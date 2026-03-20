Kenneth Taylor, birkaç ay içinde Lazio için vazgeçilmez bir isim haline geldi. İlk günden itibaren ilk on birde yer alan oyuncu, Sarri yönetiminde teknik ve taktiksel olarak gelişiyor ve taraftarlar şimdiden ona hayran. Hollandalı Voetbal International dergisine verdiği röportajda, Lazio’daki bu ilk dönemini değerlendirdi ve gelecekle ilgili beklentilerini de açıkladı.
Çeviri:
Lazio, Taylor büyülenmiş: "Buradaki tutku insanı adeta sürükliyor. Sarri mi? İlk günlerde başımı ağrıtmıştı!"
KAPILAN TUTKU
"Lazio'da tutku adeta baş döndürücü. Verona'ya karşı oynadığım ilk maçtan itibaren Roma'da havanın nasıl olduğunu anladım. Sürekli bir baskı var, ama bu harika bir şey. Takıma çoktan uyum sağladığımı hissediyorum ve Danilo Cataldi gibi takım arkadaşlarım, bu formayı giymenin gerçekte ne anlama geldiğini anlamamda bana çok yardımcı oluyorlar. Her maç bir savaş ve ben hepsine hazır hissediyorum. Ajax benim ikinci evimdi, bu yüzden elbette orada ilk maçı oynamak biraz daha heyecan vericiydi, ama yeni bir mücadeleye atılmak bana iyi geliyor. Lazio güzel bir takım, birçok oyuncu bana yardım etti ve tabii ki Tijjani (Noslin, ed.)'nin burada olması benim için büyük şans."
"Formello'da ilk günlerde kafam patlayacak gibiydi. İnanılmaz miktarda taktiksel bilgi var. Ajax'ta neredeyse tüm saha boyunca adamımı takip etmeye alışkındım, ama burada durum farklı. Rakibi takım arkadaşına çok daha hızlı bir şekilde 'devretmeyi' öğrenmeli ve topun konumuna ve savunma hattına odaklanmalısın. Bir metre bile hata yaparsan, kocaman bir boşluk açılır ve teknik direktör bunu hemen fark eder. İlk maçlardan birinde kramplar girdiğim için 90. dakikadan önce oyundan çıkmak zorunda kaldım. Bu bana daha önce hiç olmamıştı. Serie A'da savunma yoğunluğu yıpratıcı, asla kafanı boşaltamazsın. İtalyanca öğrenmek için çok çaba sarf ediyorum. Buna mecburum, çünkü Sarri'nin yardımcıları da neredeyse hiç İngilizce konuşmuyor. Teknik direktör İngilizce biliyor ama her şeyi İtalyanca açıklıyor. Ta ki beni biraz kafası karışmış gibi görene kadar... O zaman bana yine bir şeyler çeviriyor (gülüyor, ed.)".
ULUSAL
"Teknik direktör Koeman, Lazio'ya transfer olduktan sonra bana bir mesaj attı: 'Harika bir transfer, seni takip edeceğiz. Bol şans.' Bu benim için olumlu bir işaretti. Bana sık sık daha 'olgun' olmam ve ikili mücadelelerde daha aktif olmam gerektiğini söylerdi; şimdi ne demek istediğini anladığımı söylemeliyim, böyle üst düzey bir ligde her hafta oynamak gerçekten bambaşka bir şey. Eredivisie'de bazen sadece teknik becerilerime dayanarak, daha hafif bir oyun sergilemeyi göze alabiliyordum. İtalya'da ise, rekabetçi bir hırs göstermezsen, ezilip geçilirsin. Bu deneyim beni çok daha sağlam bir oyuncuya dönüştürüyor. Ama bu seçimi sadece Milli Takım için yapmadım, sadece bir insan ve bir futbolcu olarak gelişmek istedim. Yeni bir şeye, yeni bir ortama ve yeni bir mücadeleye ihtiyacım vardı. Hollanda'da oyuna sonradan girerek ilk maçımı yaptım ve iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum, hatta o seride bir penaltı golü bile attım. Ancak sonraki ara dönemde U21 ile Avrupa Şampiyonası'na gittim ve o zamandan beri kadroya çağrılmadım. Pozisyonumda rekabet çok fazla, ama takıma geri dönmek harika olurdu. Son Dünya Kupası'nı sık sık düşünüyorum ve o deneyimi yeniden yaşamak istiyorum, ancak bunun için burada, Lazio'da harika işler yapmaya devam etmeliyim."
FARIOLI VE DERBY
"Lazio'ya transfer olduğumda Farioli bana bir mesaj attı: Artık onu eskisi kadar sevmediğimi yazmıştı (gülüyor, ed.). Üzüldüğünü söyledi ama aynı zamanda beni tebrik etti de, çok hoş bir jestti. Onunla çalışmaktan gerçekten çok keyif aldım, o gerçekten harika bir teknik direktör. Ajax'tan ayrılırken herkesin ağlaması tesadüf değildi. Ayrıca Sarri'nin benim için mükemmel bir teknik direktör olacağını da söyledi. Futbolu algılama şekilleri, oyun yapısı ve top hakimiyeti konusunda aralarında birçok benzerlik görüyorum. Lazio'nun oyun stilinin benim gelişimim için mantıklı bir adım olacağı konusunda beni ikna etti. Ayrıca burada, Roma'da inanılmaz bir derbi atmosferi var. Arkadaşım Rensch ile sık sık görüşüyoruz, bu çok güzel. Ama bana söylediği ilk şey tam anlamıyla şuydu: 'Burada kesinlikle birlikte şehirde dolaşamayız' (gülüyor, ed.). Lazio ve Roma arasındaki spor nefretinin derinliği inanılmaz. 17 Mayıs'ta maç var ve ikimiz de bu maçı sabırsızlıkla bekliyoruz."