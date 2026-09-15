Önce yazın yapılan kur, ardından rota değişikliği, sonra yeniden alevlenen ilgi, yeni bir hızlanma. Peki şimdi? Olumsuz sonuç, sansasyonel gelişmeler yaşanmadığı sürece kesin olacak gibi görünüyor. Mauro Icardi'nin Lazio ile ilgili transfer dizisi, eski Inter forvetinin serbest oyuncular arasında kalmaya devam edecek olması ve bonservissiz olarak gelecek diğer teklifleri dinleyecek olmasıyla fiilen sona erdi.
Çeviri:
Lazio’da Icardi ihtimali uzaklaşıyor: Hayır kararının arkasında Gattuso ve kulübün hesapları
Ekonomik soru işaretleri
Bu red cevabının arkasındaki nedenler farklı ve birbirine tamamen zıt iki yöne uzanıyor, ancak her ikisi de aynı derecede belirleyici. İlki, kulübün mali yapısıyla ilgili; bilindiği üzere özellikle squad cost ratio (takım maliyetlerinin kulübün yıllık hesapları üzerindeki etkisini gösteren endeks) açısından sıkıntı yaşanıyor ve bu oran, lige katılımı ve transfer piyasasındaki çeşitli hareket alanlarını belirliyor. Özünde, kulübün gösterdiği çabaya rağmen Icardi'ye taleplerine yakın bir sözleşme ve maaş hiçbir zaman gerçekten teklif edilmedi; kulüp ne bunu yapmak istedi ne de daha fazlasına gücü yetti.
Gattuso'nun hayırı
Ayrıca, daha önce yaz döneminde de yaşandığı gibi, bu transfer ihtimaline ilişkin en ciddi çekinceleri dile getiren isim bizzat Lazio Teknik Direktörü Gennaro Gattuso oldu.
Arjantinli oyuncu, aklındaki oyun için ideal forvet değil; ama daha da önemlisi, transfer döneminin sonunda Andrea Pinamonti'nin ilk 11'in 9 numarası olarak alınmasını seçip onayladı ve eski Sassuolo oyuncusuna duyduğu güvenden geri adım atmaya hiç niyeti yok. Nitekim Icardi'nin transferi, İtalyan golcü üzerinde sadece gereksiz bir baskı yaratmakla kalmayacak, aynı zamanda kendi tercihleri üzerinde de baskı oluşturacak.
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