Lazio'da kaleci krizi: Motta, U21 maçında sakatlandı, Furlanetto hazır bekliyor. Parma'ya dair sızan haberler

Lazio'da ligin yeniden başlaması öncesinde bir acil durum yaşanabilir. Edoardo Motta'nın bir sorun nedeniyle İtalya 21 Yaş Altı Milli Takımı kampından ayrılmak zorunda kalmasıyla dikkatler kalecilik pozisyonuna çevrildi. Bu durumu, Milli Takım'ın "Tirrenia'daki kampın başında da kendisini etkileyen fiziksel sorunların yeniden alevlendiğini" doğrulayan resmi bir açıklaması ortaya koydu; Motta çoktan Roma'ya döndü ve onun yerine Spezia'dan Diego Mascardi kadroya çağrıldı.



