Lazio, Doekhi transferi resmiyet kazandı: Union Berlin’den bedelsiz transfer edildi, Gila’nın yerini o alacak

Danilho Doekhi, Alfonso Pedraza’nın ardından Rino Gattuso’nun yeni Lazio kadrosuna kattığı ikinci isim. Merkez savunma oyuncusu olan Doekhi, 190 cm boyunda ve dörtlü savunmada hem merkezde hem de sağda oynayabileceği gibi, Gattuso’nun üçlü savunma düzeni tercih etmesi durumunda kanat savunma oyuncusu olarak da görev alabilir.





Rotterdam doğumlu olan oyuncu, eski Milan oyuncusu Bogarde’nin yeğenidir. Geçmişte Excelsior, Ajax, Vitesse ve ardından Union Berlin takımlarında forma giymiştir.





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