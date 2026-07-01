Lawrence Shankland, Rangers formasıyla bir sezonda 20 gol atabilecek mi? Kenny Miller, “İskoçya’nın en iyisi” olarak nitelendirdiği oyuncunun “güçlü bir transfer” olacağını vurgularken, Old Firm devlerine forvet konusunda uyarıda bulundu

Glasgow doğumlu ve Rangers taraftarı olarak büyüyen Shankland, Hearts ile yollarını ayırdıktan sonra, 12 aylık uzatma opsiyonu da içeren iki yıllık bir sözleşmeyle köklerine geri döndü.

Geçen sezon Edinburgh'da İskoçya Premiership şampiyonluğunun tadını çıkarmaya çok yaklaşmış, ancak son gün Celtic karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. 2026 Dünya Kupası'nda ülkesini temsil eden bu oyuncu, yeni bir başlangıç ve yeni bir mücadeleye kucak açıyor.

Shankland, yıllar boyunca Queens Park’tan Ayr’a ve Dundee United’a kadar oynadığı takımlarda düzenli olarak gol üreten bir isim oldu; ancak şimdi, hem ulusal hem de kıtasal en büyük sahnelerde yeteneklerini sergilemeye hazırlanıyor.

Herhangi bir işverene duygusal bağların olması iki şekilde sonuçlanabilir, ancak kişisel tutku olumlu bir unsur olarak değerlendirilmelidir; zira ortak hedefe yüzde yüz bağlılık garanti altındadır.