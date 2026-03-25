Lazio, Flaminio projesi bu haliyle kabul edilemez: Belediye, ek belgeler talep ediyor

Bir diğer kritik konu ise ulaşımdır. Önerilen model, erişim akışları, toplu taşıma, servis araçları ve uzak otoparklar konusunda daha ayrıntılı incelemelerin yanı sıra, Auditorium ve Spor Salonu gibi komşu tesislerle uyumluluk açısından da incelenmelidir. Bir de ekonomik boyut var: Sunulan finansal plan, maliyetler, gelirler ve tesisin gelecekteki yönetimi hakkında ayrıntılı bir analiz içermediği için eksik bulunmuştur. Pier Luigi Nervi tarafından tasarlanan tarihi stadyumu yaklaşık 50 bin kişilik modern bir tesise dönüştürmeyi amaçlayan Biancoceleste projesi, bu nedenle geçici aşamada kalmaktadır. Onay, şu anda kapsamlı bir teknik revizyona bağlı görünmektedir. İstenen düzenlemeler yapıldıktan sonra süreç ilerleyebilecektir.