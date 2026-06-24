Lazio'dan Romagnoli, Al-Sadd ile sözleşme imzaladı: önümüzdeki günlerde sağlık muayeneleri yapılacak; Katar'da ne kadar kazanacak?

6 aylık bir gecikmeyle – Roma, Sampdoria ve Milan’da forma giymiş olan Romagnoli, geçtiğimiz ocak ayında da transferin eşiğine gelmişti – Romagnoli, Lazio’dan, Haziran 2027’de sona erecek olan sözleşmesinin doğal süresinden bir yıl önce ayrılmak için yeşil ışık aldı ve ilk yurt dışı deneyimini yaşayacak. Aradaki fark ise, Ocak ayında masaya konulan 6 milyon avroluk maaş teklifine kıyasla, Al Sadd’ın geçtiğimiz haftalarda bu rakamın yarısı kadar bir teklifle yeniden ortaya çıkmasıdır. Dolayısıyla Romagnoli, sezon başına net 3 milyon avro maaş alacak.

Geçtiğimiz kış transfer döneminde, transferden elde edilecek ücret konusunda Lazio Başkanı Claudio Lotito, oyuncu ve Al Sadd arasında yaşanan uzun süren çekişme, transferin gerçekleşmemesine neden olmuştu. Bu karşılıklı tartışmalar, Katarlı kulübün anlaşmayı tamamlamak için gerekli belgeleri zamanında göndermesini engelledi ve transfer bu yaza ertelendi.