Lazio'da yaz aylarında forvet hattında bir devrim havası var. İşte kimler ayrılabilir, kimler kalabilir

Matteo Cancellieri'nin durumu ise henüz belirsiz. Geçtiğimiz yıllarda kiralık olarak geçirdiği dönemlerin ardından, ondan daha fazlası bekleniyordu. Bu yıl bazı fiziksel sorunlar da onu frenlemiş olsa da, az sayıda forma giymesi ve 2027'de sona erecek olan sözleşmesi, kulübü bir seçimle karşı karşıya bırakıyor: ona sözleşme uzatımı teklif edip potansiyel patlamasına yine bahis oynamak ya da onu kalıcı olarak satarak 2023'te Verona'dan transfer etmek için harcanan 8,5 milyon avroyu geri kazanmak. 2002 doğumlu olan oyuncu için, yeteneklerini ortaya çıkarmak üzere başka bir kulüpte yer bulması zor olmayacaktır. Buna karşılık, kendini kanıtlamak için doğru ortamı bulmuş olan isim Daniel Maldini'dir. Cancellieri'den bir yaş büyük olan Maldini, yaz transfer döneminin ana gündem maddelerinden biri olacaktır. Atalanta'dan ücretli kiralık olarak gelen (yaklaşık 1 milyon artı bonus) oyuncunun, 14 milyon olarak belirlenen bir satın alma hakkı var ve bu, Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanılması durumunda zorunlu hale gelebilir. Kulüp ne yapacağına karar vermeye çalışıyor: onu satın alma kararı her halükarda alınabilir. Karar, şu ana kadar giderek gelişen performansına da bağlı olacak. Kulüp, özellikle de sportif direktör Fabiani, onun potansiyeline inanıyor. Sarri, onu Monza ve Atalanta'daki son dönemine kıyasla yeni bir rolde şekillendiriyor. Sezon sonuna kadar onun geleceği belli olacak.