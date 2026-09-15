Ayrıca, daha önce yaz döneminde de yaşandığı gibi, bu transfer ihtimaline ilişkin en ciddi çekinceleri dile getiren isim bizzat Lazio Teknik Direktörü Gennaro Gattuso oldu.

Arjantinli oyuncu, aklındaki oyun için ideal forvet değil; ama daha da önemlisi, transfer döneminin sonunda Andrea Pinamonti'nin ilk 11'in 9 numarası olarak alınmasını seçip onayladı ve eski Sassuolo oyuncusuna duyduğu güvenden geri adım atmaya hiç niyeti yok. Nitekim Icardi'nin transferi, İtalyan golcü üzerinde sadece gereksiz bir baskı yaratmakla kalmayacak, aynı zamanda kendi tercihleri üzerinde de baskı oluşturacak.