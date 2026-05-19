GFX Lautaro Martinez Harry Kane
Lautaro Martinez, dünya futbolunun en iyi forveti olarak "fenomen" Harry Kane'i Erling Haaland'ın önüne koyuyor

Lautaro Martinez, Erling Haaland'ın önünde Harry Kane'i dünya futbolunun en iyi santrforu olarak gösterdi. Inter Milan kaptanı, Kane'in çok yönlü oyununu övmenin yanı sıra Marcus Thuram ile olan uyumuna ve İtalya'daki kendi gelişimine de değindi.

    Inter'in forveti, dünya futbolundaki en iyi santrforu belirtmesi istendiğinde Kane'i Haaland'ın önüne koydu. Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Martinez'e, modern futbolun en öne çıkan forvetini seçmesi istendi. Birçok gözlemci, Haaland'ın Manchester City'deki golcü performansına dikkat çekerken, Martinez ise şu anda Bayern Münih'in hücum hattını sürükleyen Kane'i tercih etti.

    Martinez, Kane'in neden Haaland'ın üzerinde olduğunu açıklıyor

    Arjantinli teknik adam, İngiltere kaptanının çok yönlü yeteneklerine dikkat çekerek, teknik kalitesini ve taktik zekasını belirleyici faktörler olarak gösterdi. Seçimini açıklayan Martinez, Kane’in forvet rolüne olan bütünsel yaklaşımını ve sahaya kattığı çok yönlü nitelikleri övdü.

    Martinez, "Harry Kane. Top kontrolü, pas oyunundaki bağlantıları, oyunu okuma yeteneği ve kafa vuruşları nedeniyle onu Haaland'ın bile önüne koyuyorum. Bir fenomen." dedi.

    Martinez, Inter'de geçirdiği süre boyunca Avrupa'nın en güvenilir golcülerinden biri haline geldi. Bu sezon, Serie A'da oynadığı 29 maçta 17 gol atarak ligin gol krallığı sıralamasında zirveye oturdu. Forvet, şu anda kariyerinin en iyi futbolunu oynadığına inanıyor.

    Martinez, "Kesinlikle, çünkü oynarken çok mutlu ve kendime güveniyorum" dedi. "Taktik olarak bile çok rahat hareket ediyorum. Eskiden böyle değildi."

    Martinez, Inter'in bu sezon hücum gücünü korumasına yardımcı olan takım arkadaşı Marcus Thuram ile arasındaki güçlü uyumu da anlattı. "Marcus ve ben yavaş yavaş birbirimizi anladık. O neşeli, özel bir adam. Ben ise ciddi olanım. Kişilik açısından bile birbirimizi tamamlıyoruz" diye ekledi.

    Martinez, bu sezon Inter'i Serie A şampiyonluğuna ve Coppa Italia zaferine taşıdı; finalde Lazio'yu 2-0 yendikleri maçta da gol attı. Ancak forvet oyuncusunun, 23 Mayıs'ta Bologna ile oynanacak sezonun son lig maçında da katkılarını sürdürmesi bekleniyor.