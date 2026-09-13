Lazio, Gattuso’dan espri: “Milan ve Napoli’den ayrıldım, onlar da Serie A şampiyonluğunu kazandı”

“Antrenörlük hikâyem bana şunu söylüyor: Milan'dan ayrıldığımda ligi kazanıyorlar, Napoli'den ayrıldığımda ligi kazanıyorlar. Oyuncularıma her gün nasıl gelişebileceklerini anlatmak için çalışıyorum, disiplin üzerine çalışıyorum, zamanında gelmeleri, kendilerine kurallar koymaları üzerine çalışıyorum. Oyuncular bunu bana teslim ediyor ve ben buna önem veriyorum. İlk günden beri bunun üzerinde çalıştık, düzgün çocuklarla muhatap olduğunuzda onlara çalışmanın karşılığını verdiğini anlatmak normaldir. Bu yola başladık ve bu grubun nasıl davrandığı için onlara teşekkür etmem gerekiyor. Eğer bu performansları ortaya koyabiliyorsak, bunun payı onlara ait.”





“Sportif direktör Fabiani Avrupa hedefinden söz etti mi? Bizim zaten üzerimizde yeterince baskı var, içinde oynadığımız koşullarda oynamak kolay değil ve Avrupa'dan söz etmek doğru değil. Bu bir polemik değil, sorumluluktan kaçmak istemiyorum çünkü Lazio gibi bir kulüpte antrenörlük yaparken her zaman önemli işler yapmayı düşünmek zorundasınız. Hedefimiz maç maç düşünmek. Asgari hedef Avrupa denildiğinde buna katılmıyorum, sonra kendi kendimizi kandırmak istiyorsak söyleriz ama bu polemik olsun diye değil, sadece gereksiz bir baskı. Rakip önemli değil, önemli olan her zaman tutumdur ve bizim bu yolda ilerlemeyi sürdürmemiz gerekiyor. Parlak olmadığımızda savunmasız hâle geldiğimizi gördük, geliştirmemiz gereken nokta bu ve bunu sadece çalışmayla yapabiliriz. Milan'a karşı zorlanmak da normal ama bu puanı cebimize koyuyoruz.”