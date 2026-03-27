Lazio'nun yaz transfer döneminde hücum hattını yeniden yapılandırması gerekiyor. Kontratların sona ermesi, tatmin edici olmayan performanslar ve gelecek stratejileri göz önüne alındığında, yaklaşan transfer dönemi öncesinde birçok oyuncunun kaderi belirsizliğini korurken, durum giderek değişken bir hal alıyor. Sarri'nin teknik direktörlük koltuğunda kalıp kalmayacağına bakılmaksızın, gelecek yıl Biancocelesti'nin hücum hattı kökten değişebilir.
Lazio'da yaz aylarında forvet hattında bir devrim havası var. İşte kimler ayrılabilir, kimler kalabilir
KESİNLİKLER
Şu anda geleceği şimdiden belli gibi görünen iki isim var: Sözleşmesi sona erecek ve muhtemelen kariyerini noktalayacak olan Pedro ile 2029 yılına kadar kulüple sözleşmesi bulunan Zaccagni. Bunlara Gustav Isaksen de eklenecek gibi görünüyor. Kötü bir dönemden sonra net bir toparlanma gösteren Danimarkalı kanat oyuncusu, Dünya Kupası play-off'larında milli takımında iki gol attı. Lazio'nun planlarında, geleceği inşa etmek için temel taşlardan biri olarak görülüyor. Her ne kadar inişli çıkışlı bir performans sergilese de, kariyeri hala gelişme aşamasında olarak değerlendiriliyor ve özellikle Sarri'nin teknik direktörlük görevinde kalması durumunda, gelecek sezon da onunla devam etme niyeti var. Ancak bu, gelebilecek önemli teklifler hariçtir ve böyle bir durumda kulüp, bu teklifleri oyuncuyla birlikte değerlendirecektir.
ŞÜPHELER
En belirsiz durumdaki isimlerden biri ise Tijjani Noslin. Roma'da geçirdiği iki yıl boyunca yeteneklerini sadece ara sıra gösterebildi ve bu nedenle Lazio, onun için gelen teklifleri dinlemeye hazır. Tabii ki, 2024'te Verona'dan transfer etmek için yapılan 15 milyon euroluk yatırımdan zarar etmemek şartıyla. Sarri, onu kadroya tam olarak entegre edemedi. Ve şimdi, Maldini'nin gelişiyle birlikte sahadaki yeri oldukça azaldı. Sezon sonunda Formello'da kendisi ve geleceği hakkında değerlendirmeler yapılacak. Boulaye Dia için de durum aynı. Senegalli forvet, Salernitana'dan 11 milyon euroya geri alınacak. Yapılan yatırıma rağmen, adı ayrılması muhtemel oyuncular arasında yer alıyor. Ocak ayında ayrılmak istemişti, ancak sözleşme durumu herhangi bir transferi zorlaştırıyordu. Yaz aylarında ise durum değişecek. Lotito ve Fabiani, 18 milyon eurodan başlayan teklifleri dinlemeye hazır. Petar Ratkov'un durumu da belirsiz. Kış transfer döneminde Roma'ya gelen oyuncu, yönetimin saygısını kazanmış olsa da, teknik direktörün saygısını kazanamamış ve çok az süre almıştır. Gelecek yıl Sarri'nin Lazio'nun başında kalması halinde, Sırp forvetin başka bir takıma kiralanarak tecrübe kazanması ihtimali de vardır.
DEĞERLENDİRMELER
Matteo Cancellieri'nin durumu ise henüz belirsiz. Geçtiğimiz yıllarda kiralık olarak geçirdiği dönemlerin ardından, ondan daha fazlası bekleniyordu. Bu yıl bazı fiziksel sorunlar da onu frenlemiş olsa da, az sayıda forma giymesi ve 2027'de sona erecek olan sözleşmesi, kulübü bir seçimle karşı karşıya bırakıyor: ona sözleşme uzatımı teklif edip potansiyel patlamasına yine bahis oynamak ya da onu kalıcı olarak satarak 2023'te Verona'dan transfer etmek için harcanan 8,5 milyon avroyu geri kazanmak. 2002 doğumlu olan oyuncu için, yeteneklerini ortaya çıkarmak üzere başka bir kulüpte yer bulması zor olmayacaktır. Buna karşılık, kendini kanıtlamak için doğru ortamı bulmuş olan isim Daniel Maldini'dir. Cancellieri'den bir yaş büyük olan Maldini, yaz transfer döneminin ana gündem maddelerinden biri olacaktır. Atalanta'dan ücretli kiralık olarak gelen (yaklaşık 1 milyon artı bonus) oyuncunun, 14 milyon olarak belirlenen bir satın alma hakkı var ve bu, Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanılması durumunda zorunlu hale gelebilir. Kulüp ne yapacağına karar vermeye çalışıyor: onu satın alma kararı her halükarda alınabilir. Karar, şu ana kadar giderek gelişen performansına da bağlı olacak. Kulüp, özellikle de sportif direktör Fabiani, onun potansiyeline inanıyor. Sarri, onu Monza ve Atalanta'daki son dönemine kıyasla yeni bir rolde şekillendiriyor. Sezon sonuna kadar onun geleceği belli olacak.