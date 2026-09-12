İlk yarıda çok kötü bir Milan vardı ama notu 8 olan Moreira, attığı müthiş dubleyle takımı toparlamayı başardı. Gattuso da iyiydi, notu 7. Lazio ise ilk devrede ortaya koyduğu eforun bedelini ödedi ama sahadan iyi bir puanla ayrıldı.
Çeviri:
Lazio-Milan, CM'nin oyuncu puanları: Moreira yıkıcı, Pulisic'ten ne etki. Estupinan için kâbus, Noslin sürekli tehdit oldu
Lazio oyuncu puanları
Mandas 6: Topu iki kez ağlarından çıkarmak zorunda kalıyor, bu doğru, ancak güven veriyor ve Pulisic'in tehlikeli şutunda çok iyi bir müdahaleyle bir golü önlüyor.
Floriani 5,5: Lazio altyapısından yetişen oyuncu için iki farklı yüzü olan bir maç: özellikle hücuma çıkışlarda iyi bir ilk yarı, ancak ikinci devrede Moreira karşısında tam anlamıyla zorlandı. Belçikalı kanat oyuncusuna en ufak bir direnç bile gösteremiyor (84. dakikada Lazzari)
Sutalo 6,5: Hırvat savunmacı için ilk 11'deki ilk maçında iyi bir performans; topla çıkışlarda da önemli sorumluluklar alıyor. Goncalo Ramos'u zorluk yaşamadan kontrol ediyor (84. dakikada Diogo Leite, değerlendirilemedi)
Provstgaard 6: İkinci yarıda zaman zaman mesafeyi kaybedip ceza sahasında fazla alan bırakıyor. Yaklaşık bir saat boyunca üst düzey geçen performansındaki tek leke bu.
Tavares 6,5: Kendi kulvarında önüne çıkan her şeyi sürükleyip geçen o tren geri döndü. Gattuso ile yakaladığı uyum, Lazio'nun sezonunun anahtarlarından biri olabilir.
Frattesi 6,5: Golü bulamıyor (ve bu, sezona olağanüstü başladığı bu dönemde haber değeri taşıyor) ama sayısız tehlike yaratıyor. İlk yarıda Zaccagni'yi Maignan ile karşı karşıya bıraktığı asist tam anlamıyla vizyonerdi.
Belahyane 6: İlk yarıda sık sık geriye gelip kalkan görevi görüyor ve çok sayıda top kazanıyor. Musah'ın oyuna girmesiyle birlikte doğru pozisyon almakta çok daha fazla zorlanıyor.
Taylor 6: Büyük kişilik ortaya koyduğu bir ilk yarı oynuyor, oyunu örüyor ve kesiyor. Taktik açıdan da çok akıllı. İkinci yarıda ise yorgunluğun da etkisiyle Milan dalgası karşısında eziliyor. (75. dakikada Gudmundsson, değerlendirilemedi)
Cancellieri 7: Bugünkü golüyle birlikte,Milan kariyerinde en sevdiği rakip haline geliyor ; Parma forması giydiği 2024/25 sezonunda da onlara karşı iki gol atmıştı. Sağ kanatta yıkıcı bir performans sergileyip Milan savunmasını darmadağın ediyor. Gattuso, benzini bittiğinde onu kenara alıyor. Bitmek bilmeyen bir motor. (58. dakikada Isaksen 6: yüreğini ortaya koyuyor ve ikinci yarıdaki zorluk anlarında takımı öne taşımaya çalışıyor)
Noslin 7: Gattuso'nun yerinde tercihi; çünkü Hollandalı oyuncu özellikleriyle De Winter'a baş ağrısı yaratıyor. Azim ve cesaret dolu bir gol atıyor. Sürpriz (58. dakikada Pinamonti 5,5: Lazio'ya pek bir şey katmayan bir giriş, hiç görünmüyor)
Zaccagni 6: Kaptan olarak takım için fedakârlık yapıyor, savunma yardımlarında efor sarf ediyor ve her topta mücadele ediyor. Teknik açıdan ise onun adına kusursuz bir maç değil.
