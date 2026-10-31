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gattuso lazio 2-1getty
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Lazio, Gattuso: "Serie A şampiyonluğu mu? Hedefimiz 40 puan; zirvede olmayı beklemiyordum. Ocak ayında oyuncu satışları mı? Umarım olmaz. Zenica mı? Telafi peşinde değilim, zor zamanlarda eşime yaslanırım. Dişlerime ağır darbeler yediğimde bile içimde hep bir ateş vardı."

Serie A
Lazio
Cagliari
G. Gattuso
Lazio - Cagliari
Gelecek maçlar
LAZ

LAZ

Serie A

01 Kas 2026

CGL

CGL

Inter ile birlikte ligin zirvesinde yer alan Lazio, yükselişini durdurmaya hiç niyetli değil. Başkent ekibi, Olimpico'da Cagliari'yi ağırlayacak. Kolay olmayacak bu maç, ligdeki rakiplerinin birbirleriyle oynayacağı karşılaşmalar göz önüne alındığında büyük önem taşıyabilir.

Gennaro Gattuso, basın toplantısında takımın üzerindeki baskıyı azaltmaya çalıştı. Serie A şampiyonluğundan söz etmeyi reddeden Gattuso, takımın bu kadar üst sıralarda kalabilmek için tek bir yolu olduğunu vurguladı: Çok çalışmak ve diğerlerinden daha fazla koşmak.

  • TAKTİK DEĞİŞİKLİKLER

    "Bugün duruma bakacağız, yaptığımız testleri sürdürürken oyuncuların toparlanıp toparlanmadığını büyük ölçüde dikkate alıyoruz. Dünkü testler, oyuncuların iyi toparlandığını gösteriyor. Dün biraz tempoyu artırdık. Son günlerde fazla çalışmadık; üç maç nedeniyle daha sakin ilerledik. Bugün elde edeceğimiz son veriye bakacağız."

  • İtalya ve Zenica mı? Telafi peşinde değilim

    "Zenica'dan sonra söylenenler için küçük bir telafi mi? Telafi söz konusu değil. Futbol, maç içinde yaşananlardan ibarettir. O maçta yaşananlar hem bizi hem de beni mahkûm etti, bu bir gerçek. Hayatta hataların bedeli ödenir. Futbolun güzel yanı ise hatalarını telafi etme fırsatı sunmasıdır. Önemli olan kendini geliştirmek, karamsarlığa kapılmamaktır. Bunu sana, seni seven, yanında duran ve yardım eden insanlar sağlar. Şanslıyım ki 30 yıldır aynı eşim var. Zor zamanlarımda hep yanımda oldu; böyle anlarda ona çok yaslanıyorum."

  • Cagliari

    "Rakibin özellikleri ve oyun tarzı nedeniyle zorlu bir maç olacak. Üçlü savunmayla oynayan takımlara karşı onlar da üçlü savunmaya geçiyor. İleride farklı oyuncularla oynayabiliyorlar ama temel özellikleri aynı. İyi savunma yapıp hızlı hücuma çıkıyorlar. Pisacane genç bir teknik direktör ve onları iyi çalıştırıyor. Zorlu bir maçın bütün özellikleri var. Roma karşısında kaleye çok sayıda şut çektiler. Yaptığımız şeyleri kararlılıkla ve istekle sürdürmeliyiz. Doğru yaklaşım ve istek gerekiyor; kendi futbolumuzu oynamalı ve alçakgönüllü olmalıyız. Milan ve Juventus'a karşı oynamak kolaydır, o maçlar kendiliğinden hazırlanır. Biz istikrarlı olmalı, rakibe saygı göstererek tam gaz oynamalıyız."

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  • Serie A şampiyonluğu mu? Hayır, hedef 40 puan.

    "Hedef 40 puan (genellikle ligde kalmak için yeterli olan puan). Oyuncular da bunu söylüyor; benimle dalga mı geçiyorlar, yoksa uğur getirsin diye mi yapıyorlar, bilmiyorum. Böyle puan tabloları görmeye alışık değilim. Önümüzde bir yol var: hazırlanmak. Coşkuyla oynadığımızda işlerin daha iyi gittiğini bizzat görüyoruz. Reggio Emilia'da gol yedik ve hemen yeniden oyuna döndük. Yaşananların bizi etkilemesine izin vermemeliyiz. Bazı kontra atakları da hesaba katıp kabullenmek gerekiyor. Yetinmeden çalışmalıyız; önümüzde 29 maç var, alınacak çok puan var. Sonra nereye varacağımızı göreceğiz."

  • Ocak ayında birini kaybetmek mi?

