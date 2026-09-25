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Lautaro Martinez, Inter kaptanı olarak Racing Club'ı ziyaret ederken Arjantin'in geleceği ve Lionel Messi'nin vedası üzerine düşündü
Lautaro, çocukluk yıllarına duygusal bir dönüş yaptı
Inter'in yıldız ismi, FIFA milli maç arasında El Cilindro'yu ziyaret edip Racing ile Independiente arasındaki hararetli Avellaneda rezerv takım derbisini izledi. Kulüp başkanı Milito tarafından sıcak şekilde karşılanan golcü, Kasım 2015'te profesyonel kariyerindeki ilk maçına çıkarken yerine girdiği eski takım arkadaşıyla yeniden bir araya geldi. Bu ziyaret, Inter kaptanı için Temmuz 2018'de İtalya'ya taşınmadan önce kariyerinin başladığı statta duygusal bir eve dönüş anlamı taşıdı.
- AFP
Forvet, kaptanın yaklaşan ayrılığını ele aldı
Milli takım kampı sırasında gözler, sembol haline gelen oyun kurucunun son maçına hazırlanan Arjantin'in geleceğine hızla çevrildi. Lautaro, Messi'nin milli takıma veda etmeye yaklaşmasıyla ilgili soruya ESPN Argentina'ya konuşurken temkinli bir yanıt verdi: "O henüz ayrılmadı, hâlâ önümüzde bir maç var ve ondan sonra göreceğiz."
Bu altın jenerasyonun attığı temeller üzerine değerlendirmede bulunan forvet, yeni bir başlangıca ihtiyaç duyulduğunu vurguladı: "Geriye kalan şey, onun geride bıraktığı miras ve yeni gelenlerle birlikte kampa katılan biz çocukların oluşturduğu yapı. Her yeni döngüde olduğu gibi, sıfırdan başlamamız gerekiyor."
Kıdemli çekirdek liderliğe hazır
Lionel Scaloni yönetimindeki nesiller arası yeniden yapılanma artık, umut vadeden genç yeteneklere rehberlik ederek küresel üstünlüğün sürmesini sağlama görevi verilen kıdemli isimlerin omuzlarında duruyor.
Yükselen potansiyellerle turnuva tecrübesi olan düzenli isimlerin birleşimini değerlendiren Lautaro sözlerini şöyle sürdürdü: "Önemli, heyecan verici genç oyuncular var ve aramızda zaten iki Dünya Kupası görmüş çocuklar da var. Sonuçta önemli olan da bu: Leo'nun, Otamendi'nin ve Angel'in [Di Maria] bıraktığı mirası ileriye taşımak."
Mevcut kadronun şampiyonluk standartlarını sürdürmesi için omuzlarına yüklenen ağır sorumluluğu kabul eden Inter forveti şunları ekledi: "Bu kesinlikle bizim için de önemli bir süreç olacak. Her zaman olduğu gibi milli takım için elimizden gelenin en iyisini vereceğiz."
- Getty Images
Veda maçı hazırlık programını taçlandırıyor
Arjantin, ikonik forveti olmadan iki ilk hazırlık maçına çıkacak; 30 Eylül'de Cordoba'da Bolivya ile karşılaştıktan sonra üç gün sonra Buenos Aires'te Burkina Faso'yu ağırlayacak. Duygusal zirve ise 6 Ekim'de Estadio Monumental'de yaşanacak; Messi, Arjantin adına Benin karşısında resmî veda maçına çıkacak. Bu zorlu hazırlık maçı serisi, Scaloni'ye takımını efsanevi kaptanı olmadan hayata uyarlamak için paha biçilmez bir fırsat sunuyor.
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