Motta 6,5: İlk yarıda önlenebilir tek bir risk verdi. Ardından en az 3 belirleyici müdahale yaptı ve kale önünden çıkarken büyük bir güven sergiledi.





Marusic 6,5: Isaksen'i iyi ayarlanmış bir pasla kaleye gönderdi. Milan'ın ortalarını sınırlamak için o tarafta elinden geldiğince boşlukları kapattı.





Provstgaard 6,5: Motta'nın arkasını daha güvenli hissetmesi için vücudunun her parçasını feda etti. Her zamanki gibi hava toplarında da kendini gösterdi.





Gila 7: Ceza sahası önünde duvar oluşturdu. Hattı yönetirken ve Leao'yu önceden keserken her zaman soğukkanlıydı. Maçın sonlarında ceza sahasında yaptığı iki muazzam müdahaleyle belirleyici oldu.





Tavares 6,5: Hızlandığında durdurulamaz. Milan'ın sağ kanadını tek başına kargaşaya sürükledi.





Patric 6: Milan'ın presinden zorlandı, ancak Hırvat oyuncu öne çıktığında Modric'i durdurmayı başardı.





Taylor 6,5: İlk yarıda, uzak mesafeden attığı sol ayak vuruşunun üst direğe çarpmasıyla daha fazla şansa layık olduğunu gösterdi. Yine de her iki fazda da harika bir iş çıkardı. (44. dakikadan itibaren Belahyane sv)





Dele-Bashiru 6: Yaptığı her şeye büyük bir azim katıyor. Her zaman mükemmel değil, ama ortada asla pes etmiyor.





Isasken 8: Pavlovic ve Estupinian onunla başa çıkamadı. Maignan'ın önünde soğukkanlılığını koruyarak 1-0'ı yaptı. Böyle gecelerde neredeyse durdurulamaz. Ayrıca geri çekilip birçok topu geri kazanarak takıma katkı sağladı. (22. dakikadan itibaren Pedro 5,5: Son dakikalarda hücum bölgesinde en az iki topu iyi yönetemedi. Ondan daha fazla netlik beklenir)





Maldini 5,5: İlk yarıda 2-0'ı yapmak için bir kontra atakta iyi bir fırsatı kaçırdı. Çok sayıda pas çalışması yaptı, ancak oyun kurmaya çalıştığında birçok yanlış seçim yaptı. (22'den itibaren Dia 6: Uzun paslarda iyi çalışarak Rossoneri'nin son dakikalardaki presini hafifletmeye yardımcı oldu)





Zaccagni 5,5: Hücum oyununa pek dahil olmadı. En azından geri çekilip Tavares'e yardım ederek faydalı oldu. (37. dakikadan itibaren Cancellieri sv)





Teknik Direktör Sarri 8: Toskanalı teknik adamın taktiksel şaheseri; Milan'ın yıldızlarını dizginledi ve kanatlardan derinlemesine ataklarla Rossoneri'yi zorladı. Değişiklikleri akıllıca yönetti ve sonuç, özellikle maçın savunma hazırlığı sayesinde geldi.