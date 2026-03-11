Lazio, Latina'da Vincenzo D'Amico'ya adanmış yeni bir spor merkezi açıldı. Biancoceleste kulübünün bir heyeti de törene katıldı

Bugünden itibaren Latina şehrinde Lazio biraz daha fazla yer kaplıyor. Pontino'nun başkentinde bu sabah, 2023 yılında vefat eden, Pontina şehrinin yerlisi olan ve geçmişte ve günümüzde tüm Lazio taraftarlarının simgesi haline gelen eski Lazio futbolcusu Vincenzo D'Amico'nun adını taşıyan yeni bir spor merkezi açıldı. Törene, belediye başkanının yanı sıra, birçok taraftar ve Roma kulübünün temsilcileri de katıldı. Kulüp, kendi kanalları aracılığıyla yayınladığı resmi bir açıklamada, törene orta saha oyuncusu Toma Basic ve Lazio Women futbolcusu Giulia Mancuso'nun yanı sıra kulübün bazı yöneticilerinin de katıldığını ve bunun "Lazio'nun gençlere ve bölgeye adanmış girişimlere olan yakınlığının bir kanıtı" olduğunu belirtti. Etkinliğe, D'Amico'nun kariyeri boyunca birlikte oynadığı takımların birçok eski oyuncusu da katıldı, aralarında Lazio'nun eski oyuncuları Bruno Giordano, Giancarlo Oddi ve Michelangelo Sulfaro da vardı. Ayrıca, Vincenzino'nun (taraftarlar ve takım arkadaşları onu böyle çağırmayı severdi) artık başka bir yerde yeniden bir araya geldiği diğer eski oyuncuların ve takım arkadaşlarının bazı çocukları da oradaydı. Bunlar arasında, 1974 yılında şampiyon olan Lazio'nun kalecisi Felice'nin oğlu Gabriele Pulici ve D'Amico'nun genç bir yetenek olarak ortaya çıktığı, ancak unutulmaz spor destanının kahramanı olduğu Banda Maestrelli'nin tarihi kaptanı Pino'nun oğlu James Wilson da vardı.
LAZIO'NUN AÇIKLAMASI
Lazio'nun web sitesinde, etkinlik resmi bir açıklamada şöyle anlatıldı: "S.S. Lazio bugün, Latina belediyesinde, unutulmaz Lazio futbolcusu ve 1974'teki tarihi Scudetto'nun kahramanı Vincenzo D'Amico'ya adanmış spor tesisinin tanıtımına katıldı. Sadece bir futbolcudan çok daha fazlasını temsil eden bir adamın anısına adanmış önemli bir an: Vincenzo D'Amico, Lazio'nun sembolü ve sporun en özgün değerleri olan tutku, fedakarlık, takım ruhu ve saygının bir örneğiydi. Yeni tesis, gençlere ve topluma adanmış bir alan olarak, gençlerin büyüyüp antrenman yapabilecekleri ve spora olan tutkularını paylaşabilecekleri bir yer olarak tasarlandı. Bu proje, futbolun en gerçek boyutuyla yaşandığında önemli bir eğitim ve sosyal araç olabileceğini kanıtlıyor. S.S. Lazio, yeni nesiller için eğitim, kapsayıcılık ve büyüme fırsatı olarak sporu teşvik etme konusundaki taahhüdünü yeniliyor. Kulüp ayrıca, bu projenin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan Latina Belediyesi'ne ve tüm kurumlara teşekkür etmek istiyor. Bu proje, sadece yeni bir spor tesisi değil, aynı zamanda sporun değerlerinin her gün yaşatılabileceği bir topluluk alanıdır. Bir sahayı Vincenzo D'Amico'ya adamak, onun anısını korumak ve yeni nesillere aktarmak anlamına gelir. Bu tesise girecek her genç, bir şekilde, topu ayağında ve Lazio'yu kalbinde büyüleyen bir şampiyonun hikayesini devam ettirecektir. 126 yıldır Lazio, bir takımdan çok bir topluluktur: nesiller boyu süren insanlar, değerler ve örneklerden oluşan bir tarih. Vincenzo D'Amico bu örneklerden biriydi. S.S. Lazio, sporun büyüme, eğitim ve topluluk için bir araç olduğuna inanan bölgelerin, gençlerin ve tüm gerçeklerin yanında olmaya devam edecek.
ANISI
"D'Amico derseniz Lazio dersiniz" diyerek James Wilson - kendisi de eski futbolcu ve bugün Radio Olympia'da yorumcu ve radyo spikeri - etkinlik sırasında Vincenzo D'Amico'yu anmak istedi. "Bu yeni spor merkezi çok güzel. Vincenzo gibi birine ithaf edilmiş olmasına sevindim. Babamla her karşılaştığında bana attığı bakışları hala hatırlıyorum. Derin, özel, sevgi ve şefkat dolu bir bakış, takım arkadaşlarına ve giydiği forma için." Spor faaliyetleri için sahaların yanındaki banklardan birinde, D'Amico'nun çocukluk, genç futbolcu ve yaşlılık dönemlerine ait bazı resimler, her zaman Lazio forması giymiş ve hayatının sevdiği takımın renkleriyle bağlantılı olduğunu anlatan üç ikonik cümle ile birlikte sergileniyor. "Ben futbolcu olmak istemiyorum" diyordu D'Amico, ilk kez topu tekmelediğinde, "Lazio'nun futbolcusu olmak istiyorum." Sonra: "...çünkü Lazio forması güzel. Hatta en güzeli." Ve yine: "Sadece her gün onu onurlandırarak efsane olabilirsin."