Lazio, sadece kartlar değil. Milan maçında Lotito'ya karşı bir pankartın da stadyuma sokulması yasaklandı: İşte üzerinde ne yazıyordu

Olimpico Stadyumu'nun tribünlerinde, üzerinde "Sadece 'son' diyebilecek güce sahip olanlar, 'başlangıç' yazabilir" yazan bir pankartın da asılması planlanmıştı. Başkan Lotito'ya karşı devam eden protestoya yapılan bu gönderme açık olsa da, satır aralarından okunması gerekiyor. Ancak afişin asılmasının engellenmesinin nedeni bu değildi. Aslında bu afiş için giriş izni alınmamıştı ve bu nedenle stadyumda yapılan kontroller sırasında girişine izin verilmedi. Buna karşılık Lazio taraftarları, afişi Olimpico'da değil, Ponte Milvio'da sergilemeye karar verdiler. Tiber Nehri'ne bakan ve nehrin her iki yakasından da açıkça görülebilen korkulukta, mesaj dün gün boyunca birkaç saat boyunca asılı kaldı. Ve tabii ki, fotoğraflar kısa sürede sosyal medyaya düştü ve birçok Lazio taraftarının paylaşımları ve repostlarıyla hızla viral oldu.