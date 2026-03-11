Lazio, Latina'da Vincenzo D'Amico'ya adanmış yeni bir spor merkezi açıldı. Biancoceleste kulübünün bir heyeti de törene katıldı

Lazio'nun web sitesinde, etkinlik resmi bir açıklamada şöyle anlatıldı: "S.S. Lazio bugün, Latina belediyesinde, unutulmaz Lazio futbolcusu ve 1974'teki tarihi Scudetto'nun kahramanı Vincenzo D'Amico'ya adanmış spor tesisinin tanıtımına katıldı. Sadece bir futbolcudan çok daha fazlasını temsil eden bir adamın anısına adanmış önemli bir an: Vincenzo D'Amico, Lazio'nun sembolü ve sporun en özgün değerleri olan tutku, fedakarlık, takım ruhu ve saygının bir örneğiydi. Yeni tesis, gençlere ve topluma adanmış bir alan olarak, gençlerin büyüyüp antrenman yapabilecekleri ve spora olan tutkularını paylaşabilecekleri bir yer olarak tasarlandı. Bu proje, futbolun en gerçek boyutuyla yaşandığında önemli bir eğitim ve sosyal araç olabileceğini kanıtlıyor. S.S. Lazio, yeni nesiller için eğitim, kapsayıcılık ve büyüme fırsatı olarak sporu teşvik etme konusundaki taahhüdünü yeniliyor. Kulüp ayrıca, bu projenin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan Latina Belediyesi'ne ve tüm kurumlara teşekkür etmek istiyor. Bu proje, sadece yeni bir spor tesisi değil, aynı zamanda sporun değerlerinin her gün yaşatılabileceği bir topluluk alanıdır. Bir sahayı Vincenzo D'Amico'ya adamak, onun anısını korumak ve yeni nesillere aktarmak anlamına gelir. Bu tesise girecek her genç, bir şekilde, topu ayağında ve Lazio'yu kalbinde büyüleyen bir şampiyonun hikayesini devam ettirecektir. 126 yıldır Lazio, bir takımdan çok bir topluluktur: nesiller boyu süren insanlar, değerler ve örneklerden oluşan bir tarih. Vincenzo D'Amico bu örneklerden biriydi. S.S. Lazio, sporun büyüme, eğitim ve topluluk için bir araç olduğuna inanan bölgelerin, gençlerin ve tüm gerçeklerin yanında olmaya devam edecek.