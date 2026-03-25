Lazio'da kaleci pozisyonunun geleceği belirsizliğini koruyor: Provedel, Motta ve Mandas'ın geleceği konusunda görüşmeler sürüyor

Bu arada, Christos Mandas'ın durumu da göz önünde bulundurulmalı. Ocak ayında 2,5 milyon sterline Bournemouth'a kiralanan oyuncu (bu rakam, Lazio'nun 2023'te OFI Girit'e ödediği bedelin yaklaşık üç katı), 17,5 milyon sterlinlik bir satın alma opsiyonuna sahip. Ancak İngiliz kulübü kadrosunda zaten Petrovic'i barındırıyor (geçen yaz Chelsea'ye yaklaşık 30 milyon euro ödendi) ve bu nedenle 2001 doğumlu Yunan oyuncuyu da geri almaya karar vereceği kesin değil. Zaten Mandas şu ana kadar sahada kendine yer bulamadı. Buna rağmen Formello'da iyimserlik hakim: Fabiani, İngilizlerin sonunda geri alma bedelini ödeyeceğine inanıyor. Eğer böyle olmazsa, Mandas'ın Lazio'ya geri dönmesi de kulüpte hoş karşılanmayacaktır. O noktada Provedel, Motta ve Mandas arasında kimin satılacağına ve kimin kalacağına dair kararlar alınacaktır.