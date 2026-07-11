Lazio, işte Gattuso: "Milli takım teknik direktörlüğü, dişlerime bir darbe oldu; son vedaya kadar kalacak bir yara"

Transfer piyasası hakkında: "2-3 şey yapmamız gerekiyor ve bunları başarabileceğimizi umuyoruz - Gazzetta.it'in haberine göre -. Hedefimiz aile ortamı yaratmak, insanları eğlendiren ve onlara gurur duyduklarını hissettiren bir takım kurmak. Genel müdüre ve başkana, belirli şeyler yapılırsa ve ben istediğim gibi çalışabilirsem endişelenmemeleri gerektiğini söyledim; onların sözlerinde de bunu gördüm."

"Transferler mi? Kesinlikle bir stoper lazım. Forvette ise göreceğiz: zorluklar yaşayan Ratkov’u izlememiz gerekiyor; yapılması gereken birkaç şey var ama kadroda yer alanlara saygıdan dolayı bugün bu konuyu konuşmak doğru olmaz. Orta sahada iyi oyuncularımız var, kanat bekleri konusunda ise seçeneklerimiz bol. Bu sağlam temel üzerinde neler yapabileceğimize bakalım. Provedel mi? Mandas ve Motta var; şimdi sakin bir şekilde çalışmalı ve şu anda ideal olmayan ortamdan kendimizi soyutlamalıyız, ancak yolumuz iş, profesyonellik ve aidiyet duygusudur. Değişim zor olacak ama kesinlikle istek eksik olmamalı."



