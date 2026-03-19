Lazio, hedef: İtalya Kupası; Lotito, galibiyet durumunda ödülleri ikiye katlıyor

Sarri için de Kupa önemli hale geldi. Her ne pahasına olursa olsun kupa kazanmak, onun futbol anlayışı hiç olmadı. Ve İtalya Kupası’nın onu hiç heyecanlandırmadığı da bir sır değil. Ancak bu yıl, Lazio’da yaşadığı özel durum onu farklı düşüncelere itiyor. Ve çeşitli açılardan sorunlu bir sezonun ardından Lazio ile zafer kazanmak, bu durumda kişisel bir intikam niteliği taşıyacaktır. Tabii ki - bunu kendisi de ima etmiştir - bu yine de geçici bir sevinç olacaktır. Kupayı kazanıp kazanmamak, kendi geleceği ve Lazio'daki teknik proje hakkındaki değerlendirmeleri hiçbir şekilde değiştirmeyecektir. O, gelecek yılın "birinci yıl" olmasını, yeniden "sıfırıncı yıl" olmamasını istiyor. Tekrar kenetlenmiş bir ortam ve dolup taşan bir stadyum görmek istiyor, kulüp ile taraftarlar arasındaki çatışmanın ortasında kalmak istemiyor. Teknik direktörün koltuğunda kalması, Kupa İtalya'daki performansın sonucuna değil, buna bağlı.