Milli takım kampı sırasında gözler, sembol haline gelen oyun kurucunun son maçına hazırlanan Arjantin'in geleceğine hızla çevrildi. Lautaro, Messi'nin milli takıma veda etmeye yaklaşmasıyla ilgili soruya ESPN Argentina'ya konuşurken temkinli bir yanıt verdi: "O henüz ayrılmadı, hâlâ önümüzde bir maç var ve ondan sonra göreceğiz."

Bu altın jenerasyonun attığı temeller üzerine değerlendirmede bulunan forvet, yeni bir başlangıca ihtiyaç duyulduğunu vurguladı: "Geriye kalan şey, onun geride bıraktığı miras ve yeni gelenlerle birlikte kampa katılan biz çocukların oluşturduğu yapı. Her yeni döngüde olduğu gibi, sıfırdan başlamamız gerekiyor."