Lazio, Taylor büyülenmiş: "Buradaki tutku insanı adeta sürükliyor. Sarri mi? İlk günlerde başımı ağrıtmıştı!"

"Teknik direktör Koeman, Lazio'ya transfer olduktan sonra bana bir mesaj attı: 'Harika bir transfer, seni takip edeceğiz. Bol şans.' Bu benim için olumlu bir işaretti. Bana sık sık daha 'olgun' olmam ve ikili mücadelelerde daha aktif olmam gerektiğini söylerdi; şimdi ne demek istediğini anladığımı söylemeliyim, böyle üst düzey bir ligde her hafta oynamak gerçekten bambaşka bir şey. Eredivisie'de bazen sadece teknik becerilerime dayanarak, daha hafif bir oyun sergilemeyi göze alabiliyordum. İtalya'da ise, rekabetçi bir hırs göstermezsen, ezilip geçilirsin. Bu deneyim beni çok daha sağlam bir oyuncuya dönüştürüyor. Ama bu seçimi sadece Milli Takım için yapmadım, sadece bir insan ve bir futbolcu olarak gelişmek istedim. Yeni bir şeye, yeni bir ortama ve yeni bir mücadeleye ihtiyacım vardı. Hollanda'da oyuna sonradan girerek ilk maçımı yaptım ve iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum, hatta o seride bir penaltı golü bile attım. Ancak sonraki ara dönemde U21 ile Avrupa Şampiyonası'na gittim ve o zamandan beri kadroya çağrılmadım. Pozisyonumda rekabet çok fazla, ama takıma geri dönmek harika olurdu. Son Dünya Kupası'nı sık sık düşünüyorum ve o deneyimi yeniden yaşamak istiyorum, ancak bunun için burada, Lazio'da harika işler yapmaya devam etmeliyim."