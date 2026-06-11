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cm grafica lotito lazio 2025 16.9Getty Images

Çeviri:

Lazio, Lotito açık mektupla taraftarlara el uzatıyor: "Lazio her şeyden önce gelir, yeniden konuşmaya başlayalım. Ben de kazanmak istiyorum"

Lazio
Serie A

Başkan, Beyaz-Mavi taraftarlarla bir diyalog kurmaya çalışıyor.

Claudio Lotito, Lazio taraftarlarına el uzatıyor


Biancoceleste kulübünün başkanı, Il Messaggero gazetesi tarafından yayınlanan açık mektubunda şöyle yazıyor:


"Sevgili Lazio taraftarları,

size doğrudan yazıyorum. Her gün Lazio'yu yaşayanlara. Sevinç duyanlara, acı çekenlere, eleştirenlere, beklentileri olanlara, öfkelenenlere yazıyorum. Bugün uzak, hayal kırıklığına uğramış, hüsrana uğramış olanlara da yazıyorum.


Bunu tartışmaları körüklemek için yapmıyorum. Hoşgörü istemek için yapmıyorum. Her şeyin yolunda olduğunu söylemek için de yapmıyorum, çünkü bu doğru olmaz ve zekanıza saygı göstermez. Bunu yapıyorum çünkü S.S. Lazio Başkanı olarak bazı gerçekleri, bazı sorumlulukları ve bazı perspektifleri yeniden sıraya koyma görevini hissediyorum. Ve her şeyden önce, yeni bir aşama başlatmanın zamanının geldiğine inandığım için: diyalog, dinleme ve karşılıklı saygı aşaması.


Lazio sıradan bir şirket değildir. O tarih, aidiyet, kimlik ve duygudur. O, halkın, derin ve gururlu bir topluluğudur. O, yüz binlerce insanın hayatının bir parçasıdır. İşte bu nedenle tartışma meşrudur. Eleştiri meşrudur. İtiraz, futbol tarihinin ve taraftarların özgürlüğünün bir parçasıdır. Ancak tartışma, saygı, doğruluk ve sorumluluk çerçevesinde kalmalıdır."


  • TELEFONDA

    "Teknik bir karara, kulüp stratejisine, bir açıklamaya ya da bir spor sezonuna katılmayabilirsiniz. Başkanı, kulübü, transfer piyasasını, taraftarlarla olan ilişkileri eleştirebilirsiniz. Ancak yirmi yılı aşkın bir süredir süren emekleri, fedakarlıkları, kişisel sorumlulukları, elde edilen başarıları ve kurumsal mücadeleleri bir karikatüre indirgemek, modern futbolun bugün neye dönüştüğünü tam olarak anlamamış olmak demektir.


    Her zaman Lazio'nun kendi kaderinin efendisi olması gerektiğini düşündüm. Bu, geçmişte de, bugün de ve gelecekte de temel bir ilke olacaktır. Lazio rekabet etmeli, büyümeli, zafere ulaşmayı hedeflemelidir. Ancak bunu haysiyetini, özerkliğini, dengesini ve geleceğini kaybetmeden yapmalıdır. Bir kulübü yönetenlerin ilk görevi, bir günlük alkışı kovalamak değildir. O kulübün yarın da sağlam, özgür ve saygın kalmasını sağlamaktır.


    Bu ilkenin bazen zor görünebileceğini çok iyi biliyorum. Taraftarın kazanmak, hayal kurmak ve takımının giderek güçlenmesini görmek istediğini çok iyi biliyorum. Böyle olması doğru. Ben de daha güçlü bir Lazio istiyorum. Ben de rekabetçi bir Lazio istiyorum. Ben de kazanabilen bir Lazio istiyorum. Ancak sürdürülebilirlik, hırsın zıttı değildir. Ona bir gelecek sağlamak için en ciddi yoldur. Bu yıllarda her zaman sorumluluğu üstlendim. Kolay ve zor seçimlerde. Olumlu ve karmaşık anlarda. Spor ve siyasi kurumlarda sadece Lazio için değil, futbol sistemini bir bütün olarak savunmak için mücadele ettim. Çünkü sürdürülebilirliği, kuralları, dengesi ve taraftarlara saygısı olmayan bir futbol, kendini kaybetmeye mahkum bir futboldur.


    Bu, hata yapmadığım anlamına gelmez. Karar verenler hata yapabilir. Lazio gibi önemli bir kulübü yönetenler, göz önünde olduklarını, yargılandıklarını ve eleştirildiklerini bilirler. Ben bundan kaçınmıyorum. Ancak yargının, hikayenin sadece en duygusal veya en uygun kısmını değil, bütün resmi dikkate almasını istiyorum.


