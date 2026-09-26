Biancocelesti ekibinin kanat forveti ve Milan ile 2-2 berabere biten maçta da gol atan Matteo Cancellieri, şişmiş dizi ve on beş dikiş gerektiren bir yara ile İspanya'dan Roma'ya döndü. Kulüp, olayın nasıl gerçekleştiğini açıklamadı ancak Lazionews24'ün yazdığına göre 2002 doğumlu oyuncu Ibiza'da kayalıklardan düşmenin kurbanı oldu. Ancak bu düşüş, onu gelecek maçlar için şüpheli duruma sokmuyor.





Gerekli tedavinin ardından Cancellieri, önümüzdeki günlerde bu sorunu atlatacak ve yeniden takıma dönecek, hem de ciddi bir sonuç olmadan. Eski Verona oyuncusu, Formello'daki antrenmanların yeniden başlamasında yer almadı ve önümüzdeki günlerde durumu yeniden değerlendirilecek. Ancak sahalara dönüşünün Ivan Juric'in Monza'sına karşı oynanacak bir sonraki maçta gerçekleşmesi bekleniyor.