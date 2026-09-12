Mandas 6: Topu iki kez ağlarından çıkarmak zorunda kalıyor, bu doğru, ancak güven veriyor ve Pulisic'in tehlikeli şutunda çok iyi bir müdahaleyle bir golü önlüyor.

Floriani 5,5: Lazio altyapısından yetişen oyuncu için iki farklı yüzü olan bir maç: özellikle hücuma çıkışlarda iyi bir ilk yarı, ancak ikinci devrede Moreira karşısında tam anlamıyla zorlandı. Belçikalı kanat oyuncusuna en ufak bir direnç bile gösteremiyor (84. dakikada Lazzari)

Sutalo 6,5: Hırvat savunmacı için ilk 11'deki ilk maçında iyi bir performans; topla çıkışlarda da önemli sorumluluklar alıyor. Goncalo Ramos'u zorluk yaşamadan kontrol ediyor (84. dakikada Diogo Leite, değerlendirilemedi)

Provstgaard 6: İkinci yarıda zaman zaman mesafeyi kaybedip ceza sahasında fazla alan bırakıyor. Yaklaşık bir saat boyunca üst düzey geçen performansındaki tek leke bu.

Tavares 6,5: Kendi kulvarında önüne çıkan her şeyi sürükleyip geçen o tren geri döndü. Gattuso ile yakaladığı uyum, Lazio'nun sezonunun anahtarlarından biri olabilir.

Frattesi 6,5: Golü bulamıyor (ve bu, sezona olağanüstü başladığı bu dönemde haber değeri taşıyor) ama sayısız tehlike yaratıyor. İlk yarıda Zaccagni'yi Maignan ile karşı karşıya bıraktığı asist tam anlamıyla vizyonerdi.

Belahyane 6: İlk yarıda sık sık geriye gelip kalkan görevi görüyor ve çok sayıda top kazanıyor. Musah'ın oyuna girmesiyle birlikte doğru pozisyon almakta çok daha fazla zorlanıyor.

Taylor 6: Büyük kişilik ortaya koyduğu bir ilk yarı oynuyor, oyunu örüyor ve kesiyor. Taktik açıdan da çok akıllı. İkinci yarıda ise yorgunluğun da etkisiyle Milan dalgası karşısında eziliyor. (75. dakikada Gudmundsson, değerlendirilemedi)

Cancellieri 7: Bugünkü golüyle birlikte,Milan kariyerinde en sevdiği rakip haline geliyor ; Parma forması giydiği 2024/25 sezonunda da onlara karşı iki gol atmıştı. Sağ kanatta yıkıcı bir performans sergileyip Milan savunmasını darmadağın ediyor. Gattuso, benzini bittiğinde onu kenara alıyor. Bitmek bilmeyen bir motor. (58. dakikada Isaksen 6: yüreğini ortaya koyuyor ve ikinci yarıdaki zorluk anlarında takımı öne taşımaya çalışıyor)

Noslin 7: Gattuso'nun yerinde tercihi; çünkü Hollandalı oyuncu özellikleriyle De Winter'a baş ağrısı yaratıyor. Azim ve cesaret dolu bir gol atıyor. Sürpriz (58. dakikada Pinamonti 5,5: Lazio'ya pek bir şey katmayan bir giriş, hiç görünmüyor)

Zaccagni 6: Kaptan olarak takım için fedakârlık yapıyor, savunma yardımlarında efor sarf ediyor ve her topta mücadele ediyor. Teknik açıdan ise onun adına kusursuz bir maç değil.





Teknik direktör Gattuso 7: Maçı taktik açıdan kusursuz hazırlıyor; 60 dakika boyunca sahada çok iyi bir Lazio vardı. Son bölümde maçı çöpe atmamak da iyi oldu; bu, puan durumunda değerli bir puan.