    Ve bu tablo içinde net bir şekilde ele almak istediğim bir konu var: taraftarlarla olan ilişki kökten iyileştirilmelidir. Bunu açıkça söylüyorum. Lazio, kendi halkını dinlemek, onlarla diyalog kurmak ve onları dahil etmek için yeni, ciddi ve sorumlu yollar bulmalıdır. Doğrudan diyaloğu sık sık kısıtlayan ve bazı anlarda neredeyse aşılmaz bir engel oluşturan kurallar, katı kısıtlamalar, hukuki ve kurumsal sorumluluklar vardır. Ancak bir engel varsa, bununla yüzleşmek gerekir. Görmezden gelinmemelidir. Kişisel bir şey de söylemek istiyorum. Bazı durumlarda, sert sözler, hakaretler ve sürekli saldırılarla dolu gergin bir ortamda, telefona düşüncesizce cevap vermiş, kullanmak istemediğim ve mesafe veya kapalı bir tavır olarak algılanabilecek bir üslup kullanmış olabilirim. Eğer böyle bir şey olduysa, sorumluluğunu üstleniyorum.


    Ancak şunu açıkça belirtmek isterim: Lazio taraftarlarına karşı hiçbir zaman saygısızlık göstermedim ve göstermeyeceğim. Bu renkleri sevenlere duyulan saygı her şeyden önce gelir. Lazio'yu takip etmek için zamanını, birikimlerini, kilometrelerini, tutkusunu, kişisel ve ailesel fedakarlıklarını ortaya koyan her taraftar, sadece saygıyı değil, minnettarlığı da hak eder. Çünkü bu günlük sevgi, bu derin aidiyet duygusu olmasaydı, hiçbir kulübün gerçek bir ruhu olmazdı. Ve Lazio'yu temsil etme onuruna ve sorumluluğuna sahip olan ben, bunu unutamam ve unutmak da istemem."

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  • SOMUT YOL

    "Bu nedenle, tüm Lazio Kulüplerini bir araya çağırma, resmi bir tanıma süreci başlatma ve bunu kulübün etik kurallarına bağlılıkla ilişkilendirme fikri masada. Bu bir imaj operasyonu değil. Soyut bir proje de değil. Kulüp ile taraftarları arasında düzenli, şeffaf ve saygılı bir ilişkiyi yeniden inşa etmek için somut bir yol olarak görülüyor.


    Bir arabuluculuk bulunmalı. Ancak bu, gerçek bir arabuluculuk olmalı, araçsallaştırılmamalı. Bu, kaybedenler ve kazananlar arasında, kulüp ile taraftarlar arasında, kurumsal mantık ile halkın tutkusu arasında bir savaşa dönüşmemeli. Lazio tektir. Ve bu renkleri gerçekten seven hiç kimse, onu bölmek istemez. Kulüp daha fazla ve daha iyi dinlemeli. Bu doğru. Ancak tartışma da sürekli şüphe mantığından çıkmalıdır. Her hareketin provokasyon olarak algılandığı, her seçimin kapalı kapılar ardında yapıldığı, her kelimenin çatışma alanı haline geldiği bir ortamda, sonunda kaybeden tek bir taraf değildir: Lazio kaybeder.


    Hiçbir büyük uluslararası muhatap, ciddiyet, perspektif, güvenilirlik ve vizyon görmeden masaya oturmaz. Bunlar sergilenecek madalyalar değildir. Bunlar bir yolun işaretleridir. Bunlar, Lazio'nun saha dışında da büyüyebileceğini ve büyümesi gerektiğini, kendi değerini, itibarını ve kimliğini kaybetmeden küresel pazarlarda yer alabilme kapasitesini güçlendirebileceğini gösteren kanıtlardır."

  • ALTYAPI VE PAZAR

    "Bir diğer belirleyici konu ise altyapılarla ilgilidir. Geleceği inşa etmek isteyen bir kulüp, sadece bugünün idaresiyle yetinemez. Flaminio projesi, Euro 2032 stadyumlarıyla ilgili stratejik projeler çerçevesine dahil edilerek değerlendirildi: Bu, hiç de kolay olmayan bir adımdır ve karmaşık, teknik, kentsel planlama ve kurumsal boyutları içeren bir dosyanın somutluğunu teyit etmektedir. Karşımızda sadece bir iletişim stratejisi değil, Lazio’yu ve Roma’yı ilgilendiren gerçek bir süreç bulunmaktadır. Flaminio, iddialı bir meydan okumayı temsil ediyor: tarihi bir tesisi yeniden geliştirmek, spor deneyimini modernleştirmek, kulüp için değer yaratmak ve şehrin önemli bir bölümüne yeniden merkezi bir konum kazandırmak. Bu, tartışmaların günlük polemiklerin ötesine geçip gerçeklerle, kurumların zamanlamalarıyla, prosedürlerin karmaşıklığıyla ve bir fikri projeye dönüştürmeye çalışanların sorumluluğuyla ölçülmesi gereken konulardan biridir.


    Buna, Formello Antrenman Merkezi'ni giderek daha kapsamlı ve yenilikçi bir yapı haline getirmeyi amaçlayan Akademi çalışmaları da ekleniyor. Sadece bir antrenman merkezi değil, A Takımı, Lazio Kadın Takımı, Primavera ve gençlik sektörünün gelişimi için entegre bir merkez.


