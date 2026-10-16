Arjantin'de uzun bir röportaj veren Lautaro Martinez, kasım ayındaki aranın sonrasına kadar sahalardan uzak kalmasına neden olacak bir sakatlık yaşadı. Inter'in kaptanı, ailesini, anne babasının fedakârlıklarını, Inter ile bağını ve Katar'da yaşadığı sıkıntıları hiçbir şeyi saklamadan anlattı: "Her zaman soyunma odasında doğduğumu söylerim çünkü babam futbolcuydu. Aramızda on ay olan erkek kardeşimle birlikte daha üç dört yaşındayken antrenmanları, taktik toplantıları ve motivasyon konuşmalarını izlerdik. Babam oynadığı takımların kaptanıydı. Futbol sevgisini bize o aşıladı.
Lautaro her şeyi söyledi: "Inter ve Arjantin'in tek bir maçını bile kaçırmak istemiyorum. Birileriyse Dünya Kupası'nı düşünüyordu..."
"Küçüklüğümden beri bizzat öğrenip yaşadığım her şey, spora, disipline ve çalışmaya karşı büyük bir sorumluluk duygusu geliştirmeme yardımcı oldu. Bugün hâlâ çocuklarıma aktarmaya çalıştığım şey de bu."
"Küçükken savunmada oynardım. Babam gibi libero olarak başladım. Sonra puanların söz konusu olduğu gerçek maçlar oynamaya başladığımızda, bir antrenör o bölgede fark yarattığım için beni kanada çekti. Racing'e geldiğimde ise daha merkezde, dokuz numara olarak oynamaya başladım. Bugün de olduğu gibi, oyuna katılmak, topu almak ve takım arkadaşlarımla paslaşmak için geriye gelmeyi seviyordum.
"Savunmada oynarken topu ileriye doğru uzaklaştıran, sık sık kendini yere atan biriydim. Bu özelliğim bugün de bir ölçüde devam ediyor. O dönemde çok şey öğrendim: Savunma yapmayı, adam markajını öğrendim. Bunlar, bugün biz forvetlerin yapması gereken işte de işe yarayan şeyler."
"Annem her zaman bizimle ilgilenen kişiydi. Hep temizlik işlerinde çalıştı, ayrıca bir hanıma da bakıyordu. Maddi açıdan çok zorlandığımız bir dönemde babam, futbol oynamanın yanı sıra bir huzurevinde de çalışıyordu. Onu ancak akşamları, yemek sırasında görebiliyorduk. Abimle birlikte ailemizin en zor dönemini yaşadık. Yiyeceğimiz vardı ama kendimize küçük şeyler almayı bile göze alamıyorduk. Arkadaşlarımızın bize ödünç verdiği bir evde yaşıyorduk ve yanlış hatırlamıyorsam yalnızca 100 peso elektrik parası ödüyorduk. Bunu hatırlıyorum çünkü gerçekten çok sıkıntı çektiğimiz bir dönemdi. Ama insan tam da böyle zamanlarda her şeyin, genel olarak hayatın ve özellikle insani değerlerin kıymetini bilmeyi öğreniyor: alçakgönüllü ve sorumluluk sahibi olmayı, her zaman çalışmak ve kendini geliştirmek istemeyi."
"O zamanlar anne babanın ne kadar çaba gösterdiğinin farkında olmuyordun. Ben de 'Baba, siyah kramponlar yerine mavi, parlak olanları istiyorum. Bunu istiyorum, şunu istiyorum' diyordum. Onlar da isteklerimizi karşılamaya çalışıyordu. Her zaman başaramıyorlardı ama ellerinden geleni yapıyorlardı. Kramponları taksitle ya da arkadaşlarından borç aldıkları parayla satın alıyorlardı. Bunların hepsi insanı büyüten şeyler."
"Bugün çocukluğumdan beri kurduğum profesyonel futbolcu olma hayalimi gerçekleştirdiğim için mutlu ve gururluyum. Aileme yardım edebildiğim için de mutluyum. Annemle babam kendi işlerinde çalışmaya devam ediyor. Ailemizde herkes işine karşı her zaman büyük bir sorumluluk duygusu taşıdı."