Teknik direktör Gattuso 7: Maçı taktik açıdan kusursuz hazırlıyor; 60 dakika boyunca sahada çok iyi bir Lazio vardı. Son bölümde maçı çöpe atmamak da iyi oldu; bu, puan durumunda değerli bir puan.
Milan oyuncu puanları
Maignan 6: yediği gollerde yapabileceği fazla bir şey yoktu, en az 2 kritik kurtarışla öne çıktı.
Gila 6: ilk maçlarına kıyasla daha az parlaktı, maçın ilk bölümünde eski takımına karşı oynamanın heyecanını biraz yaşadı. İkinci yarıdaki dikine pasları Milan için adeta saf oksijen oldu.
De Winter 5,5: cNoslin gibi hızlı ve derine koşu atan rakiplere karşı daha fazla zorlandı. Lazio'nun ikinci golünde markajı fazlasıyla yumuşaktı.
Pavlovic 6: takımın kötü geçen ilk yarısında tamamen ezilmemesi onun artısıydı. Gücü ve gururuyla maçın ikinci bölümünde her yolu denedi.
Chukwueze 5,5: ilk yarıda Tavares ve Zaccagni'nin arkasına attığı sürekli koşular karşısında çok zorlandı. İkinci yarıda toparlandı.
Modric 5: beş top kaybı yaptı, üstelik bazıları oldukça basitti; Lazio'nun boğucu ve organize presi karşısında çok zorlandı. Luka ilk dakikalardan itibaren sıkıntı yaşadı ve istemeden de olsa Milan forması giydiğinden bu yana en kötü performansının başrolü oldu. (46. dakikada Musah 6,5: bu dönemde adeta vazgeçilmez. Top üstüne top kazandı, beraberlik golüne giden atağı başlattı. Çok kritik)
Rabiot 6: karakter koyduğu ikinci yarı ve skoru eşitleyen Moreira golündeki asisti nedeniyle yarım puan fazlasını hak etti.
Estupinan 4: sahada görülenler düşünüldüğünde bu not bile cömert kalıyor. Hatta görülemeyenler, çünkü Cancellieri'nin golü, okunabilir bir markaj girişiminde bile bulunmayan Ekvadorlu oyuncunun hediyesi oldu. Hatanın ardından tamamen oyundan düştü ve ilk yarının sonunda sahadan da çıktı. Felaket. (46. dakikada Moreira 8: doğal pozisyonu olan solda oynadı ve kusursuz bir performansa imza attı: kariyerindeki ilk duble ve sürekli baskı. Çok hırslıydı)
Loftus-Cheek 4: Amorim onu basın toplantısında açıkça eleştirmişti ama bu bile İngiliz oyuncuyu motive etmeye yetmedi; çok koşan bir rakibe karşı adeta slow motionoynadı. Her topta inanılmaz bir kolaylıkla geç kalıp rakibine teslim oldu. Sinir bozucuydu. (46. dakikada Pulisic 6,5: Milan adına gecenin olumlu notlarından biriydi; iyi bir fizik kondisyonu olduğunu gösterdi, hücumun arkasında rahat hareket ederek oyun ve pozisyon üretti)
Cisse 6: maça girmekte zorlandı ama dakikalar ilerledikçe büyüdü ve potansiyelinin ne olduğunu gösterdi: topu iyi sakladı, şutlarında koordinasyonu hep çok iyiydi. (75. dakikada Hutchinson 6: eski Nottingham Forrest oyuncusu için çok iyi bir ilk maç oldu)
Gonçalo Ramos 5: çabası üst düzeydi, bunu herkesi ve her topu kovalamasından anlayabiliyordunuz. Mümkün olduğunca fazla topla buluşmak için ceza sahası dışına çıkmaya çalıştı ama sonuçta rolünün gerektirdiği şey eksikti: ceza sahasında varlık ve tehlike yaratma (86. dakikada Camarda s.v)
Teknik direktör Amorim 5,5: ilk 11 tercihini yanlış kurduğu için 4, doğru çözümleri bulduğu için 7; ortalaması bu.
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