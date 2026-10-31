"Ben millî takım teknik direktörüyken iyi olmadığı için birçok kez gelmedi ama onu hep beğendim. Asistleri ve golleri konuşuluyor, fakat Zac başka yönleriyle de olağanüstü biri. Futbol yeteneklerini herkes biliyor; onun bacaklarını güçlendirmesi gerekiyordu. Gerçek bir kaptan, her zaman takım arkadaşlarının yanında. Bazen hiçbir şeyden vazgeçmek istemediği için söyleniyor. Bizim için yalnızca teknik ve taktik açıdan değil, her yönüyle çok önemli. Zac'in takım arkadaşı olsaydım onu camlı bir vitrine koyardım; insani açıdan hiçbir yanlış yapmaz."