Lazio'da Zaccagni'den kötü haber: Kas yaralanması nedeniyle İtalya ile oynanacak play-off maçlarını kaçıracak

Orta derecede bir sakatlık olduğu için durum ciddi; iyileşme süresi bir aydan fazla sürecek: Önümüzdeki Bologna maçı, İtalya Milli Takımı maçları ve ayrıca Nisan ayında oynanacak Parma, Fiorentina ve Napoli maçlarını kaçıracak. Lazio'nun sezonun en önemli maçı olan 22 Nisan'daki Atalanta ile oynanacak Coppa Italia yarı final rövanş maçına yetişmeye çalışacak,ancak bunun için gerçekten çok hızlı bir iyileşme gerekiyor. Aksi takdirde, 26 Nisan'daki Udinese maçı, yani 34. hafta için sahalara dönmeye çalışacak. Sezonun bittiği söylenemez, ancak Zaccagni sadece sezonun son maçlarında sahalara dönebilecek.