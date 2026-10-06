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Ezequiel Lavezzi(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Lavezzi Junior, babasının adını yaşatan iki asist: Pochito için Pocho'nun gelecek vadeden oğlu

T. Lavezzi
Barracas Central
SSC Napoli

Barracas Central'da, Napoli ve Arjantin milli takımının eski forvetinin oğlu Tomas Lavezzi'den büyük performans

Zorluk ve acı dolu bir dönemde, hayatının hassas bir evresinde, Ezequiel Lavezzi'nin ilk düşündüğü kişi, Napoli ve Arjantin Milli Takımı'nın eski forveti olarak, oğlu oldu: "Kendi kendime, oğlumun hayatını mahvedemeyeceğimi söyledim". Yakın zamanda verdiği röportajda, hastalığından da söz eden (BURADAN OKUYUN) Pocho, 2005 doğumlu Barracas Central oyuncusu oğlu Tomas hakkında bu ifadeleri kullandı.


Clausura şampiyonasının 11. haftasında, 21 yaşındaki Tomas Lavezzi, Barracas'ın Atletico Tucuman deplasmanında 3-2 kazandığı maçta öne çıkan isim oldu. Konuk ekibin galibiyet gollerini Taborda ve Orsini (iki gol) kaydederken, belirleyici gol 90+3. dakikada geldi. 46. dakikada yedek kulübesinden oyuna giren Lavezzi Junior, Guapo Nicolas Orsini'nin gollerinde iki asistin sahibi oldu.

  • Pochito Lavezzi'nin oğlunda babasına olan inanılmaz fiziksel benzerlik dikkat çekiyor: fiziği, saçları, koşusu, driplingi ve asistleri. Rolü de aynı: hücumun kanadında görev yapan, hem üçlü hücum hattında hem de 4-4-2'de orta sahanın kanadında oynayabilen bir oyuncu.


    Unión de Santa Fe altyapısında yetişen Tomas Lavezzi, şu ana kadar Barracas Central formasıyla 14 maça çıktı (Liga Profesional Clausura turnuvasında B Grubu'nda şu anda sekizinci sırada bulunan takım) ve ilk iki asistini de tam olarak son maçta yaptı.


    Pochito'nun sahadaki hareketlerinde, asistlerinde ve babasının sözlerinde, bir babayla bir oğulu bir vaade ve futbol sahasına bağlayan parlak bir sevgi bağı var .


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