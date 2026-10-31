Inter ile birlikte ligin zirvesinde yer alan Lazio, yükselişini durdurmaya hiç niyetli değil. Başkent ekibi, Olimpico'da Cagliari'yi ağırlayacak. Kolay olmayacak bu maç, ligdeki rakiplerinin birbirleriyle oynayacağı karşılaşmalar göz önüne alındığında büyük önem taşıyabilir.
Gennaro Gattuso, basın toplantısında takımın üzerindeki baskıyı azaltmaya çalıştı. Serie A şampiyonluğundan söz etmeyi reddeden Gattuso, takımın bu kadar üst sıralarda kalabilmek için tek bir yolu olduğunu vurguladı: Çok çalışmak ve diğerlerinden daha fazla koşmak.