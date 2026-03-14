Lazio, Sarri'nin basın toplantısı: "Yine sıfırdan başlıyoruz gibi görünüyor, ama ben burada mutluyum"

Milan'ın belirgin özellikleri var. Teknik ve fiziksel olarak son derece üstün nitelikleriyle her an sizi vurabilir. Açık sahayı onlara bırakmamak için dikkatli olmalıyız, çünkü yıkıcı hızlanmaları var. Taktik açıdan da son derece zor bir maç olacak. Son günlerde Patric ya da Taylor'ı oyun kurucu olarak kullanarak iki farklı çözüm deniyoruz. Romagnoli'yi yarın sabaha kadar denemeye çalışacağız, ancak durum pek de kolay değil. Oyuncularımdan belirli hedeflere odaklanmalarını istiyorsam, o zaman bu hedefleri gerçekleştirmek için ilk adım atan ben olmalıyım: Bu sonuca ulaşmak için her zaman en uygun kadroyu sahaya süreceğim. Przyborek önemli sinyaller veriyor, bu ligin gerçeklerine ne zaman uyum sağlayabileceğini göreceğiz. Duran toplar bir sorun, bunu saklamaya gerek yok. Her zaman aynı kadroya sahip olmamak da yardımcı olmuyor, çünkü beni sürekli markajları değiştirmeye zorluyor. Modric alçakgönüllülüğün abidesi. Bu yaşında, büyük bir azimle tekrar sahalara döndü ve her zaman elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bu dönemin en büyük oyuncularından biri olmaya devam ediyor ve onu kadroda bulundurmak, belki de gençken, herkesin hayali. Ünlü oyuncuların zihni farklıdır. Zaccagni, sürekli sorunlarla dolu zor bir sezon geçirdi, ancak dürüst olmak gerekirse son 2-3 maçta belirgin bir gelişme gösterdi. Sezonu iyi bir şekilde bitirmeyi hak ediyor. Boşluklar açıldığında, Dele-Bashiru gibi bir oyuncu bu boşlukları değerlendirme konusunda gelişiyor. Bazı durumlarda hala gelişmesi gerekiyor, bazen tehlike hissi olmadan oynuyor gibi görünüyor, ancak izlenimler olumlu olmaya başladı.