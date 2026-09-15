Ayrıca, daha önce yaz döneminde de yaşandığı gibi, bu transfer ihtimaliyle ilgili en önemli şüpheleri dile getiren isim bizzat Lazio teknik direktörü Gennaro Gattuso oldu.

Arjantinli oyuncu, onun kafasındaki oyun için ideal santrfor değil; ancak daha da önemlisi, transfer döneminin sonunda Andrea Pinamonti'nin as 9 numara olarak alınmasını seçip onayladı ve eski Sassuolo oyuncusuna duyduğu güvende geri adım atmaya hiç niyeti yok. Nitekim Icardi'nin transferi, İtalyan golcü üzerinde gereksiz bir baskı yaratmakla kalmayacak, aynı zamanda onun tercihleri üzerinde de baskı oluşturacak.