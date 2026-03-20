Angelo Fabiani, DAZN'a uzun bir röportaj verdi. Röportaj aslında Milan maçı öncesinde çekilmişti, ancak yayın platformu bunu ancak bugün yayınladı. Lazio'nun sportif direktörü, sezonun en kritik dönemi yaklaşırken, taraftarların tepkileri ve kadronun önemli oyuncularının sakatlık nedeniyle forma giyememesi arasında kulübün bu zorlu dönemi nasıl atlattığını anlattı.
Çeviri:
Lazio, Fabiani'nin sözleri: “Yeniden yapılanma için sabır gerekiyor. Taraftarlar mı? Onları özlüyoruz. Yakında onlarla da bir yuvarlak masa toplantısı düzenleyeceğiz”
ZOR BİR YIL
“Her yıl zordur. Bu belki de en karmaşık yıl oldu, çünkü tüm kadronun yeniden yapılandırılmasıyla aynı zamana denk geldi. Sarri ve kulüp yönetiminin de belirttiği gibi, bu bir başlangıç yılı. Ve bir yeniden yapılanma sürecindeyken beklenmedik durumlar yaşanabilir. Ancak şunu söylemeliyim ki, yol boyunca kaybettiğimiz birçok puanı hak etmediğimiz halde kaybettik. Birçok olumsuz olay yaşandı ve özellikle Sarri, örneğin Cenova’da olduğu gibi, birçok kez 6-7-8 as oyuncusu olmadan sahaya çıkmak zorunda kaldı. Açıkçası bu durum sadece Lazio’nun başına gelmiyor, Napoli’de yaşananlara bakmak yeterli. Ne yazık ki bu tür sezonlar biraz damgalayıcı oluyor, ancak önemli olan yine de yaptığımız şeye, projeye inanmak. Projeyi takip etmek ve yeniden yapılanma için çizilen yolda ilerlemek ve istersek kadroyu gençleştirerek gelecek vaat eden gençleri takıma dahil etmek.”
YARALANMALAR
“Birçok sakatlık travmatik nitelikte, diğerleri ise yorgunluktan kaynaklanıyor. Ne yazık ki bu durum sadece Lazio’ya özgü değil: Cuma, cumartesi ve pazar günlerine yayılan bu maçların ne kadar ağır bir yük oluşturduğunu biraz düşünmek gerekiyor. Bir de diğer turnuvalar var, oyuncuların stresi, bir oyuncunun maçı nasıl yaşadığı, yani stres altında olması. Tüm bunlar belirli sakatlıklara yol açabilir. Elbette bu durum hoş değil, ancak teknik direktör ve oyuncular, hatta ilk 11'de oynamayanlar bile, sahaya çıktıklarında olağanüstü bir iş çıkardılar.”
PAZAR
“Bence Lazio, hem transfer çıkışlarında hem de transfer girişlerinde en hareketli kulüp oldu. Giden oyuncular konusunda birkaç söz söylemek istiyorum: Biz kimseyi kapı dışarı etmedik, kimseyi transfer piyasasına çıkarmadık. Ancak oyuncu ya da menajerler tarafından, başka kulüplerin sözleşmelerini uzatmak ve mevcut kazançlarının üç katını teklif etmek suretiyle ayrılmak istedikleri yönünde ısrarlı taleplerle karşı karşıya kaldığınızda, her ne kadar içimizden gelmese de, sakinlik ve dürüstlükle onları memnun etmek gerekir. Bir takımda ve soyunma odasında motivasyonu yüksek oyuncuların olması gerektiğini düşünüyorum”.
