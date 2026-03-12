Lazio'nun Flaminio projesi hakkındaki değerlendirme zorlukla ilerliyor. Yeniden geliştirme projesinin tüm yönlerini analiz edip kabul edilebilirliğini belirleyecek olan Hizmetler Konferansı, Lazio kulübünün projesini Campidoglio'da resmi olarak sunmasından bu yana birkaç hafta geçmesine rağmen henüz başlamadı. Corriere dello Sport gazetesinin bugün verdiği habere göre, Lotito'nun projenin fizibilitesine ilişkin ön değerlendirmenin Belediye Meclisi'nde yapılabilmesi için en kısa sürede sunması gereken bir ek belge eksik.
Lazio, Flaminio Stadyumu: Belediye Hizmetler Konferansı henüz başlamadı. Bir belge eksik
NE EKSİK
Tüm sürecin zaman çizelgesi aslında çoktan belirlenmiştir. Hizmetler Konferansı, sözde belge inceleme aşaması tamamlanır tamamlanmaz toplanacaktır. Ancak, belgelerin ön incelemesini tamamlamak için, Teknik-Ekonomik Fizibilite Planına (Pfte) talep edilen bazı eklemeler yapılmalıdır. Biancoceleste kulübü, Flaminio'nun yenilenmesi için 500 milyonun biraz altında bir yatırım öngörmektedir. Her şey, yetkili denetim organları tarafından onaylanmış ve diğer belgelerle birlikte Roma Belediyesi'ne teslim edilmiş olan ekonomik ve mali planda belgelenmiştir. Ancak, belgeleri incelemekle görevli kişiler, en küçük ayrıntısına kadar her şeyi net bir şekilde görmek istemektedir. Bu nedenle kulübe ek bir talep gönderilmiştir.
SONRAKİ ADIMLAR
Talep kabul edildikten ve belge kontrolü tamamlandıktan sonra, Hizmetler Konferansı başlayabilir. O andan itibaren, mevzuata göre 60 gün süre içinde, diğer taraflar alternatif teklifler sunabilir. Mevcut durumda bu ihtimal çok düşük. Bu süre geçtikten sonra Konferans, nihai tutanağı, varsa kamu yararı beyanı ile birlikte yayınlayacak ve belgeleri Capitolina Meclisine iletecektir. Son günlerde, Lazio'nun beklediği gibi her şeyin gerçekten sorunsuz gideceği konusunda bazı şüpheci sesler yükseldi. Bunlar arasında mimarlar odası başkan yardımcısının görüşü de var. Her halükarda, son söz kurumlara aittir. Yeşil ışık yakılırsa, Lotito'nun şirketi ile Roma Belediyesi arasında bir anlaşma imzalanacaktır. Ardından, en erken 2-3 ay sonra, yaklaşık 120 gün sürecek olan ihale süreci başlatılacak ve işlerin tahsis edilmesinden itibaren bir ay sonra inşaat çalışmalarına başlanacaktır.