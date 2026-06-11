Lazio, Lotito açık mektupla taraftarlara el uzatıyor: "Lazio her şeyden önce gelir, yeniden konuşmaya başlayalım. Ben de kazanmak istiyorum"

"Teknik bir karara, kulüp stratejisine, bir açıklamaya ya da bir spor sezonuna katılmayabilirsiniz. Başkanı, kulübü, transfer piyasasını, taraftarlarla olan ilişkileri eleştirebilirsiniz. Ancak yirmi yılı aşkın bir süredir süren emekleri, fedakarlıkları, kişisel sorumlulukları, elde edilen başarıları ve kurumsal mücadeleleri bir karikatüre indirgemek, modern futbolun bugün neye dönüştüğünü tam olarak anlamamış olmak demektir.





Her zaman Lazio'nun kendi kaderinin efendisi olması gerektiğini düşündüm. Bu, geçmişte de, bugün de ve gelecekte de temel bir ilke olacaktır. Lazio rekabet etmeli, büyümeli, zafere ulaşmayı hedeflemelidir. Ancak bunu haysiyetini, özerkliğini, dengesini ve geleceğini kaybetmeden yapmalıdır. Bir kulübü yönetenlerin ilk görevi, bir günlük alkışı kovalamak değildir. O kulübün yarın da sağlam, özgür ve saygın kalmasını sağlamaktır.





Bu ilkenin bazen zor görünebileceğini çok iyi biliyorum. Taraftarın kazanmak, hayal kurmak ve takımının giderek güçlenmesini görmek istediğini çok iyi biliyorum. Böyle olması doğru. Ben de daha güçlü bir Lazio istiyorum. Ben de rekabetçi bir Lazio istiyorum. Ben de kazanabilen bir Lazio istiyorum. Ancak sürdürülebilirlik, hırsın zıttı değildir. Ona bir gelecek sağlamak için en ciddi yoldur. Bu yıllarda her zaman sorumluluğu üstlendim. Kolay ve zor seçimlerde. Olumlu ve karmaşık anlarda. Spor ve siyasi kurumlarda sadece Lazio için değil, futbol sistemini bir bütün olarak savunmak için mücadele ettim. Çünkü sürdürülebilirliği, kuralları, dengesi ve taraftarlara saygısı olmayan bir futbol, kendini kaybetmeye mahkum bir futboldur.





Bu, hata yapmadığım anlamına gelmez. Karar verenler hata yapabilir. Lazio gibi önemli bir kulübü yönetenler, göz önünde olduklarını, yargılandıklarını ve eleştirildiklerini bilirler. Ben bundan kaçınmıyorum. Ancak yargının, hikayenin sadece en duygusal veya en uygun kısmını değil, bütün resmi dikkate almasını istiyorum.





Ve bu tablo içinde net bir şekilde ele almak istediğim bir konu var: taraftarlarla olan ilişki kökten iyileştirilmelidir. Bunu açıkça söylüyorum. Lazio, kendi halkını dinlemek, onlarla diyalog kurmak ve onları dahil etmek için yeni, ciddi ve sorumlu yollar bulmalıdır. Doğrudan diyaloğu sık sık kısıtlayan ve bazı anlarda neredeyse aşılmaz bir engel oluşturan kurallar, katı kısıtlamalar, hukuki ve kurumsal sorumluluklar vardır. Ancak bir engel varsa, bununla yüzleşmek gerekir. Görmezden gelinmemelidir. Kişisel bir şey de söylemek istiyorum. Bazı durumlarda, sert sözler, hakaretler ve sürekli saldırılarla dolu gergin bir ortamda, telefona düşüncesizce cevap vermiş, kullanmak istemediğim ve mesafe veya kapalı bir tavır olarak algılanabilecek bir üslup kullanmış olabilirim. Eğer böyle bir şey olduysa, sorumluluğunu üstleniyorum.





Ancak şunu açıkça belirtmek isterim: Lazio taraftarlarına karşı hiçbir zaman saygısızlık göstermedim ve göstermeyeceğim. Bu renkleri sevenlere duyulan saygı her şeyden önce gelir. Lazio'yu takip etmek için zamanını, birikimlerini, kilometrelerini, tutkusunu, kişisel ve ailesel fedakarlıklarını ortaya koyan her taraftar, sadece saygıyı değil, minnettarlığı da hak eder. Çünkü bu günlük sevgi, bu derin aidiyet duygusu olmasaydı, hiçbir kulübün gerçek bir ruhu olmazdı. Ve Lazio'yu temsil etme onuruna ve sorumluluğuna sahip olan ben, bunu unutamam ve unutmak da istemem."