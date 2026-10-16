"Milli takımın tesislerine gidip gelmeye başladığımda 18 ya da 19 yaşındaydım; A takımda ilk kez forma giydiğim dönemdi. Oynadığım ilk turnuva Alcudia turnuvasıydı ve orada çok iyi bir performans sergiledim.

Avrupa takımları da o dönemde beni aramaya başlamıştı. Ama ben Racing'de oynamaya devam etmek, adımı duyurmak ve kendi yolumu çizmek istiyordum."





"2021 Copa America benim için kişisel olarak çok zordu. Kızım Şubat ayında doğmuştu. Kampa girdiğimizde iki buçuk aylıktı, döndüğümde ise neredeyse beş aylıktı.





Zor bir dönemdi. Daha yeni baba olmuştum ve özellikle ilk kızımla geçiremediğim o zamanın yükü ağırdı. Ama hepimiz zorlu bir süreçten geçtik. Dibu da tıpkı Chino Martínez Quarta gibi kamp sırasında baba oldu.





Hepimiz zor bir dönem yaşadık ama Arjantin'in çok uzun süren kupa hasretini bir şampiyonlukla sona erdirmek hayat, sevinç ve mutluluk demekti. Hepimiz başardığımız şeyden gurur duyuyorduk.





Çok zordu çünkü dünya durmuşken biz oynamaya devam ediyorduk. Bu sorumluluğu üstlendik ve bu, sonrasında gelen her şeyin başlangıç noktası oldu.





Çok güzel bir şey inşa ediyorduk. Saha içinde ve dışında birbirini savunan bir grup oluşturmuştuk. Bizimle çalışan herkesle aramızda birlik vardı; ortam ve enerji çok olumluydu. Bana göre sonuç almak için bu temel bir unsur."