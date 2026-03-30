Lazio, bütçeye dikkat: Yaz transfer döneminde yeşil ışık yakılıp yakılmayacağını öğrenmek için belgeler yarın gönderilecek

Lazio, sınırların aşılması durumunda ortaya çıkacak riskleri çok iyi biliyor. Geçtiğimiz yaz, o dönemde gerekli olan üç parametrenin hiçbirine uymayan başkent kulübü, transfer piyasasının tamamen dondurulmasıyla karşı karşıya kaldı ve oyuncu satışı yapsa bile yeni oyuncu transferi yapma imkânı bulamadı. Geçtiğimiz Ağustos ayında sözleşme yenilemeleri bile yapılamadı. Bu durum, teknik planlamanın yanı sıra sonraki mali planlamayı ve Ocak transfer dönemini de kaçınılmaz olarak etkiledi. Ancak kurallar, transfer piyasasının engellenmemesi durumunda bile "sıfır bakiye" olarak kalma olasılığını da öngörmektedir. Bu, daha hafif bir önlem olmakla birlikte, yine de gerekli fonları oyuncu satışlarından elde etmeden yeni futbolcuların kadroya alınmasını imkansız hale getirmektedir. Bu süreç, sınırlara geri dönülene kadar devam eder ve ihlallerin tekrarlanması durumunda ek kısıtlamalar getirilir.