"Milli takımın tesislerine gidip gelmeye başladığımda 18 ya da 19 yaşındaydım; A takımda ilk kez forma giydiğim dönemdi. Oynadığım ilk turnuva Alcudia turnuvasıydı ve orada çok iyi bir performans sergiledim.
Avrupa takımları da o dönemde beni aramaya başlamıştı. Ama ben Racing'de oynamaya devam etmek, adımı duyurmak ve kendi yolumu çizmek istiyordum."
"2021 Copa America benim için kişisel olarak çok zordu. Kızım Şubat ayında doğmuştu. Kampa girdiğimizde iki buçuk aylıktı, döndüğümde ise neredeyse beş aylıktı.
Zor bir dönemdi. Daha yeni baba olmuştum ve özellikle ilk kızımla geçiremediğim o zamanın yükü ağırdı. Ama hepimiz zorlu bir süreçten geçtik. Dibu da tıpkı Chino Martínez Quarta gibi kamp sırasında baba oldu.
Hepimiz zor bir dönem yaşadık ama Arjantin'in çok uzun süren kupa hasretini bir şampiyonlukla sona erdirmek hayat, sevinç ve mutluluk demekti. Hepimiz başardığımız şeyden gurur duyuyorduk.
Çok zordu çünkü dünya durmuşken biz oynamaya devam ediyorduk. Bu sorumluluğu üstlendik ve bu, sonrasında gelen her şeyin başlangıç noktası oldu.
Çok güzel bir şey inşa ediyorduk. Saha içinde ve dışında birbirini savunan bir grup oluşturmuştuk. Bizimle çalışan herkesle aramızda birlik vardı; ortam ve enerji çok olumluydu. Bana göre sonuç almak için bu temel bir unsur."
"Bundan bir belgeselde ve kulübüm Inter'deki insanlarla yaptığım bir röportajda da bahsetmiştim. Nasıl biri olduğumu biraz anlatıyordum: Bir antrenmanı bile kaçırmak, hiçbir maçta oynamadan geçmek istemiyorum.
O dönemde Inter'den üç ya da dört takım arkadaşımın da fiziksel sorunları vardı ve kulüpten çok Dünya Kupası'nı düşünüyorlardı.
Bense farklıyım. Bana kapılarını açan, bana olağanüstü davranan insanlara sadık biriyim. İşime karşı sorumluluk duyuyorum çünkü bunu içimde hissediyorum.
O anda gemiyi terk edemeyeceğimi, kulübü bırakamayacağımı hissediyordum. Bu yüzden oynamaya devam ettim."
"Milli takımla ilk antrenmanımı hatırlıyorum. Yolculuktan sonra biraz hareketlilik çalışması yaptık ve ben daha o sırada ayak bileğimi hissetmiyordum.
Sonra teknik direktörle konuşup ayak bileğimi biraz dinlendirip dinlendiremeyeceğimi sordum. O hazırlık maçında oynamadım.
Dünya Kupası başladığında ise daha Suudi Arabistan'a karşı oynadığımız ilk maçta anesteziyle oynadım.
İkinci maçtan sonra da aynısı oldu ama Meksika maçından sonra devam etmek gerçekten zorlaştı. Bu normal, çünkü enjeksiyon yaptırdıktan sonra sabahları yürümekte bile zorlanıyorsun. Uyanır uyanmaz attığım ilk beş altı adım, acıdan ağlatacak kadar zordu.
Odamda buzla yaşıyor, sürekli ayak bileğimdeki şişliği indirmeye çalışıyordum. Enjeksiyonlarla birlikte ayak bileğim çok fazla şişmişti. Antrenman yapmak çok zorlaşmıştı, çünkü önce şişliği azaltmayı başarmam gerekiyordu."
"Yaşadığım her şey nedeniyle Katar benim için çok özeldi. Dünya Kupası'nı kaldırdık ve en önemli şey buydu.
Ardından Copa América geldi. Inter'le de harika bir sezon geçirmiştim: Gol kralı olmuştum, sezonun en iyi oyuncusuydum ve ligi kazanmıştık.
