Inter'in Avrupa sahnesindeki sezon başlangıcı, kendi yaptığı hatalarla gölgelendi ve İspanya'nın başkentinde kıl payı bir yenilgiye uğradı. İtalyan devi uzun süre oyuna hakim oldu ve maçın temposunu kontrol etti, ancak savunmadaki iki önemli hata Real Madrid'e aşılması imkansız olduğu ortaya çıkan iki gollük bir avantaj hediye etti. Curtis Jones'un kötü yerleştirilmiş pası Kylian Mbappe'nin skoru açmasına izin verirken, kaleci Josep Martinez top ayağındayken Federico Valverde'ye yakalandı ve bu da konuk ekibi aşılması çok zor bir durumla karşı karşıya bırakan ikinci gole yol açtı.

Inter kaptanı, bu seviyede oynamanın kusursuza yakın olmayı gerektirdiğini vurgulamakta gecikmedi. Lautaro, Sky Sport Italia'ya verdiği demeçte, "Bu turnuvada detayların belirleyici olduğunu ve hata yaptığınızda bedelini ödediğinizi sürekli söylüyoruz. Maça iyi başlamıştık, topa sahip olduk, topu tuttuk ama iki golde de bu kadar erken yapılan iki hata işimizi zorlaştırdı. Real Madrid çok üst düzey bir takım ama Inter bugün buraya geldi ve karakterle, kararlılıkla oynadı, hangi seviyede oynayabileceğimizi gösterdik" dedi.