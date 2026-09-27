Maçın sonunda kulübün resmi kanallarına konuşan Rino Gattuso, şöyle dedi: "Bulunduğumuz yerdeysek bunun nedeni çalışma ve mücadele etme isteğimizin olması. Sezon başlangıcı için övgü mü? Bunu oyuncular hak ediyor. Mantova maçı bizim için de sürpriz oldu, belirli şeyleri yapmak istiyorsak orta yolun olmadığını bizzat gördük çünkü bunun bedelini zaten ödedik. Takım buraya gülümseyerek geliyor, zorluğu kabul ediyor ve şu anki bu atmosfer korunursa çok büyük tatminler yaşayabiliriz".





Milli takımlar nedeniyle verilen üç haftalık ara hakkında: "Bu garip bir durum ve umarız bedelini ödemeyiz, daha önce hiç yaşanmadı ve mümkün olduğunca az hasarla atlatmak için iyi olmamız gerekiyor. 20 gün durduğunuzda adrenalin düşüyor, bizim de ateşi düşürmemekte iyi olmamız gerekiyor".