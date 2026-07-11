Eski orta saha oyuncusu ve eski milli takım teknik direktörü Rino Gattuso, Lazio’nun yeni teknik direktörü olarak düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “Gurur duyuyorum, hislerim çok iyi. Kaskımı takıp işe koyulmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Çok fazla çalışmamız gerekiyor ve bunun farkındayız; şu anda diğer sorunlar konusunda yapabileceğim bir şey yok. Hedefim, kulübün şanlı tarihine yakışır bir takım sahaya sürmek."
Çeviri:
Lazio, işte Gattuso: "Milli takım teknik direktörlüğü, dişlerime bir darbe oldu; son vedaya kadar kalacak bir yara"
PAZAR
Transfer piyasası hakkında: "2-3 şey yapmamız gerekiyor ve bunları başarabileceğimizi umuyoruz - Gazzetta.it'in haberine göre -. Hedefimiz aile ortamı yaratmak, insanları eğlendiren ve onlara gurur duyduklarını hissettiren bir takım kurmak. Genel müdüre ve başkana, belirli şeyler yapılırsa ve ben istediğim gibi çalışabilirsem endişelenmemeleri gerektiğini söyledim; onların sözlerinde de bunu gördüm."
"Transferler mi? Kesinlikle bir stoper lazım. Forvette ise göreceğiz: zorluklar yaşayan Ratkov’u izlememiz gerekiyor; yapılması gereken birkaç şey var ama kadroda yer alanlara saygıdan dolayı bugün bu konuyu konuşmak doğru olmaz. Orta sahada iyi oyuncularımız var, kanat bekleri konusunda ise seçeneklerimiz bol. Bu sağlam temel üzerinde neler yapabileceğimize bakalım. Provedel mi? Mandas ve Motta var; şimdi sakin bir şekilde çalışmalı ve şu anda ideal olmayan ortamdan kendimizi soyutlamalıyız, ancak yolumuz iş, profesyonellik ve aidiyet duygusudur. Değişim zor olacak ama kesinlikle istek eksik olmamalı."
GILA
"Gila mı? Fabiani ve Lotito'ya kalsaydı kalırdı. Burada kalmak istemeyen kalmamalı; Mario gibi dürüst davranan biri, kendisine teklif edilen rakamları bana söyledi. Onun katkısı tartışılmazdı ve artık gitme zamanı gelmişti."
MİLLİ TAKIM
Bosna’da oynanan play-off maçında penaltılarla yenilerek Dünya Kupası elemelerini kaçıran Milli Takım hakkında: “Futbol, tek tek olaylardan oluşur ve buna bir şey yapamayız. Oyuncu olarak biraz şanslıydım ama şimdi teknik direktör olarak sert bir darbe aldım. Büyük bir hayal kırıklığı; bu yaranın son vedaya kadar kalacağını inkar etmiyorum çünkü çok büyük bir hayal kırıklığıydı. Öfkem var ama umutluyum, aksi takdirde burada olmazdım...".
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