Claudio Lotito'nun, 2025 yılının Temmuz-Ağustos aylarında yaşanan tam durgunluğun ardından Ocak transfer döneminde deortaya çıkan bu durumu önlemek ve yeni teknik direktör Gennaro Gattuso'ya takımı güçlendirmek için talep ettiği takviyeleri sağlamak üzere iki seçeneği bulunuyor. Bunlardan ilki, parametrelere uymak ve daha özgürce hareket edebilmek için ay sonuna kadar 20 milyon euro civarında bir veya daha fazla transferi tamamlamak. Haftalardır Al Sadd ile 6 ay önce ayarlanan bir transferi tamamlamak için görüşmelerde olan Alessio Romagnoli'nin durumuna ek olarak, bu bağlamda Mario Gila'nın transferi için Napoli ile görüşmeler yakında başlayabilir: De Laurentiis'in kulübü, bir yıl sonra sözleşmesi sona erecek bir oyuncu için 20 milyon avrodan fazla harcamak istemiyor, oysa Lazio – Real Madrid'e değer artışının %50'sini ödemek zorunda olması nedeniyle – 30 milyon avro talep etmeye devam ediyor.