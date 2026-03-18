Lazio'da Mario Gila'nın geleceği belirsiz: Milano derbisi ile yurtdışı seçenekleri arasında yaz transfer döneminin senaryoları

Gila'nın geleceği artık Lazio'da olmayacaksa, Lazio yönetimi genel olarak onun İtalya'da kalmamasını tercih ediyor. İşte bu yüzden Formello'da yurt dışından gelen söylentilere de dikkat ediliyor. Fiyat üzerinde önemli bir indirim elde etmek için her zaman sözleşmesindeki bedel maddesini kullanabilecek olan Real Madrid'in yanı sıra, bazı İspanyol medya kaynaklarına göre Madrid'in diğer takımı Atletico da oyuncuya ilgi duyuyor. Premier League'de ise Chelsea'nin yanı sıra, üst sıralarda yer almayan ancak yine de zengin bir bütçeye sahip olan diğer birçok kulüp de dikkat çekiyor. Ancak genel olarak Gila'nın düşüncesi, Lazio'dan ayrılması durumunda, belki de Şampiyonlar Ligi'nde düzenli olarak oynamak için daha üst düzey bir kulübe transfer olmak yönünde. Dolayısıyla yaz aylarında, transfer piyasasının ilk haftalarından itibaren onun isminin en çok konuşulan isimlerden biri olması beklenebilir.