Copa América'ya bu şartlarda gitmek bana büyük bir rahatlık verdi. Zihinsel olarak iyi durumdaydım, doğru şekilde hazırlanmıştım.
Finalde gol atmak da verdiğim tüm emeğin ve turnuvaya hazırlanma biçimimin karşılığıydı.
Bir röportajda bunun bir rövanş olduğunu söylemiştim ama aslında öyle görmüyorum. Benim için bu, millî takımın spor tesislerine ilk kez adım attığım günden beri yaptığım tüm fedakârlıkların ödülüydü."
"Çok yoğun bir Dünya Kupası’ydı, gerçekten çok yoğundu. Bütün maçlar son ana kadar çekişmeli geçti.
İnsanlar da bizimle, bu takımla ve katettiğimiz yolla kendilerini fazlasıyla özdeşleştiriyordu.
Bence bu Dünya Kupası, yıllar içinde inşa ettiğimiz her şeyin mükemmel bir özeti oldu.
Sahada ve saha dışında kendini savunan, hiçbir şeyi asla kaybedilmiş saymayan bir takım. Bu değerlerle, kendi insanlarıyla ve hep daha fazlasını isteme arzusuyla özdeşleşen bir takım.
Bize pes etmemeyi, her zaman daha fazlasını aramayı öğreten Leo gibi bir liderle. Onun bu Dünya Kupası’ndaki performansı da bu formayı her giydiğinde hep daha fazlasını istediğini bir kez daha gösterdi.
Sonunda sonuç istediğimiz gibi olmasa da yaşadığımız her şey inanılmazdı."
"Birçoğumuz zorlu koşullarda gelmiştik. Ben de soleus kasımdan geçirdiğim sakatlık nedeniyle iki ay sahalardan uzak kalmıştım.
O sırada kondisyonerle konuştum ve ona, 'Hocam, oynamam gerekiyor. Dünya Kupası'na maç oynamış olarak gitmeliyim, maç ritmiyle gitmeliyim' dedim.
Bu da almayı seçtiğim bir riskti. Kulübümde son maça kadar oynadım.
Daha önce de söylediğim gibi, birbirimizi kolladık ve sahaya çıkacak oyuncuların iyi performans göstermesi için onlara her zaman elimizden gelen en iyi enerjiyi verdik."
"İngiltere'ye karşı oynadığımız maçın enerjimizi çok fazla tükettiğini düşünüyorum. Gerçekten çok fazla. Elimizde olmayanı bile verdik.
Sonra finalde Nico, Cuti ve Licha gibi oyuncuların sahadan çıkmak zorunda kaldığını gördük; ama onlar zaten her şeylerini vermişti. Gonzalo, Leo ve Julián da öyle.
İsim saymaya devam edebilirim, hepsini tek tek anabilirim. Çünkü sonuçta sahada her şeyimizi, elimizde olmayanı bile bıraktık.
Bu görülüyordu: Neredeyse yürüyemeyen oyuncular vardı ama yine de koşmaya devam ediyorlardı. Son ana kadar da kazanma şansımız vardı.
Bu yüzden bazı teorileri duymak rahatsız edici. Rahatsız edici, çünkü her şeyimizi verdiğimiz ortada. İçimizin rahat olmasını sağlayan da bu.
Rakip daha üstündü ve sen sahadan hiç enerjin kalmadan ayrıldın. Er ya da geç böyle bir şey olabilirdi. Son yıllarda çok az kaybetmiştik.
Teknik direktörün daha Katar'dayken bize, er ya da geç kaybedeceğimiz bir anın geleceğini söylediğini hatırlıyorum.
Sonunda bu, bir finalde oldu. Can yakıyor. Hem de iki kat yakıyor. Derin bir yara bırakıyor.
Ama en önemlisi ayağa kalkmak ve bütün bu yıllar boyunca yaptığımız gibi yeniden rekabet etme isteği duymak. Hazır olduğumuzu ve Arjantin'i mümkün olduğunca yukarı taşımak için en üst düzeyde rekabet etmeye devam etmeyi çok istediğimizi düşünüyorum."