    Bir de spor yönetimi ve direktör Angelo Fabiani'nin günlük çalışmaları var; Fabiani, kadronun yeniden yapılandırılması, değerinin artırılması ve konsolidasyonu gibi hassas bir aşamayla uğraşıyor. Modern futbolda oyuncu transferi, yasak bir kelime olarak görülemez. Ve her şeyden önce, bu, hırstan vazgeçmekle karıştırılmamalıdır. Aksine, bu, büyümek, değer yaratmak, teknik mirasını korumak ve giderek daha karmaşık hale gelen bir pazarda rekabet gücünü korumak isteyen bir kulüp için gerekli bir araçtır. Oyuncuları değerlendirmek, müdahale etmek için doğru anı seçmek, transfer ve satış fırsatlarını yakalamak, uluslararası pazarda sağlam ve tanınmış ilişkiler kurmak: tüm bunlar, çağdaş futbolun içinde kalmak ve ona boyun eğmemek isteyen bir kulübün parçasıdır. Ancak şurası açık olmalıdır: her transfer, her seçim, her teknik ve ekonomik değerlendirme tek bir amaca hizmet etmelidir; o da Lazio'yu daha güçlü, daha sağlam ve daha rekabetçi hale getirmektir. Her zaman zafer hedefiyle."

  • AMAÇ

    "Bunlar, abartı ve propaganda olmaksızın, dürüstçe yeniden ele alınması gereken gerçeklerdir. Çünkü eleştirmek meşrudur, ancak bir kulübü değerlendirmek, resmin bütününü görmek anlamına gelir: saha, sürdürülebilirlik, spor yönetimi, uluslararası ilişkiler, haklar, medya, sosyal alan ve altyapı. Ancak bu şekilde, bu değerlendirme Lazio, taraftarları ve şehir için yararlı hale gelir.


    Lazio sloganlarla yaşayamaz. Yapılan her şeyin tanım gereği yanlış, başkalarının vaat ettiği her şeyin ise otomatik olarak daha iyi olduğu bir anlatıya sürüklenemez. Evet, Lazio'nun eleştiriye ihtiyacı var. Ama dürüst eleştiriye. Tutkuya ihtiyacı var, yıkıma değil. Talepkar taraftarlara ihtiyacı var, savunmak istediğini iddia ettiği şeyi zayıflatma riski taşıyan sürekli bir savaşa değil.


    Sizden her zaman benimle aynı fikirde olmanızı istemiyorum. Bu adil olmaz ve mümkün de değildir. Ancak sizden birlikte düşünmenizi istiyorum: eleştiriyi meşruiyetini yitirmeyle, tutkuyu yıkımla, muhalefeti onarılamaz bir bölünmeyle ayırt etmenizi istiyorum.


    Rolleri farklıdır ve öyle kalmalıdır. Kulübün karar verme, planlama ve sorumluluk alma görevi vardır. Taraftarların sevme, yargılama, isteme ve talep etme hakkı vardır. Ancak hem kulüp hem de taraftarların daha üstün bir menfaati vardır: Lazio'yu savunmak."

  • GERÇEK MEYDAN OKUMA

    "Bugün Lazio'yu savunmak, sorunları inkar etmek anlamına gelmez. Bu, bir ilkeyi savunmak demektir: Lazio kendi kaderinin efendisi olmaya devam etmelidir. Kimliğini kaybetmeden büyümelidir. Tehlikeli finansal modellere boyun eğmeden rekabet etmelidir. Bir meta haline gelmeden dünyaya açılmalıdır. Sömürüye alet olmadan taraftarlarını dinlemelidir.


    Asıl zorluk budur. Zor, rahatsız edici, bazen de popüler olmayan bir durumdur. Ancak bu, sadece bugün değil, yarın da Lazio'yu sevenler için tek ciddi zorluktur.


    Lazio durmuyor. Lazio çalışıyor. Lazio inşa ediyor. Ve bunu hızla değişen bir futbol dünyasında yapıyor; burada sağlam sinirler, uluslararası vizyon, kurumsal bilinci ve kimin faturayı ödeyeceğini açıklamadan her şeyi hemen vaat edenlerin cazibesine direnme yeteneği gerekiyor.


    Ben bu hesabı hiçbir zaman Lazio'nun sırtına yüklemek istemedim. Her zaman sorumluluk ilkesine göre yönetmeye çalıştım. Hatalar yapmış olabilirim, ama Lazio'yu hiçbir zaman sıradan bir varlık gibi görmedim. Onu hiçbir zaman bir meta olarak görmedim. Onu hiçbir zaman kullanıp sonra kaderine terk edilecek bir şey olarak düşünmedim.


    Hepinize, tutkunuza ve temsil ettiğiniz tarihe saygı duyarak, yeni bir aşama başlatmanın zamanının geldiğine inanıyorum: daha fazla diyalog, daha fazla dinleme, daha fazla karşılıklı sorumluluk. Siyasete alet etmeden. Hesaplaşmadan. Lazio'yu iyiler ve kötüler olarak bölmeden.


    Lazio bir polemik konusu değildir. Lazio, tarihine, taraftarlarına ve hepimizin savunmakla yükümlü olduğumuz geleceğe aittir."