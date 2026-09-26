Matteo Cancellieri için talihsiz bir olay yaşandı; oyuncu, ara sırasında sakatlandı. Lazio forması giyen hücum oyuncusu, tatilde kötü bir düşüş yaşadı; bu aksilik ona birkaç dikiş atılmasına mal oldu ancak Gattuso'nun takımının Monza'ya karşı oynayacağı bir sonraki maçta forma giymesini riske atması beklenmiyor.
Lazio’da Cancellieri tatilde sakatlandı: 15 dikiş atıldı, bir sonraki maç için sızan bilgiler neler?
Biancocelesti ekibinin kanat forveti ve Milan ile 2-2 berabere biten maçta da gol atan Matteo Cancellieri, şişmiş dizi ve on beş dikiş gerektiren bir yara ile İspanya'dan Roma'ya döndü. Kulüp, olayın nasıl gerçekleştiğini açıklamadı ancak Lazionews24'ün yazdığına göre 2002 doğumlu oyuncu Ibiza'da kayalıklardan düşmenin kurbanı oldu. Ancak bu düşüş, onu gelecek maçlar için şüpheli duruma sokmuyor.
Gerekli tedavinin ardından Cancellieri, önümüzdeki günlerde bu sorunu atlatacak ve yeniden takıma dönecek, hem de ciddi bir sonuç olmadan. Eski Verona oyuncusu, Formello'daki antrenmanların yeniden başlamasında yer almadı ve önümüzdeki günlerde durumu yeniden değerlendirilecek. Ancak sahalara dönüşünün Ivan Juric'in Monza'sına karşı oynanacak bir sonraki maçta gerçekleşmesi bekleniyor.
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