Lazio kulübünde, Covisoc'un kulübün mali tablosuna ilişkin kararını bekliyorlar. Yaz aylarında transfer piyasasının durması kabusu bir an önce ortadan kaldırılmalı. Kulübün yarın denetim organına göndereceği e-postada, incelenmesi gereken tüm belgeler yer alıyor ve bu belgeler, Lazio'nun önümüzdeki transfer döneminde serbestçe hareket edebilme olasılığını belirleyecek. Lotito'nun kulübü, hesaplarında federasyon kurallarının gerektirdiği dengeyi sağladığını kanıtlamak zorunda.
Çeviri:
Lazio, bütçeye dikkat: Yaz transfer döneminde yeşil ışık yakılıp yakılmayacağını öğrenmek için belgeler yarın gönderilecek
PARAMETRE
Geçmişte en önemli kriter likidite endeksiydi. Bu parametrenin yanı sıra, borçluluk ve genişletilmiş işgücü maliyeti, yani maaş giderleri, amortismanlar ile toplam gelirler arasındaki oran da belirleyici bir rol oynuyordu. Bu son kriter, bu sezonun başında yapılan son yönetmelik revizyonunun ardından yürürlükte kalan tek kriterdir. Denetimler, yılın ilk çeyreğine ait güncel bilanço verilerine dayanmaktadır. Ancak karar ancak Mayıs ayında açıklanacaktır. Bu yıl uyulması gereken eşik 0,7'ye düşürülmüştür (geçen sezon 0,8 idi).
RİSKLER
Lazio, sınırların aşılması durumunda ortaya çıkacak riskleri çok iyi biliyor. Geçtiğimiz yaz, o dönemde gerekli olan üç parametrenin hiçbirine uymayan başkent kulübü, transfer piyasasının tamamen dondurulmasıyla karşı karşıya kaldı ve oyuncu satışı yapsa bile yeni oyuncu transferi yapma imkânı bulamadı. Geçtiğimiz Ağustos ayında sözleşme yenilemeleri bile yapılamadı. Bu durum, teknik planlamanın yanı sıra sonraki mali planlamayı ve Ocak transfer dönemini de kaçınılmaz olarak etkiledi. Ancak kurallar, transfer piyasasının engellenmemesi durumunda bile "sıfır bakiye" olarak kalma olasılığını da öngörmektedir. Bu, daha hafif bir önlem olmakla birlikte, yine de gerekli fonları oyuncu satışlarından elde etmeden yeni futbolcuların kadroya alınmasını imkansız hale getirmektedir. Bu süreç, sınırlara geri dönülene kadar devam eder ve ihlallerin tekrarlanması durumunda ek kısıtlamalar getirilir.
GÜVEN
Ancak Formello'dan bu sefer her şeyin yolunda olduğu konusunda güvence veriliyor. Kış transfer döneminde yapılan satışlar, kulübün kasasına nefes aldırdı. Ayrıca, gelir-gider dengesinin hesaplanmasında 23 yaş altı oyuncular dikkate alınmamalıdır. Bu nedenle Ocak ayında, kadroyu genişletmek için Przyborek ve Motta gibi yükselen genç yeteneklere yönelme kararı alındı. Kulüpte iyimserlik hakim olan yarınki denetim, bu nedenle çok önemli bir dönüm noktası: bu denetime bağlı olarak sadece transfer piyasasında hareket özgürlüğü değil, aynı zamanda başlatılan dengeleme ve gençleştirme sürecinin güvenilirliği de belirlenecek.