HEDEFLER
“Ben teknik direktörlük görevini üstlendiğimden beri Lazio’da yaşanan gibi, bu kadar köklü ve kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecinde, şampiyonluğu kazanmayı, Avrupa kupalarına katılma hedefine hemen ulaşmayı ya da kupa kazanmayı düşünmek tam bir hayalperestliktir. Yeniden yapılanma, planlama ve vizyon oluşturma süreçlerinde, bu tür sonuçların da ortaya çıkabileceğini ve belirli hedeflere hemen ulaşılamayabileceğini öngörmek gerekir. Ancak ben, Lazio’nun, tam da programı ve kendine koyduğu hedef, yani yeni bir döngü nedeniyle, Serie A’da ilk beş sıra için rekabet edebilecek bir takım haline gelmesinin çok uzun sürmeyeceğine son derece ikna olmuş durumdayım. Bunu kendimize, taraftarlara ve çevremize borçluyuz. Sadece biraz sabır istiyorum. Sarri de teknik direktörlük görevine yeniden başladığında aynı şeyi istemişti. Gençlerle çalışmak için sabırlı olmak gerektiğini, bir takım inşa etmek için sabırlı olmak gerektiğini, çünkü onların oyun sistemini özümsemeleri gerektiğini söylemişti. Ancak aynı zamanda, kendisinin sabırlı olacağı gibi, tüm çevreden de aynı ölçüde sabır beklediğini söylemişti.”
TARAFTARLAR
“Bu kriz dönemini pek iyi atlatamıyoruz. Buna şüphe yok. Bir an için kendimi futbolcuların yerine koyduğumda, taraftarların desteği olmadan oynamak, gol atıp kendi tribününün önüne gitmek ve herkesin sevindiğini görememek ne demek olduğunu düşünüyorum; objektif olarak bakıldığında bu biraz eksiklik yaratıyor. Saha içindeyken seyircinin sana verdiği o adrenalin, sahayı coşturan o his, onun olması ya da olmaması büyük bir fark yaratıyor. Umarım bu sorun da kısa sürede çözülür. Futbol dünyasının tüm bileşenlerini - medya, taraftarlar, kurumlar - bir araya getirecek bir yuvarlak masa toplantısı düzenliyoruz, tam da onlara yeni bir yol çizmek için. Çünkü bazen insanlar anlamıyor ve bu yüzden, elimizde objektif verilerle, taraftarlara Lazio'nun bugün neler yaptığını anlatmanın zamanı geldi. Tekrar ediyorum: seyircisiz oynamak güzel bir şey değil. İyi bir imaj vermiyor. Tabii ki taraftarlara kızgın değilim, aksine herkesin, taraftarların ve gazetecilerin görüşlerine saygı duyuyorum. Tek bir görevim ve sorumluluğum var: planlama yapmak ve Lazio'nun mümkün olan en kısa sürede en üst ligde rekabetçi bir takıma sahip olmasını sağlamak. Otuz yıllık futbol kariyerimde her zaman yeniden yapılanma süreçleriyle karşılaştım, bir önceki yıl şampiyonluk kazanmış önemli bir takımı hiç yönetmedim. Milinkovic ile, 35 gol atan Ciro Immobile ile, hatta neden olmasın, Luis Alberto ve Felipe Anderson ile çalışmayı çok isterdim. Ancak muhtemelen koltuğuma yapışıp kalırdım. Şunu da belirtmek gerekir ki, bu çocuklar Lazio'ya geldiklerinde, başlangıçta takıma uyum sağlamakta zorlandılar. Örneğin Milinkovic'i hatırlıyorum. Başka bir kulüpteydim, ama Lazio'nun gidişatını hep takip ettim. İlk yıllarda biraz zorlandı. Sonra hepimizin bildiği olağanüstü futbolcu haline geldi. Aynı şekilde Ciro Immobile de biraz dolaştı, yurtdışında da oynadı, sonra Lazio'ya geldi. Biraz zorluk çekti, sonra 30-35 gol atmaya başladı. Sarri sabırlı olunması gerektiğini söylediğinde, muhtemelen bu gençlere uyum sağlama şansı verilmesi gerektiğini, organik bir grup oluşturulması gerektiğini, bize biraz mutluluk verecek önemli bir soyunma odası kurulması gerektiğini kastetmek istiyor. Ne yazık ki her şeyin bir bedeli var, yaptığımız işe inanmamız gerekiyor. Ben buna çok inanıyorum ve Lazio'nun kaderini önemseyen herkesin de buna inanmasını umuyorum”.