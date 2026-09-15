Önce yaz dönemindeki kur yapma, ardından rota değişikliği, sonra yeniden alevlenen ilgi, yeni bir hızlanma. Peki şimdi? Sansasyonel gelişmeler olmazsa kesinleşecek olan olumsuz sonuç. Mauro Icardi'nin Lazio ile ilgili telenovelası, eski Interli golcünün serbest oyuncular arasında kalması ve bonservissiz olarak gelecek diğer teklifleri dinleyecek olmasıyla fiilen sona erdi.
Çeviri:
Lazio’da Icardi ihtimali uzaklaşıyor: Ret kararının arkasında Gattuso ve kulübün hesapları var
Ekonomik soru işaretleri
Bu reddin arkasında farklı gerekçeler var ve bunlar birbirine tamamen zıt iki yöne işaret ediyor; ancak her ikisi de büyük önem taşıyor. İlki, kulübün mali durumu ile ilgili. Bilindiği gibi özellikle squad cost ratio’da (takım maliyetlerinin kulübün yıllık hesapları üzerindeki etkisini gösteren endeks) sıkıntı yaşanıyor; bu oran, lige kayıt yapılabilmesini ve transfer piyasasındaki çeşitli hareket alanlarını sağlıyor. Özetle, kulübün ortaya koyduğu çabaya rağmen Icardi’ye hiçbir zaman taleplerine yakın bir sözleşme ve maaş gerçekten teklif edilmedi; kulüp ne daha ileri gitmek istedi ne de gidebildi.
Gattuso'nun hayırı
Ayrıca, daha önce yaz döneminde de yaşandığı gibi, bu transfer ihtimaliyle ilgili en önemli şüpheleri dile getiren isim bizzat Lazio teknik direktörü Gennaro Gattuso oldu.
Arjantinli oyuncu, onun kafasındaki oyun için ideal santrfor değil; ancak daha da önemlisi, transfer döneminin sonunda Andrea Pinamonti'nin as 9 numara olarak alınmasını seçip onayladı ve eski Sassuolo oyuncusuna duyduğu güvende geri adım atmaya hiç niyeti yok. Nitekim Icardi'nin transferi, İtalyan golcü üzerinde gereksiz bir baskı yaratmakla kalmayacak, aynı zamanda onun tercihleri üzerinde de baskı oluşturacak.
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