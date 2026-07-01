Getty
Çeviri:
Lawrence Shankland, Rangers formasıyla bir sezonda 20 gol atabilecek mi? Kenny Miller, “İskoçya’nın en iyisi” olarak nitelendirdiği oyuncunun “güçlü bir transfer” olacağını vurgularken, Old Firm devlerine forvet konusunda uyarıda bulundu
Shankland, Hearts’ta yaşadığı şampiyonluk hayal kırıklığının ardından hayallerini gerçekleştiriyor
Glasgow doğumlu ve Rangers taraftarı olarak büyüyen Shankland, Hearts ile yollarını ayırdıktan sonra, 12 aylık uzatma opsiyonu da içeren iki yıllık bir sözleşmeyle köklerine geri döndü.
Geçen sezon Edinburgh'da İskoçya Premiership şampiyonluğunun tadını çıkarmaya çok yaklaşmış, ancak son gün Celtic karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. 2026 Dünya Kupası'nda ülkesini temsil eden bu oyuncu, yeni bir başlangıç ve yeni bir mücadeleye kucak açıyor.
Shankland, yıllar boyunca Queens Park’tan Ayr’a ve Dundee United’a kadar oynadığı takımlarda düzenli olarak gol üreten bir isim oldu; ancak şimdi, hem ulusal hem de kıtasal en büyük sahnelerde yeteneklerini sergilemeye hazırlanıyor.
Herhangi bir işverene duygusal bağların olması iki şekilde sonuçlanabilir, ancak kişisel tutku olumlu bir unsur olarak değerlendirilmelidir; zira ortak hedefe yüzde yüz bağlılık garanti altındadır.
Shankland, Rangers için akıllıca bir transfer olacak mı?
Shankland’ın, Hearts’ta teknik direktörü olan Derek McInnes ile yeniden bir araya gelmesiyle Rangers için akıllıca bir transfer olup olmayacağı sorulduğunda, eski Ibrox forveti Miller, BetGoodwin ile yaptığı işbirliği kapsamında GOAL’a şunları söyledi: “Bence güçlü bir transfer olacak. Son altı ya da yedi sezondur sık sık izlediğim bir başka oyuncu. Futbolculuk kariyerimin son yılına dönersek, Partick Thistle formasıyla onunla aynı ligde oynuyordum; o ise Dundee United’da forma giyiyordu. O dönemde maçlarını sık sık izledim.
“O da oyununu gerçekten geliştiren oyunculardan biri. O zamanlar Lawrence’ın tek odak noktası gollerdi diyebilirim. Ayr ve Dundee United’da o ana kadar attığı goller inanılmazdı. Bu konuda hiç yavaşlama olmadı, ancak oyun stili tamamen gelişti.
“Bence o, İskoçya’nın en çok yönlü forveti. Topu tutma becerisi var, gerçekten çok zeki bir forvet, güçlü. İri bir forvet değil, boyu muhtemelen 5'10" ya da 5'11" civarında, ama vücut gücü iyi. Ayrıca oyununda, stoperlerle mücadele ederken topu tutmaya ya da takımının sahaya ilerlemesi için serbest vuruşlar kazanmaya çalışırken sergilediği sakinlik var ki bu tür maçlarda bu çok önemli.
“Hâlâ o soğukkanlılığa sahip; topu kontrol altına alabiliyor ya da takım arkadaşlarıyla ve etrafındaki destekçilerle bağlantı kurabiliyor. Bu, oyundaki en önemli ve en zor olan şey olan gol atma becerisini etkilemiyor. Son altı ya da yedi sezonda gerçekten çok iyi bir forvet haline geldi. Onu bu sahnede görmek hiç de sürpriz değil.”
Shankland’ın Old Firm’ın yıldızı olarak karşılaşacağı zorluklar
Miller, Shankland’ın çocukluk hayalini gerçekleştirme fırsatını yakalamasıyla ilgili olarak şunları ekledi: “Rangers’ta transferini gerçekleştirdi. Bu transfer belki de birkaç sezon önce gerçekleşebilirdi ve son iki yıldır transfer dönemi her geldiğinde bu konu gündeme geliyordu.
“Görünüşe göre Rangers bu oyuncuyu kadrosuna kattı ya da onu transfer etmesi gereken kişi olduğuna karar verdi. Bu, lig içinden kendini kanıtlamış bir golcüyü kadroya katma durumlarından biri. Lawrence, her seviyede ve her kulüpte bunu başardı.
“Bunu ilk elden biliyorum; ‘Hibs’te gol atıyorsun, Hearts’ta gol atıyorsun ya da Aberdeen’de gol atıyorsun’ demek kadar kolay değil; onları Rangers’a getirseniz bile aynı oranda gol atacaklarını garanti edemezsiniz.
“Durum farklı. Takımların size karşı daha sert mücadele ettiğini, savunmalarını daha sıkı yaptığını, belki de boşlukların o kadar fazla olmadığını anlamalısınız. Lawrence çok, çok zeki bir oyuncu.
“Rangers için önemli olan şu: Lawrence Shankland’ı kadroya katıyorsunuz, her sezon 20-25 gol atmasını bekliyorsunuz, ancak yine de ona bu golleri atma fırsatlarını yaratacak oyuncular da gerekiyor. Bence Ibrox’ta yine büyük bir yaz transfer dönemi yaşanacak. Şu anda da bu süreç devam ediyor.”
- Getty
Rangers’ın maç takvimi: 2026-27 sezonu ne zaman başlayacak?
Shankland, Kuzey Amerika’da düzenlenen Dünya Kupası finallerinde grup aşamasında elenme hayal kırıklığını yaşayan İskoçya milli takımının bir parçası olduktan sonra, Rangers’ta bir an önce sahaya çıkmak için sabırsızlanıyor. Bu hayal kırıklığını üzerinden atmanın en iyi yolu, kulüp düzeyinde hızlı bir başlangıç yapmak olacak.
Bu yeni sayfa açmak için çok uzun süre beklemesi gerekmeyecek; 2026-27 İskoçya Premiership sezonu, 31 Temmuz’da Gers’in Dundee United deplasmanına çıkmasıyla başlayacak.