    "Ocak ayı transfer döneminden endişe ediyor muyum? Bunu düşünmüyorum, bu dünyayı iyi tanıyorum. Nasıl işlediğini biliyorum, menajerler işlerini yapıyor. Oyuncularımla aramdaki ilişki sayesinde şu ana kadar kimse bana gelmedi, umarım bundan sonra da gelmez. Kapıyı kilitleyebilirim... Şaka bir yana, şu anda sadece takımı ve gelişmesi gereken oyunculara güç vermeyi düşünüyorum. Sonra ne olacağını göreceğiz. Umarım hiçbir şey olmaz, çünkü yazık olur."

  • HAKEMLER

    "Geçen yıl millî takım teknik direktörü olarak çok seyahat ettim ve çok sayıda maç izledim. Lig bu yılki kadar güzel değildi. Oyun süresinin artması ve takımların sahaya koyduğu futbol açısından hakkını teslim etmek gerek. Premier League tarzına biraz yaklaştık. Çok gol atılıyor, maç haftalarında rekorlar gördük. Artık numara yapılmıyor; darbe aldığında 1 dakika saha dışında kalıyorsun. Taç atışlarında vakit kaybedilmemesi inanılmaz bir değişim. Hep kurnazlık yaptığımızdan şikâyet ederdik. Hakem hatalarını konuşmak için de zaman olacak. Antrenmanda hakemlik yaparken oyuncularımla tartıştım. Sonra maç analistiyle birlikte baktığımda 3 kararda yanıldığımı gördüm. Hakemlik zor. VAR da var, doğru; ama bu, talimatlara ve işleyişin nasıl düzenlendiğine bağlı. Bugün hakkını teslim etmek gerek. Daha çok oynanan, daha hızlı bir futbol var. Bundan memnunum."

  • LOTITO

    "Başkanla sık sık konuşuyorum, kendisi çok yakından ilgileniyor. Diğer iç saha maçlarında olduğu gibi bu akşam da yemeğe geliyor. Burada olması ve oyuncularla konuşması doğru. Bazı şeyleri benden farklı görmesi de normal ama aramızda büyük bir saygı ve iletişim var."

  • Orada zirvede olduğumu düşünmüyordum

    "Takım olarak evet, bunun böyle yapılabileceğini düşünüyordum. Geçen yıl yaşananlar nedeniyle... birçok takım 'tepetaklak oldu'. Şimdi ise devam ediyorlar; dinlemeye ve bir arada olmaya istekliler. Antrenman yapmak ve zorlanmak... Gerçekten zorlandığınızda, bazı öğleden sonraları bacaklarınızın ve kaslarınızın yandığını söyleyebilirim. Tabii, 9 hafta sonunda bu kadar puanımız olacağını hiç düşünmezdim. Umuyordum ama bunu hiç beklemiyordum. Hedeflerimiz başkaydı: çalışmak ve devam etmek. Şimdi de isteğimizden hiçbir şey kaybetmeden yapmamız gereken bu."

  • Zaccagni

    "Ben millî takım teknik direktörüyken iyi olmadığı için birçok kez gelmedi ama onu hep beğendim. Asistleri ve golleri konuşuluyor, fakat Zac başka yönleriyle de olağanüstü biri. Futbol yeteneklerini herkes biliyor; onun bacaklarını güçlendirmesi gerekiyordu. Gerçek bir kaptan, her zaman takım arkadaşlarının yanında. Bazen hiçbir şeyden vazgeçmek istemediği için söyleniyor. Bizim için yalnızca teknik ve taktik açıdan değil, her yönüyle çok önemli. Zac'in takım arkadaşı olsaydım onu camlı bir vitrine koyardım; insani açıdan hiçbir yanlış yapmaz."

  • İçindeki ateş

    "Oğlumla iskambil oynarken bile heyecanlanırım, kazanmak isterim. Heyecan duymuyorsam ya da içimde o karıncalanmayı hissetmiyorsam, köpekle yürüyüşe çıkmam daha iyi. Ağır darbeler aldığımda içimde hep bir ateş vardı. Ben bunlar için yaşıyorum, kendimi canlı hissettim. Ortaya koydukları gösteri için onlara teşekkür ettim. Salı günü, ligin dokuzuncu haftası değil de şampiyonluk kutlaması gibiydi; sanki önemli bir şey için mücadele ediyorduk. Bu, oyuncuların ve onların zihniyetinin başarısı. Bu coşkuyu onlar yarattı, umarız böyle devam ederiz."

Gelecek maçlar
LAZ

LAZ

Serie A

01 Kas 2026

CGL

CGL