"Kameraların önünde elbette farklı davranman gerekiyor, çünkü sonuçta bu bir futbol maçı ve her şey olabilir.
Ama içten içe bunun diğer maçlar gibi olmadığını biliyorduk. Özel bir maçtı.
Arkasında yatan bütün tarih nedeniyle, ama aynı zamanda yeniden bir Dünya Kupası finalinde oynamak istediğimiz için.
Onlara karşı oynayacağımız maç, Arjantin'in tarihi, Malvinas'ın tarihi: Bunların hepsi o karşılaşmayı özel kılıyordu.
Ama en çok üzerinde durduğumuz şey başkaydı: O maçı kazanmak, üç buçuk yıl sonra yeniden bir Dünya Kupası finalinde oynamak demekti.
Sonunda sahaya bu tür maçları oynamak için gereken o pozitif enerjiyle, fazladan bir şeyle çıktık.
Gol yedik ama topu kontrol etmeye, denemeye ve bildiğimiz oyunu oynamaya devam ettik.
Son saniyeye kadar böyle sürdü. Maçın içindeydik, birlik içindeydik. Ve sonunda o maç, yeniden bir finalde oynamamızı sağladı".
"Bence ilk yarıda bizden çok üstündüler. Fiziksel olarak da biraz fark yarattılar.
İkinci yarıya farklı bir zihniyetle ve başlangıçtakinden farklı bir oyun anlayışıyla çıktık.
Oyuncu değişikliklerinin de pres yapma ve oynama biçimlerini değiştirdiğini düşünüyorum. Bu bizim işimize yaradı.
Çok sayıda fırsat yarattık ama top bir türlü kaleye girmek istemiyordu. Direkler, Alexis ve Nico González'in pozisyonları, Enzo'nun uzaktan şutları, kafa vuruşları...
Günümüzde değilmişiz gibi görünüyordu. Sonunda maçın son dakikalarında iki gol atmayı başardık. Sevincimiz üç katına çıktı".
Messi'nin ilk yarıdaki hamlesi
"O şekilde de kendimizi kabul ettirmek önemliydi. O maçı kazanmak için bizi her açıdan geçmeleri gerektiğini anlamalarını sağlamak.
Çünkü biz maça tamamen odaklanmıştık, hedefe ulaşmak için bütün gücümüzü ortaya koyuyorduk. Aynı anda o kadar çok duygu ve şey yaşanıyordu ki bazen futbolun kendisi neredeyse ikinci planda kalıyordu".
"Mısır'a karşı da olmuştu. Leo, merkezden oynamanın imkânsız olduğunu anlamış ve taç çizgisine yakın bir yere açılmıştı. O zaman da goller bu tür pozisyonlardan gelmişti.
İngiltere'ye karşı Nico González ve Alexis'e yapılan ortalarla zaten fırsatlar yaratmıştık. Maçın kilidinin bu şekilde açılabileceğini biliyorduk.
Enzo'nun golü ise Rodrigo ile Leo'nun kısa oynadığı bir korner organizasyonundan doğdu.
O sırada stoperleri dev gibiydi. Biz de stoperlerimizi, sanırım Alexis ve Julián'la birlikte ceza sahasına göndermiştik.
Hepsinin kaleye doğru çekildiğini gördüm. Leo topu Enzo'ya pasladığında, boşa çıkıp pas alabilmek için ceza sahasından biraz uzaklaştım.
Sonra Enzo topu kontrol etti, kimse ona müdahale edemedi ve topu uzak köşeye gönderdi.
İnanılmaz bir goldü; bize zaten sahip olduğumuzdan daha fazla enerji verdi. O golden sonra her şey pozitif enerjiye dönüştü. Taraftarlar da tamamen yeniden maçın içine girdi. Son on beş dakika bambaşka bir maçtı".
"Babam beni pek çok kez motosikletle antrenmana götürdü. Çalışamadığı zamanlarda ise kardeşimle birlikte bisikletle giderdik.
Annem de çalışıyordu. Okuldan döndüğümüzde, annemizin bize bıraktığı sebzeleri bazen sevmediğimiz için kardeşimle birlikte hızlıca yiyecek bir şeyler hazırlardık.
