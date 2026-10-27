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Mattia Zaccagni LazioGetty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Lazio'da Zaccagni: "Sanki evimizde oynuyorduk. Gol sevincim amcam içindi"

Sassuolo - Lazio
Sassuolo
Lazio
Serie A

Sassuolo karşısında alınan 6-2'lik galibiyetin ardından konuşuyor

Lazio’nun forveti Mattia Zaccagni, Sassuolo deplasmanındaki 6-2’lik galibiyetin ardından DAZN mikrofonlarına konuştu: "Bu sezona nasıl başladığımızdan gerçekten çok mutluyuz. Gol sevincim mi? Zor bir dönemden geçen amcam içindi. Ama bunu mutlaka atlatacak. Taraftarlar mı? Sanki evimizde oynuyorduk. Onlar yanımızdayken ayaklarımız daha hafif oluyor. İç sahada eksikliklerini hissediyoruz, bunu bu akşam da kendilerine söyledim."

  • Zaccagni ekliyor: "Onların ne düşündüğünü biliyoruz ve yolumuza böyle devam ediyoruz. Puan tablosunda liderlik mi? Pek bir önemi yok, lig daha yeni başladı. Maç maç ilerliyoruz; bakalım ne gibi sevinçler yaşayacağız."


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