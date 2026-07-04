Lazio’da Pino Insegno ile Lotito arasında tartışma ve üstü kapalı ölüm dilekleri. Ardından sunucu sözlerini geri aldı: “Şaka yapıyordum”

“Küçük çocuklarım bana ‘Baba, ne zaman stadyuma döneceğiz?’ diyorlar. ‘Wikipedia’da iki tarih gördüğümüzde.’ Bu sözler, Pino Insegno’nun sahneden söylediği sözlerdi. Bu sözler gözden kaçmadı ve zaten heyecanlı olan Lazio camiasını hemen ikiye böldü. ‘Bir insana ölüm dilemek normal mi?’ diye soran kullanıcılar, bu sözlerin açıkça Başkan Lotito’ya yönelik olduğunu düşünüyor.





Adnkronos’a konuşan Pino Insegno, sözlerinin tonunu açıklığa kavuşturmak istedi: “Bu bir şakaydı, açıklamaya gerek var mı? Bana açıkça öyle geliyor. Lotito ile de konuştum, bu tür konularda şaka yapmayız,” dedi.





Formello’da gergin günler yaşanıyor. Geçtiğimiz 2 Temmuz Perşembe günü, Lazio taraftarları kulüp başkanı Claudio Lotito’ya karşı bir protesto yürüyüşü düzenledi; Ponte Milvio’dan yola çıkan ve Flaminio Stadyumu’na varan yürüyüşe yaklaşık 25 bin Lazio taraftarı katıldı. Lazio Bölgesi Başkanı ve Lazio taraftarı Francesco Rocca da oradaydı: “Taraftarların yalnız olmadığını vurgulamak için buradayım. Başkan Lotito’nun onları dinlemesini istiyorum. Artık mesele birkaç taraftar değil, bu bir rahatsızlık hisseden ve buna yanıt bekleyen bütün bir halk,” dedi.