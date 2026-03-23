Lazio, yeni transferleri sayesinde toparlanıyor. Bazıları için diğerlerinden daha kısa süren bir uyum döneminin ardından, şimdi Biancocelesti Ocak transferlerinden keyif alıyor ve yeniden yükselişe geçmeye çalışıyor. Bologna'daki galibiyet, üç puandan çok daha fazlasını ifade ediyor: Taylor'ın kendini kanıtlaması, Maldini'nin gelişiminin teyit edilmesi ve özellikle Coppa Italia açısından gerçekten faydalı olabilecek gençbir penaltı kurtarıcısının keşfi.
Lazio'da kış transfer dönemi artık meyvelerini vermeye başladı: Motta, Taylor ve Maldini'den gelişme sinyalleri
Reggiana'dan Lazio'ya, Serie C'ye düşmeme mücadelesinden Avrupa kupalarına katılma yarışına doğru atılan bu büyük sıçramaya genel bir şüpheyle ve sessiz sedasız gelen Edoardo Motta, Dall’Ara'daki maça damgasını vurdu ve penaltı noktasından Orsolini'yi hipnotize etti. Arka arkaya ikinci kez kalesini gole kapattı ve özellikle çıkışlarda hala iyileştirilmesi gereken bazı kusurlar dışında, güçlü bir kişilik sergiledi. Ancak sezon boyunca, Reggio Emilia'daki ilk altı ayı da hesaba katarsak, takımının kalesine atılan penaltıların %50'sini kurtardı. Bergamo'da oynanacak kupa yarı final rövanşında, uzatmaların ardından da beraberlik devam ederse maçın penaltılarla belirleneceği göz önüne alındığında, bu özelliği belirleyici olabilir. 22 Nisan'da Biancocelesti'nin tüm sezonunun kaderinin belirleneceği bu maçta ona güvenmek, Sarri'nin takımı için çok önemli olacaktır.
TAYLOR
Kenneth Taylor, teknik direktörün ve tüm kulübün güvenini en başından itibaren kazanan isim oldu. Roma’ya geldiğinden beri ilk 11’in vazgeçilmez bir parçası olan Taylor, taze enerjisiyle de takıma yeni bir özgüven kazandıran bir sembol haline geldi. Bologna maçında attığı iki gol, karşılaşmanın kaderini belirledi. Yine Bologna karşısında, Lazio'yu Kupada bir üst tura taşıyan son penaltıyı kararlılıkla gole çevirmişti. Sarriano futbolunun organize dinamiklerini giderek daha iyi öğreniyor ve maçın farklı anlarına uyum sağlama yeteneğini gösteriyor. Rossoblu ile oynanan maçın ardından Taylor, yeni ortamdaki etkisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şimdiden tam olarak entegre olduğunu vurguladı.
DİĞERLERİ
Yine de üç bölümde de olumlu sinyaller geldi. Savunma, sezonun ilk yarısındaki güvenini yeniden kazanmış görünüyor. Orta sahada Patric’in yaratıcılığı takıma yeniden denge kazandırdı ve forvette, neredeyse bir buçuk yıldır formdan düşmüş olan Dia yeniden canlanıyor. Son maçlardaki gol sayısındaki artışa (Atalanta, Kupa, Bologna ve Sassuolo maçlarında 2 gol, Milan maçında 1 gol, toplamda 4 maçta 7 gol) önemli bir katkı da Daniel Maldini'den geldi.Maldini, Sassuolo maçında Beşeri formasıyla ilk golünü attı, ancak aynı zamanda Castellanos'un ayrılmasından sonra tamamen sönmüş olan hücuma yeni bir canlılık kattı. Onun nitelikleri, oyun kurmaya farklı çözümler sunuyor ve aynı pozisyondaki takım arkadaşlarının performansları da bundan olumlu etkileniyor. Artık sadece Przyborek ve Ratkov'un bir adım atması gerekiyor. Genç Polonyalıyı sahada hiç görmedik, Sırp forvet ise sadece birkaç parça parladı (ve Genoa karşısında bir penaltı kazandı). Ancak Sarri'nin kadrosunda yer bulmak için hala çok çalışmak zorunda kalacaklar.