Bugün Formello’da oynanan bir hazırlık maçındaLazio, Pinamonti’nin ilk dakikada attığı gol ve Diogo Leite’nin ikinci yarıdaki golüyle Arezzo’yu 2-0 mağlup etti. Gattuso’nun ekibi, milli oyuncularından yoksun olsa da Zaccagni, Pinamonti ve Noslin kadrodaydı. Maçın kilidini de, ilk dokunduğu topta, ceza sahasında Noslin’in servis ettiği topu ağlara çeviren eski Sassuolo oyuncusu açtı. İkinci yarının başında ise, korner organizasyonu sonrasında Diogo Leite’nin golü skoru 2-0’a taşıdı.
Lazio, hazırlık maçında Pinamonti ve Diogo Leite'nin golleriyle 2-0 kazandı. Gattuso: "Bu uzun ara garip, umarız bedelini ödemeyiz"
Maçın sonunda kulübün resmi kanallarına konuşan Rino Gattuso, şöyle dedi: "Bulunduğumuz yerdeysek bunun nedeni çalışma ve mücadele etme isteğimizin olması. Sezon başlangıcı için övgü mü? Bunu oyuncular hak ediyor. Mantova maçı bizim için de sürpriz oldu, belirli şeyleri yapmak istiyorsak orta yolun olmadığını bizzat gördük çünkü bunun bedelini zaten ödedik. Takım buraya gülümseyerek geliyor, zorluğu kabul ediyor ve şu anki bu atmosfer korunursa çok büyük tatminler yaşayabiliriz".
Milli takımlar nedeniyle verilen üç haftalık ara hakkında: "Bu garip bir durum ve umarız bedelini ödemeyiz, daha önce hiç yaşanmadı ve mümkün olduğunca az hasarla atlatmak için iyi olmamız gerekiyor. 20 gün durduğunuzda adrenalin düşüyor, bizim de ateşi düşürmemekte iyi olmamız gerekiyor".
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