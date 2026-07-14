Lazio, savunmada önemli bir transfer gerçekleştirdi: Doekhi’nin Gattuso’nun takımına katılması resmen açıklandı. Union Berlin’den serbest kalan 1998 doğumlu savunma oyuncusu, üç yıllık sözleşme imzaladı ve Milan’a satılan Gila’nın yerini alacak.
Çeviri:
Lazio, Doekhi transferi resmiyet kazandı: Union Berlin’den bedelsiz transfer edildi, Gila’nın yerini o alacak
NOT
Kulübün açıklaması
“S.S. Lazio, futbolcu Danilho Raimundo Doekhi’nin takıma katıldığını duyurur. 1998 doğumlu stoper, üç yıllık bir sözleşme imzaladı. Eski Union Berlin oyuncusu, antrenör Gattuso’nun emrine kamp için hemen hazır olacaktır.”
PROFİL
Danilho Doekhi, Alfonso Pedraza’nın ardından Rino Gattuso’nun yeni Lazio kadrosuna kattığı ikinci isim. Merkez savunma oyuncusu olan Doekhi, 190 cm boyunda ve dörtlü savunmada hem merkezde hem de sağda oynayabileceği gibi, Gattuso’nun üçlü savunma düzeni tercih etmesi durumunda kanat savunma oyuncusu olarak da görev alabilir.
Rotterdam doğumlu olan oyuncu, eski Milan oyuncusu Bogarde’nin yeğenidir. Geçmişte Excelsior, Ajax, Vitesse ve ardından Union Berlin takımlarında forma giymiştir.
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