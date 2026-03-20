Lazio, Fabiani'nin sözleri: “Yeniden yapılanma için sabır gerekiyor. Taraftarlar mı? Onları özlüyoruz. Yakında onlarla da bir yuvarlak masa toplantısı düzenleyeceğiz”

“Bu kriz dönemini pek iyi atlatamıyoruz. Buna şüphe yok. Bir an için kendimi futbolcuların yerine koyduğumda, taraftarların desteği olmadan oynamak, gol atıp kendi tribününün önüne gitmek ve herkesin sevindiğini görememek ne demek olduğunu düşünüyorum; objektif olarak bakıldığında bu biraz eksiklik yaratıyor. Saha içindeyken seyircinin sana verdiği o adrenalin, sahayı coşturan o his, onun olması ya da olmaması büyük bir fark yaratıyor. Umarım bu sorun da kısa sürede çözülür. Futbol dünyasının tüm bileşenlerini - medya, taraftarlar, kurumlar - bir araya getirecek bir yuvarlak masa toplantısı düzenliyoruz, tam da onlara yeni bir yol çizmek için. Çünkü bazen insanlar anlamıyor ve bu yüzden, elimizde objektif verilerle, taraftarlara Lazio'nun bugün neler yaptığını anlatmanın zamanı geldi. Tekrar ediyorum: seyircisiz oynamak güzel bir şey değil. İyi bir imaj vermiyor. Tabii ki taraftarlara kızgın değilim, aksine herkesin, taraftarların ve gazetecilerin görüşlerine saygı duyuyorum. Tek bir görevim ve sorumluluğum var: planlama yapmak ve Lazio'nun mümkün olan en kısa sürede en üst ligde rekabetçi bir takıma sahip olmasını sağlamak. Otuz yıllık futbol kariyerimde her zaman yeniden yapılanma süreçleriyle karşılaştım, bir önceki yıl şampiyonluk kazanmış önemli bir takımı hiç yönetmedim. Milinkovic ile, 35 gol atan Ciro Immobile ile, hatta neden olmasın, Luis Alberto ve Felipe Anderson ile çalışmayı çok isterdim. Ancak muhtemelen koltuğuma yapışıp kalırdım. Şunu da belirtmek gerekir ki, bu çocuklar Lazio'ya geldiklerinde, başlangıçta takıma uyum sağlamakta zorlandılar. Örneğin Milinkovic'i hatırlıyorum. Başka bir kulüpteydim, ama Lazio'nun gidişatını hep takip ettim. İlk yıllarda biraz zorlandı. Sonra hepimizin bildiği olağanüstü futbolcu haline geldi. Aynı şekilde Ciro Immobile de biraz dolaştı, yurtdışında da oynadı, sonra Lazio'ya geldi. Biraz zorluk çekti, sonra 30-35 gol atmaya başladı. Sarri sabırlı olunması gerektiğini söylediğinde, muhtemelen bu gençlere uyum sağlama şansı verilmesi gerektiğini, organik bir grup oluşturulması gerektiğini, bize biraz mutluluk verecek önemli bir soyunma odası kurulması gerektiğini kastetmek istiyor. Ne yazık ki her şeyin bir bedeli var, yaptığımız işe inanmamız gerekiyor. Ben buna çok inanıyorum ve Lazio'nun kaderini önemseyen herkesin de buna inanmasını umuyorum”.