Lazio - Milan maçı öncesi Formello'da. Sarri, Lazio'da artık alışılagelmiş hale gelen kadro sıkıntısıyla başa çıkmak zorunda. Cataldi, Rovella ve Basic'in yokluğunda teknik direktör, orta sahada sürpriz çözümler bulmak zorunda kalacak. Ancak teknik direktör basın toplantısında, farkı yaratacak olanın her zaman takımın sahaya çıkarken sergileyeceği tutum olacağını vurguladı.
Çeviri:
Lazio, Sarri'nin basın toplantısı: "Yine sıfırdan başlıyoruz gibi görünüyor, ama ben burada mutluyum"
TARAFTARLAR VE MOTİVASYONLAR
Taraftarların geri dönmesinden hepimiz memnunuz. Dolu bir stadyumda kendi seyircilerimizin önünde oynamak çok güzel. Onlara teşekkür ediyoruz ve maç ne kadar zorlu olursa olsun sahada da bunu göstermeyi umuyoruz. Bu hassas dönemde onların yanımızda olması büyük bir motivasyon kaynağı. Taraftarlar, geçmişte aldığım kararlar üzerinde de büyük bir etkiye sahipti. Bu ortamı seviyorum. Onlarla uyum içindeyim ve bu da önemli bir rol oynayacak. Taraftarların benden selam istemesi hoşuma gidiyor, ancak genellikle tribünlerin önüne inmiyorum çünkü sahneyi oyunculardan almak istemiyorum. Ancak dışarıdaki durum ne olursa olsun, bizim için önemli olan hedefler belirlemekte başarılı olmalıyız. 2-3 kötü maç dışında, takımın karakteri açısından söyleyecek pek bir şeyim yok. Ancak maça yaklaşımımız ve maçı bitirme zihniyetimiz açısından bir teyit bekliyorum. Takıma her zaman, Milan gibi takımlara karşı oynarken en tehlikeli anın top bizdeyken olduğunu söylüyorum.
Rakip ve Seçimler
Milan'ın belirgin özellikleri var. Teknik ve fiziksel olarak son derece üstün nitelikleriyle her an sizi vurabilir. Açık sahayı onlara bırakmamak için dikkatli olmalıyız, çünkü yıkıcı hızlanmaları var. Taktik açıdan da son derece zor bir maç olacak. Son günlerde Patric ya da Taylor'ı oyun kurucu olarak kullanarak iki farklı çözüm deniyoruz. Romagnoli'yi yarın sabaha kadar denemeye çalışacağız, ancak durum pek de kolay değil. Oyuncularımdan belirli hedeflere odaklanmalarını istiyorsam, o zaman bu hedefleri gerçekleştirmek için ilk adım atan ben olmalıyım: Bu sonuca ulaşmak için her zaman en uygun kadroyu sahaya süreceğim. Przyborek önemli sinyaller veriyor, bu ligin gerçeklerine ne zaman uyum sağlayabileceğini göreceğiz. Duran toplar bir sorun, bunu saklamaya gerek yok. Her zaman aynı kadroya sahip olmamak da yardımcı olmuyor, çünkü beni sürekli markajları değiştirmeye zorluyor. Modric alçakgönüllülüğün abidesi. Bu yaşında, büyük bir azimle tekrar sahalara döndü ve her zaman elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bu dönemin en büyük oyuncularından biri olmaya devam ediyor ve onu kadroda bulundurmak, belki de gençken, herkesin hayali. Ünlü oyuncuların zihni farklıdır. Zaccagni, sürekli sorunlarla dolu zor bir sezon geçirdi, ancak dürüst olmak gerekirse son 2-3 maçta belirgin bir gelişme gösterdi. Sezonu iyi bir şekilde bitirmeyi hak ediyor. Boşluklar açıldığında, Dele-Bashiru gibi bir oyuncu bu boşlukları değerlendirme konusunda gelişiyor. Bazı durumlarda hala gelişmesi gerekiyor, bazen tehlike hissi olmadan oynuyor gibi görünüyor, ancak izlenimler olumlu olmaya başladı.
YENİ YIL 0
Fabiani sadece gerçekleri dile getirdi. Hâlâ iki yıl süreli bir sözleşme var. Kulüp memnun değilse ya da ben memnun olmazsam o zaman konuşuruz, ama şu anda tartışılacak bir şey yok. Önümüzde yeni bir “sıfır yılı” var, çünkü sözleşmesi biten çok sayıda oyuncu var ve ayrılacağı bilinen pek çok oyuncu da var. Tekrar ediyorum, burada mutluyum ve sözleşmem iki yıl daha devam ediyor. Geri kalan her şey zamanla belli olacak.
Kaleci
Kalecilerden birine şans tanımalıyız. Motta profesyonel ligde 20 maça çıktı, Furlanetto ise 12. Elbette ikisinin de daha gelişmesi gerekiyor. Şu an için Motta'yı deniyoruz, sonraki maçlarda ne olacağını göreceğiz.