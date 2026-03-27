Lazio'da ligin yeniden başlaması öncesinde bir acil durum yaşanabilir. Edoardo Motta'nın bir sorun nedeniyle İtalya 21 Yaş Altı Milli Takımı kampından ayrılmak zorunda kalmasıyla dikkatler kalecilik pozisyonuna çevrildi. Bu durumu, Milli Takım'ın "Tirrenia'daki kampın başında da kendisini etkileyen fiziksel sorunların yeniden alevlendiğini" doğrulayan resmi bir açıklaması ortaya koydu; Motta çoktan Roma'ya döndü ve onun yerine Spezia'dan Diego Mascardi kadroya çağrıldı.
Çeviri:
Lazio'da kaleci krizi: Motta, U21 maçında sakatlandı, Furlanetto hazır bekliyor. Parma'ya dair sızan haberler
MOTTA'NIN DURUMU HAKKINDA NELER BİLİNİYOR
Maurizio Sarri, birkaç haftadır as kalecisi Ivan Provedel'den yararlanamıyor; Provedel, glenoid çemberinin de etkilendiği bir glenohumeral bağ yaralanması nedeniyle sezonu kapatmış olabilir. Son maçlarda, Ocak ayında Reggiana'dan transfer edilen Motta forma giymişti, ancak şimdi o da kadroda yer alamama riskiyle karşı karşıya. Önümüzdeki saatlerde Lazio'nun sağlık ekibi, sakatlığın ciddiyetini ve özellikle de iyileşme süresini değerlendirecek; eğer bir sonraki maça yetişemezse, üçüncü kaleci Furlanetto forma giyecek.
FURLANETTO ISINIYOR
Motta'nın durumu, 4 Nisan Cumartesi günü saat 20.45'te oynanacak Parma maçı öncesinde yakından takip edilecek. Oyuna girip giremeyeceğine dair haberler beklenirken, 2002 doğumlu Alessio Furlanetto hazırlıklarını sürdürüyor. Furlanetto, Lazio altyapısında yetişmiş ve Serie C'de çeşitli takımlara kiralandıktan sonra geçen yaz kulübüne geri dönmüştü. Serie A'da üçüncü kaleci olarak çok fazla yedek kulübesinde oturdu, ancak hiç forma giymedi. En son 2 Mart 2024'te Serie C'de Fermana-Olbia 2-2 maçında forma giydi; Gialloblù'ya karşı oynayacağı maç, onun Serie A'daki ilk maçı olabilir.