Lazio, Flaminio Stadyumu: Belediye Hizmetler Konferansı henüz başlamadı. Bir belge eksik

Talep kabul edildikten ve belge kontrolü tamamlandıktan sonra, Hizmetler Konferansı başlayabilir. O andan itibaren, mevzuata göre 60 gün süre içinde, diğer taraflar alternatif teklifler sunabilir. Mevcut durumda bu ihtimal çok düşük. Bu süre geçtikten sonra Konferans, nihai tutanağı, varsa kamu yararı beyanı ile birlikte yayınlayacak ve belgeleri Capitolina Meclisine iletecektir. Son günlerde, Lazio'nun beklediği gibi her şeyin gerçekten sorunsuz gideceği konusunda bazı şüpheci sesler yükseldi. Bunlar arasında mimarlar odası başkan yardımcısının görüşü de var. Her halükarda, son söz kurumlara aittir. Yeşil ışık yakılırsa, Lotito'nun şirketi ile Roma Belediyesi arasında bir anlaşma imzalanacaktır. Ardından, en erken 2-3 ay sonra, yaklaşık 120 gün sürecek olan ihale süreci başlatılacak ve işlerin tahsis edilmesinden itibaren bir ay sonra inşaat çalışmalarına başlanacaktır.