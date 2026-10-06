Zorluk ve acı dolu bir dönemde, hayatının hassas bir evresinde, Ezequiel Lavezzi'nin ilk düşündüğü kişi, Napoli ve Arjantin Milli Takımı'nın eski forveti olarak, oğlu oldu: "Kendi kendime, oğlumun hayatını mahvedemeyeceğimi söyledim". Yakın zamanda verdiği röportajda, hastalığından da söz eden (BURADAN OKUYUN) Pocho, 2005 doğumlu Barracas Central oyuncusu oğlu Tomas hakkında bu ifadeleri kullandı.





Clausura şampiyonasının 11. haftasında, 21 yaşındaki Tomas Lavezzi, Barracas'ın Atletico Tucuman deplasmanında 3-2 kazandığı maçta öne çıkan isim oldu. Konuk ekibin galibiyet gollerini Taborda ve Orsini (iki gol) kaydederken, belirleyici gol 90+3. dakikada geldi. 46. dakikada yedek kulübesinden oyuna giren Lavezzi Junior, Guapo Nicolas Orsini'nin gollerinde iki asistin sahibi oldu.