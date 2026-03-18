Mario Gila'nın adı, önümüzdeki yaz transfer döneminde en çok konuşulan isimlerden biri olmaya aday. 2000 doğumlu İspanyol stoper, Lazio'nun genel olarak pek parlak geçmeyen bir sezonunda bile Serie A'nın en güvenilir stoperlerinden biri olarak öne çıktı. Son olarak, birkaç gün önce Milan karşısında sergilediği performans gözden kaçmadı, ancak Real Madrid altyapısından yetişen bu stoper, uzun süredir birçok İtalyan ve Avrupa kulübünün ilgisini çekiyor. Çeşitli haberler, geleceği konusunda hızla gelişen bir tablo olduğunu doğruluyor. Roma ile olan sözleşmesinin süresi dolmasına bir yıl kaldığı göz önüne alındığında, transferi kolaylaştırabilecek birçok seçenek masada.
Lazio'da Mario Gila'nın geleceği belirsiz: Milano derbisi ile yurtdışı seçenekleri arasında yaz transfer döneminin senaryoları
SÖZLEŞMENİN ÖNEMLİ NOKTASI
Gila’nın sözleşmesi 2027 yılına kadar Lazio ile devam ediyor. Lazio ona sözleşme uzatımı sözü vermişti ancak -geçen yaz yaşanan kısıtlamalar da göz önüne alındığında- teklifte geç kalmıştı. Son aylarda yönetimle defalarca görüşen oyuncu, hâlâ resmi bir teklif almak için bir telefon bekliyor. Ancak konu artık çetrefilli bir hal aldı. Kulüp, oyuncuyla ilişkisini uzatmak ve önemli bir sözleşme yenilemesi ile onu kendilerine bağlamak istiyor. Zira Gila şu anda sadece 500 bin euro kazanıyor ve Sarri'nin takımındaki önemine rağmen kadrodaki en az maaşlı oyuncular arasında yer alıyor. Bu az değer verilmesi, Gila'yı geleceği hakkında düşünmeye itiyor. Oyuncunun sözleşmesini yenilememe niyeti kesin. Bu senaryo, Lazio'yu bir yıl sonra onu bedelsiz kaybetmemek için transferinden hemen para kazanma durumuna sokacaktır. Henüz transfer bedeli belirlenmemiştir, ancak muhtemelen 20 milyon euro civarında olacaktır. Yeniden satıştan elde edilecek gelirin %50'sinin hala Real Madrid'in elinde olduğunu unutmamak gerekir.
MİLANO DERBİSİ
Milan, aylardır İspanyol stoperin durumundaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Ve “Şeytanlar”ın Olimpico’da aldığı son mağlubiyet, onun savunma için ideal bir takviye olabileceği düşüncesini pekiştirdi. Ancak, bu yarışta tek kulüp Rossoneri değil. Somut ilgiye rağmen, şu anda taraflar arasında ileri düzeyde bir görüşme olmadığı biliniyor. Hatta, son haftalarda giderek yoğunlaşan rekabet nedeniyle bu transfer süreci oldukça karmaşık bir hal aldı. İspanyol defans oyuncusu için Inter de devreye girdi. Bazı söylentilere göre,Inter kulübü oyuncuyu geçerli bir teknik projeyle ikna etmek için şimdiden oyuncunun çevresiyle görüşmelere başlamış durumda. Ancak bu konuda da şu anda kulüpler arasında doğrudan bir temasın izi yok.
ULUSLARARASI SENARYOLAR
Gila'nın geleceği artık Lazio'da olmayacaksa, Lazio yönetimi genel olarak onun İtalya'da kalmamasını tercih ediyor. İşte bu yüzden Formello'da yurt dışından gelen söylentilere de dikkat ediliyor. Fiyat üzerinde önemli bir indirim elde etmek için her zaman sözleşmesindeki bedel maddesini kullanabilecek olan Real Madrid'in yanı sıra, bazı İspanyol medya kaynaklarına göre Madrid'in diğer takımı Atletico da oyuncuya ilgi duyuyor. Premier League'de ise Chelsea'nin yanı sıra, üst sıralarda yer almayan ancak yine de zengin bir bütçeye sahip olan diğer birçok kulüp de dikkat çekiyor. Ancak genel olarak Gila'nın düşüncesi, Lazio'dan ayrılması durumunda, belki de Şampiyonlar Ligi'nde düzenli olarak oynamak için daha üst düzey bir kulübe transfer olmak yönünde. Dolayısıyla yaz aylarında, transfer piyasasının ilk haftalarından itibaren onun isminin en çok konuşulan isimlerden biri olması beklenebilir.