Bu şekilde olmaz. Lazio'nun Flaminio Stadyumu'nu yenileme projesi yeniden gözden geçirilmelidir. Roma Belediyesi bazı sorunlu noktaları ortaya koydu ve izin sürecine geçmeden önce önemli eklemeler yapılmasını talep etti.
Çeviri:
Lazio, Flaminio projesi bu haliyle kabul edilemez: Belediye, ek belgeler talep ediyor
BOŞLUKLAR
Corriere dello Sport gazetesi bugün bu konuyu derinlemesine ele alıyor. İlk sorun, dosyanın niteliğiyle ilgili: sunulan dosya, yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği standartlara uymayan bir ön fizibilite çalışması olarak değerlendirildi. Dolayısıyla, daha ileri ve ayrıntılı bir proje aşamasına ihtiyaç var. Mimari açıdan önemli eksiklikler göze çarpıyor. Özellikle, Flaminio gibi koruma altındaki bir tesis için Müfettişlik tarafından zorunlu görülen Getty Vakfı'nın “Keeping it Modern” programına bağlı Koruma Planına atıfta bulunulmamıştır. Bu nedenle, alanın sınırlarının belirlenmesi ve nihai projenin görsel ve yapısal etkisine ilişkin çalışmalardan başlayarak kapsamlı bir revizyon talep edilmektedir.
MALİYET ANALİZİ
Bir diğer kritik konu ise ulaşımdır. Önerilen model, erişim akışları, toplu taşıma, servis araçları ve uzak otoparklar konusunda daha ayrıntılı incelemelerin yanı sıra, Auditorium ve Spor Salonu gibi komşu tesislerle uyumluluk açısından da incelenmelidir. Bir de ekonomik boyut var: Sunulan finansal plan, maliyetler, gelirler ve tesisin gelecekteki yönetimi hakkında ayrıntılı bir analiz içermediği için eksik bulunmuştur. Pier Luigi Nervi tarafından tasarlanan tarihi stadyumu yaklaşık 50 bin kişilik modern bir tesise dönüştürmeyi amaçlayan Biancoceleste projesi, bu nedenle geçici aşamada kalmaktadır. Onay, şu anda kapsamlı bir teknik revizyona bağlı görünmektedir. İstenen düzenlemeler yapıldıktan sonra süreç ilerleyebilecektir.