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Frattesi Bologna LazioGetty Images
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Lazio'da sakatlık raporu: Frattesi'de yırtık yok, Zaccagni ve Nuno Tavares iyileşiyor

Lazio
Serie A
Lazio - Lecce
Lecce

Formello'dan Zaccagni, Nuno Tavares ve Davide Frattesi'nin yaşadığı fiziksel sorunlara ilişkin iyi haberler geldi.

Gelecek maçlar
LAZ

LAZ

Serie A

21 Kas 2026

LEC

LEC

Gennaro Gattuso, Lazio'nun önündeki maçlara artık biraz daha umutla bakabilir. Teknik direktör, milli maç arasına girilirken çok sayıda oyuncusundan yoksun kalmış ve takımda sezonun ilk küçük sakatlık krizi yaşanmıştı. Ara sırasında İtalya Milli Takımı kampından, kadronun en iyi ve en formda oyuncularından Davide Frattesi'nin kas sakatlığı geçirdiği haberi de gelmişti.

İtalya Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu ile kaptan Mattia Zaccagni ve Nuno Tavares bugün yeniden muayene ve tetkiklerden geçti. Sonuçlar, sezonun devamı için Gattuso'ya umut verdi. Kulüp, üç oyuncunun durumuna ilişkin ortak bir açıklama yayımladı. Haberler olumlu olsa da üçünün de 21 Cumartesi günü saat 15.00'te oynanacak Lecce maçında forma giyebilmesi zor görünüyor.

  • ZACCAGNI YAKINDA TAKIMLA ÇALIŞMALARA DÖNECEK Mİ?

    Lecce maçında forma giyme ihtimali gerçekten bulunan tek oyuncu kaptan Mattia Zaccagni. Kanat oyuncusunun tetkikleri, sol uyluğundaki ödemin azaldığını doğruladı. Önümüzdeki günlerde takımla çalışmalara ne zaman dönebileceği değerlendirilecek.

    AÇIKLAMA: "Zaccagni'nin çekilen MR'ı, sol uyluğundaki dört başlı kasta travma sonrası oluşan ödemin daha da azaldığını doğruladı. Takımla çalışmalara yeniden katılıp katılamayacağını belirlemek için önümüzdeki günlerde ağrısının seyri değerlendirilecek.

  • TAVARES İYİLEŞİYOR

    Kanat oyuncusu Nuno Tavares'ten gelen haberler ise daha az rahatlatıcı olsa da olumlu. Napoli karşısında yaşadığı kas yırtığı gerileme gösterdi.

    "Nuno Tavares'in çekilen MR'ı, Napoli karşılaşmasında yaşadığı kas yırtığının iyileştiğini gösterdi. Oyuncu, planlandığı gibi fizyoterapi programına devam ediyor."

  • FRATTESI'DE YIRTIK YOK

    Davide Frattesi'nin durumu ise çok daha iyi. İtalya Milli Takımı'nın Fransa'yı yendiği maçta kas yorgunluğu yaşasa da herhangi bir yırtık oluşmadı. Mancini onu Formello'ya geri göndermişti ancak MR'da ciddi bir sorun görülmedi.

    AÇIKLAMA: "İtalya Milli Takımı görevinden erken dönen Davide Frattesi'nin çekilen MR'ı, yırtık olmaksızın kas yorgunluğu yaşadığını doğruladı. Oyuncunun durumu önümüzdeki günlerde takip edilecek."

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Gelecek maçlar
LAZ

LAZ

Serie A

21 Kas 2026

LEC

LEC