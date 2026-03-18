Lazio'da Zaccagni'den kötü haber: Kas yaralanması nedeniyle İtalya ile oynanacak play-off maçlarını kaçıracak

Lazio'da Mattia Zaccagni'ye kötü haber, ama sadece bu da değil: İtalyan kanat oyuncusunda kas yaralanması tespit edildi; bu nedenle milli takım formasıyla oynayacağı play-off maçlarını kaçıracak ve uzun bir süre sahalardan uzak kalacak. İşte resmi açıklama ve iyileşme süresi.
BASIN AÇIKLAMASI
Şimdiye kadar hayal kırıklığı yaratan ve şanssız geçen sezonda bir başka sakatlık daha yaşandı. Kulüp, resmi bir açıklama ile bu haberi duyurdu: "Bugün, Prof. Ivo Pulcini, Prof. Fabio Rodia ve kulüp doktoru Dr. Italo Leo'dan oluşan sağlık ekibinin görüşmesi sonucunda, S.S. Lazio aşağıdaki açıklamayı yapmaktadır. Lazio-Milan lig maçı sırasında Mattia Zaccagni, sağ uyluk iç ve orta kaslarında orta derecede bir travma sonrası kas yaralanması geçirdi. Sporcu, iyileşme sürecine çoktan başladı" denildi.
İYİLEŞME SÜRELERİ
Orta derecede bir sakatlık olduğu için durum ciddi; iyileşme süresi bir aydan fazla sürecek: Önümüzdeki Bologna maçı, İtalya Milli Takımı maçları ve ayrıca Nisan ayında oynanacak Parma, Fiorentina ve Napoli maçlarını kaçıracak. Lazio'nun sezonun en önemli maçı olan 22 Nisan'daki Atalanta ile oynanacak Coppa Italia yarı final rövanş maçına yetişmeye çalışacak,ancak bunun için gerçekten çok hızlı bir iyileşme gerekiyor. Aksi takdirde, 26 Nisan'daki Udinese maçı, yani 34. hafta için sahalara dönmeye çalışacak. Sezonun bittiği söylenemez, ancak Zaccagni sadece sezonun son maçlarında sahalara dönebilecek.