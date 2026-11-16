Lazio'da sakatlık raporu: Frattesi'de yırtık yok, Zaccagni ve Nuno Tavares iyileşiyor

Gelecek maçlar LAZ Serie A 09:00 LEC

Gennaro Gattuso, Lazio'nun önündeki maçlara artık biraz daha umutla bakabilir. Teknik direktör, milli maç arasına girilirken çok sayıda oyuncusundan yoksun kalmış ve takımda sezonun ilk küçük sakatlık krizi yaşanmıştı. Ara sırasında İtalya Milli Takımı kampından, kadronun en iyi ve en formda oyuncularından Davide Frattesi'nin kas sakatlığı geçirdiği haberi de gelmişti.

İtalya Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu ile kaptan Mattia Zaccagni ve Nuno Tavares bugün yeniden muayene ve tetkiklerden geçti. Sonuçlar, sezonun devamı için Gattuso'ya umut verdi. Kulüp, üç oyuncunun durumuna ilişkin ortak bir açıklama yayımladı. Haberler olumlu olsa da üçünün de 21 Cumartesi günü saat 15.00'te oynanacak Lecce maçında forma giyebilmesi zor görünüyor.