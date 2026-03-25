Ivan Provedel LazioGetty Images

Lazio'da kaleci pozisyonunun geleceği belirsizliğini koruyor: Provedel, Motta ve Mandas'ın geleceği konusunda görüşmeler sürüyor

Lazio
Transfers
Serie A
I. Provedel
E. Motta
C. Mandas

Lazio, kaleci pozisyonu için olası transfer senaryolarını değerlendiriyor. Provedel takımdan ayrılabilir, Mandas geri dönebilir ve Motta güvenilir bir seçenek.

Lazio'nun kaleci pozisyonundaki bugünü ve geleceği henüz belirsiz.


Ivan Provedel'in sakatlığı, Formello'da beklenenden çok daha erken bir zamanda genç Motta'ya şans tanıdı.


Genç oyuncunun iyi performansı ve Mandas'ı da ilgilendiren transfer senaryoları, kulübü şimdi bazı değerlendirmeler yapmaya itiyor.

    Omuz ameliyatının ardından Provedel'in sezonu erken sona erdi. Lazio, onunla birlikte önemli bir dayanağını kaybetti. Yaz aylarında hangi durumda sahalara döneceği, geleceğini belirleyecek en önemli faktör olacak. Kadronun yaş ortalamasını kademeli olarak düşürme planı aslında devam edecek. Provedel 1994 doğumlu ve bunedenle onunla ilgili bir değerlendirme yapılacaktır. Sarri'nin teknik direktörlük koltuğunda kalıp kalmayacağı da büyük ölçüde belirleyici olacak. Friuli doğumlu kalecinin en iyi sezonlarını geçirdiği isim tam da "Komutan" Sarri'dir. Dolayısıyla teknik direktörün ayrılması durumunda, 2027'de sözleşmesi sona erecek olan oyuncunun kararı da hemen ardından gelebilir.

    • Reklam

    Zaten şimdilik, Ocak ayında Reggiana'dan yaklaşık 1 milyon avroya transfer edilen 2005 doğumlu Edoardo Motta'nın gösterdiği performans umut verici. Transfer başlangıçta daha uzun vadeli bir plan olarak düşünülmüştü, ancak zorunlu olarak acil bir çözüme dönüştü ve hatta kalıcı bir çözüm haline gelebilir. İlk performansları, oyuncunun kişiliğini ve önemli bir gelişme potansiyelini ortaya koydu. Kulüp, onu üzerine bir şeyler inşa edilebilecek bir profil olarak görüyor, zira transferin düşük maliyeti onu stratejik bir yatırım haline getiriyor. Performansı bu seviyede kalırsa, Provedel'in dönüşünden bağımsız olarak gelecek sezon da ilk 11'de yer alması ihtimal dışı değil.

    Bu arada, Christos Mandas'ın durumu da göz önünde bulundurulmalı. Ocak ayında 2,5 milyon sterline Bournemouth'a kiralanan oyuncu (bu rakam, Lazio'nun 2023'te OFI Girit'e ödediği bedelin yaklaşık üç katı), 17,5 milyon sterlinlik bir satın alma opsiyonuna sahip. Ancak İngiliz kulübü kadrosunda zaten Petrovic'i barındırıyor (geçen yaz Chelsea'ye yaklaşık 30 milyon euro ödendi) ve bu nedenle 2001 doğumlu Yunan oyuncuyu da geri almaya karar vereceği kesin değil. Zaten Mandas şu ana kadar sahada kendine yer bulamadı. Buna rağmen Formello'da iyimserlik hakim: Fabiani, İngilizlerin sonunda geri alma bedelini ödeyeceğine inanıyor. Eğer böyle olmazsa, Mandas'ın Lazio'ya geri dönmesi de kulüpte hoş karşılanmayacaktır. O noktada Provedel, Motta ve Mandas arasında kimin satılacağına ve kimin kalacağına dair kararlar alınacaktır.

