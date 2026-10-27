Lazio’nun forveti Mattia Zaccagni, Sassuolo deplasmanındaki 6-2’lik galibiyetin ardından DAZN mikrofonlarına konuştu: "Bu sezona nasıl başladığımızdan gerçekten çok mutluyuz. Gol sevincim mi? Zor bir dönemden geçen amcam içindi. Ama bunu mutlaka atlatacak. Taraftarlar mı? Sanki evimizde oynuyorduk. Onlar yanımızdayken ayaklarımız daha hafif oluyor. İç sahada eksikliklerini hissediyoruz, bunu bu akşam da kendilerine söyledim."