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Lautaro Martinez, hataların pahalıya mal olmasıyla Inter'in Real Madrid'e Şampiyonlar Ligi'nde yenilmesinin ardından yaşadığı "acı" duyguları anlattı
Bernabeu'da yapılan bireysel hatalar ölümcül olur
Inter'in Avrupa sahnesindeki sezon başlangıcı, kendi yaptığı hatalarla gölgelendi ve İspanya'nın başkentinde kıl payı bir yenilgiye uğradı. İtalyan devi uzun süre oyuna hakim oldu ve maçın temposunu kontrol etti, ancak savunmadaki iki önemli hata Real Madrid'e aşılması imkansız olduğu ortaya çıkan iki gollük bir avantaj hediye etti. Curtis Jones'un kötü yerleştirilmiş pası Kylian Mbappe'nin skoru açmasına izin verirken, kaleci Josep Martinez top ayağındayken Federico Valverde'ye yakalandı ve bu da konuk ekibi aşılması çok zor bir durumla karşı karşıya bırakan ikinci gole yol açtı.
Inter kaptanı, bu seviyede oynamanın kusursuza yakın olmayı gerektirdiğini vurgulamakta gecikmedi. Lautaro, Sky Sport Italia'ya verdiği demeçte, "Bu turnuvada detayların belirleyici olduğunu ve hata yaptığınızda bedelini ödediğinizi sürekli söylüyoruz. Maça iyi başlamıştık, topa sahip olduk, topu tuttuk ama iki golde de bu kadar erken yapılan iki hata işimizi zorlaştırdı. Real Madrid çok üst düzey bir takım ama Inter bugün buraya geldi ve karakterle, kararlılıkla oynadı, hangi seviyede oynayabileceğimizi gösterdik" dedi.
- Getty Images Sport
Kaçan fırsatlar ve bitirici rakipler
Maçın istatistiksel dağılımı, Inter'in saha hakimiyetindeki üstünlüğünü ortaya koydu; Inter, karşılaşmayı yüzde 61 topa sahip olma oranıyla tamamlarken ev sahibine kıyasla neredeyse iki kat daha fazla isabetli pas yaptı. Ancak futbolda belirleyici olan ceza sahalarıdır ve Madrid son derece bitirici olurken Inter, Thibaut Courtois'yı geçmenin yolunu bulmakta zorlandı. Madrid kalecisi, üstünlüğü korumak için birkaç kritik müdahalede bulundu ve karşılaşmadan daha fazlasını hak ettiğini düşünen Inter tarafının hayal kırıklığını daha da artırdı.
Lautaro, rakibin kontra atak tehdidindeki verimliliğine dikkat çekti. Lautaro, "Acı veren şey bu, çünkü onlara sadece kontra ataklar verdik ve çok hızlı iki forvetleri var ama yarattığımız tüm fırsatları değerlendiremedik" dedi. "Yine de buradan başımız dik ayrıldığımızı söylüyorum, çünkü büyük bir rakibe karşı yüksek seviyede oynadık. Courtois dünyanın en iyi kalecilerinden biri ama bizim de gol önünde gelişmemiz gerekiyor ve daha iyisini yapabilirdik."
Taktiksel ayarlamalar ve kaçan fırsatlar
İki takım arasındaki taktik mücadelede Inter, sahanın merkezini kalabalık bulmasının ardından geniş alanları kullanmaya çalıştı. Real Madrid'in savunma düzeni, Nerazzurri'yi devre arasında yaklaşımını yeniden düşünmeye zorladı. Inter kaptanına göre devre arasındaki talimatlar takımın daha fazla boşluk bulmasına yardımcı oldu, ancak bu maçı çevirmek için yeterli olmadı. Kulüp, turnuvanın yenilenen lig aşamasında kalan fikstürlerine odaklanırken, topa sahip olmayı gollere çevirme konusundaki sıkıntı geliştirilmesi gereken temel alanlardan biri olmaya devam ediyor.
Lautaro, "Real Madrid dörtlü savunmayla oynarken merkezde çok fazla alan yoktu, bu yüzden kanatları daha fazla kullanmalıydık. Devre arasında hareketliliğimizde bir ayarlama yaptık, golde de olduğu gibi çok fazla alan bulduk. Buradan başımız dik ayrılıyoruz, büyük bir Real Madrid takımıyla aynı seviyede oynadığımızı biliyoruz" dedi.
- Getty Images Sport
Gözler en büyük ödülde
Açılış günündeki aksiliğe rağmen Inter, turnuvada ileri gitme hedefine bağlı kalmaya devam ediyor. Kaptan, rakip kim olursa olsun kulübün hedefinin değişmediğini net şekilde ifade etti. Martinez, Inter formasını giymenin, dünyanın en prestijli kulüp organizasyonu da dahil olmak üzere ulaşılabilecek her kupayı hedefleme sorumluluğunu taşıdığına inanıyor.
Lautaro, "Real Madrid de bizim gibi Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için mücadele edecek, çünkü bu bizim de hedefimiz. Sırtınızda bu formayla başladığınız her turnuvada hedefiniz bu olmak zorunda" dedi.
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