İtalya Kupası'na tüm güçleriyle odaklandılar. Lazio için Avrupa'ya dönmenin tek yolu bu. Bunu, sıradan bir şampiyonluk sezonuna razı olmuş taraftarlar da biliyor. Bunu, kendisine büyük sevgi gösteren bir kulübe bir kupa hediye edebilecek olan Sarri'nin yönetimindeki takım da biliyor. Ve bunu, transfer piyasasının durmasıyla başlayan ve sert protestolarla ve boş bir stadyumla sona eren felaket bir sezonda itibarını kurtarma şansı gören Lotito da biliyor. Sadece Coppa Italia finaline çıkmak bile, gelecek sezon İtalyan Süper Kupası'nın final dörtlüsüne katılmayı garantileyecek ve dolayısıyla kulüp kasasına daha fazla para girecektir. Bu nedenle, kupayı kazanmak, hem sportif hem de ekonomik açıdan Lazio'nun sezonunu gerçekten kurtarabilir.
Lazio, hedef: İtalya Kupası; Lotito, galibiyet durumunda ödülleri ikiye katlıyor
Tüm bu nedenlerden ötürü, Corriere dello Sport’un bugün aktardığına göre, Lotito galibiyet durumunda oyunculara, teknik direktöre ve teknik ekibe vaat edilen primleri ikiye katlamaya karar vermiş. Şu anda yaklaşık iki milyon euro olan toplam rakam, dört milyonu aşacak gibi görünüyor. Birkaç hafta önce, penaltılarla kazanılan Bologna maçından önce bile, Lazio başkanı takımı bu turnuvada ileriye gitmek için her şeyini vermeye teşvik etmişti. Dall'Ara'da Taylor'ın penaltıdan attığı golün ardından patronun sevinci, bu konuyu ne kadar önemsediğinin bir kanıtı. Bu nedenle, Bergamo'da Atalanta ile oynanacak rövanş maçına bir aydan biraz fazla bir süre kala, tüm dikkatler şimdiden bu belirleyici maça çevrilmiş durumda. Bu maç, 13 Mayıs'ta Olimpico'da Inter ile Como arasındaki maçın galibi ile oynanacak finalin kapılarını açabilir.
Sarri için de Kupa önemli hale geldi. Her ne pahasına olursa olsun kupa kazanmak, onun futbol anlayışı hiç olmadı. Ve İtalya Kupası’nın onu hiç heyecanlandırmadığı da bir sır değil. Ancak bu yıl, Lazio’da yaşadığı özel durum onu farklı düşüncelere itiyor. Ve çeşitli açılardan sorunlu bir sezonun ardından Lazio ile zafer kazanmak, bu durumda kişisel bir intikam niteliği taşıyacaktır. Tabii ki - bunu kendisi de ima etmiştir - bu yine de geçici bir sevinç olacaktır. Kupayı kazanıp kazanmamak, kendi geleceği ve Lazio'daki teknik proje hakkındaki değerlendirmeleri hiçbir şekilde değiştirmeyecektir. O, gelecek yılın "birinci yıl" olmasını, yeniden "sıfırıncı yıl" olmamasını istiyor. Tekrar kenetlenmiş bir ortam ve dolup taşan bir stadyum görmek istiyor, kulüp ile taraftarlar arasındaki çatışmanın ortasında kalmak istemiyor. Teknik direktörün koltuğunda kalması, Kupa İtalya'daki performansın sonucuna değil, buna bağlı.