O zaman kendimize makarna yapardık. Sonra bisikletlerimize binip antrenmana zamanında yetişmek için 45 dakika, bazen de bir saat pedal çevirirdik.
Bugün bütün bunları babamla da paylaşmak istiyorum.
Çünkü çocukluğum boyunca, akşam saat on olduğunda bile, onunla birlikte kürekle yaptığımız küçük bir sahada bire bir oynardık.
Profesyonel futbolcu olup olmamamdan bağımsız olarak, bütün bunların çocukluğumun en güzel anıları olduğunu düşünüyorum.
Her şeyi kardeşimle paylaşmak, bir hayal için birlikte mücadele etmek... Ben o hayali gerçekleştirmeyi başardım, o ise çeşitli nedenlerden dolayı başaramadı.
Ama sonuçta ikimiz de hep futbol için yaşadık. O bugün de bu sporla bağını sürdürüyor, Bahía Blanca'daki kulüpte babama yardım ediyor.
Ona da teşekkür etmek istiyorum çünkü gelişmemde bana kesinlikle çok yardımcı oldu."
"İngiltere'ye attığım gol mü? Defalarca izledim. Bugün bile hâlâ karşıma çıkıyor. Videoları telefonuma kaydettim.
Bu, ömür boyu hafızalarda kalacak bir gol. Çünkü Dünya Kupası yarı finalinde, içinde bulunduğumuz koşullarda atılmıştı ve yeniden finale çıkmamızı sağlıyordu.
Belki de o anda, o maçın taşıdığı anlam ve tribündeki insanların, ailemin yaşadıkları nedeniyle attığım golün gerçekten farkında değildim.
Sonrasında her şeyi öylesine yoğun yaşadık ki üç dört gün sonra oynayacağımız bir final daha vardı. Sanki o golü unutmuştum."
"Arjantin'e varınca anlamaya başlıyorsun. Buraya dönmeden önce Roma'ya uğrayıp bir gece kaldım ve havalimanına gitmeden önce ailemle öğle yemeği yedim.
Bazı Arjantinlilerle karşılaştım. Yaşlı bir kadın, uzun bir aradan sonra Arjantin Milli Takımı'nın bir golüne yeniden sevindiğini anlattı.
Böyle şeyler insana inanılmaz duygular yaşatıyor.
Sonra buraya gelip ülkene ayak basıyorsun ve insanlar sana teşekkür ediyor. Yalnızca milli takımla yaptıklarımız için değil, o golün taşıdığı anlam nedeniyle şahsen bana da teşekkür ediyorlar.
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İşte o zaman o golün Arjantin Milli Takımı tarihindeki ağırlığını gerçekten anlıyorum."
YARI FİNAL FORMASI: "ANNE BABAMA HEDİYE EDECEĞİM"
"Bu forma tarihe geçecek. Tarih, stat, formanın rengi, numara ve o an hafızalara kazınacak.
Özellikle bu forma aileme, babamın evine gidecek. Profesyonel futbolcu olmayı hayal ettiğim dönemde benim için yaptıkları her şeyden dolayı.
Bu noktaya geleceğimi, böyle bir an yaşayacağımı hiç hayal etmezdim.
Maçtan sonraki röportajda da söylediğim gibi, çocukluğumdan beri böyle bir gol atmanın hayalini kuruyordum.
Çünkü gerçek şu: Bu kariyeri seçtiğinde böyle anlar için yaşıyorsun. Bana da Arjantin Milli Takımı tarihinin en önemli gollerinden birini atmak nasip oldu.
Bu forma için onu anneme hediye etmekten daha iyi bir seçenek olamaz.
Çünkü bugün bile yatağımı ve odamı olduğu gibi koruyor; eve dönmek istediğimde yine orada uyuyabiliyorum.
Çok küçük bir oda ama eşim ve çocuklarımla oraya dönüyorum.
Formayı ayrıca bana rekabet etmeyi, sorumluluk sahibi olmayı ve bu sporu sevmeyi öğreten babama adamak istiyorum."
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