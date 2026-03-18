Uygunsuz sözler ve yasaklanan pankartlar. Geçen Pazar günü Lazio – Milan maçı öncesinde Tevere tribününde gerçekleştirilemeyen koreografi nedeniyle, Roma’nın gök mavisi-beyaz renkli taraftarları arasında üç gündür tartışmalar sürüyor. Başlangıçta emniyet müdürlüğü önceki günlerde onay vermiş olmasına rağmen, tribün boyunca "özgürlük" yazısını oluşturmak için beyaz kartonların sergilenmesi son anda yasaklandı. Son saatlerde, Olimpico'ya bir pankartın da sokulmadığı ortaya çıktı.
Çeviri:
Lazio, sadece kartlar değil. Milan maçında Lotito'ya karşı bir pankartın da stadyuma sokulması yasaklandı: İşte üzerinde ne yazıyordu
KAÇIRILAN KOREOGRAFİ
Maçın başlama düdüğünden birkaç dakika önce gelen koreografiye "hayır" kararı, beyaz kartonların aceleyle kaldırılmasıyla birlikte şimdiden büyük yankı uyandırmıştı. Haber ajanslarından gelen bir açıklamaya göre resmi gerekçe, yetkililere önceden bildirilen ve dolayısıyla onaylanan plan ile stadyumda fiilen sergilenmesi gerekenler arasında bir uyuşmazlık olmasıydı. Lazio taraftarlarına göre bu, kulübün kendilerine karşı sergilediği zorbalığa sığınmak için uydurulmuş bir bahane olan bürokratik bir ayrıntıydı. Ve bu, Pazar akşamı yaşanan tek olay da değildi.
PANKART
Olimpico Stadyumu'nun tribünlerinde, üzerinde "Sadece 'son' diyebilecek güce sahip olanlar, 'başlangıç' yazabilir" yazan bir pankartın da asılması planlanmıştı. Başkan Lotito'ya karşı devam eden protestoya yapılan bu gönderme açık olsa da, satır aralarından okunması gerekiyor. Ancak afişin asılmasının engellenmesinin nedeni bu değildi. Aslında bu afiş için giriş izni alınmamıştı ve bu nedenle stadyumda yapılan kontroller sırasında girişine izin verilmedi. Buna karşılık Lazio taraftarları, afişi Olimpico'da değil, Ponte Milvio'da sergilemeye karar verdiler. Tiber Nehri'ne bakan ve nehrin her iki yakasından da açıkça görülebilen korkulukta, mesaj dün gün boyunca birkaç saat boyunca asılı kaldı. Ve tabii ki, fotoğraflar kısa sürede sosyal medyaya düştü ve birçok Lazio taraftarının paylaşımları ve repostlarıyla hızla viral oldu.