Arjantin'de uzun bir röportaj veren Lautaro Martinez, sakatlığı nedeniyle kasım ayındaki aranın sonrasına kadar sahalardan uzak kalacak. Inter'in kaptanı, ailesini, anne babasının fedakârlıklarını, Inter'le bağını ve Katar'da yaşadığı sıkıntıları hiçbir şeyi saklamadan anlattı: "Hep soyunma odasında doğduğumu söylerim, çünkü babam futbolcuydu. Aramızda on ay olan kardeşimle daha üç dört yaşımızdayken antrenmanları, teknik toplantıları ve motivasyon konuşmalarını takip ederdik. Babam oynadığı takımların kaptanıydı. Futbol sevgisini bize o aşıladı.
Lautaro her şeyi anlattı: "Inter ve Arjantin'in tek bir maçını bile kaçırmak istemiyorum. Bir başkası ise Dünya Kupası'nı düşünüyordu..."
"Çocukluğumdan beri bizzat öğrendiğim ve yaşadığım her şey, spora, disipline ve çalışmaya karşı büyük bir sorumluluk duygusu geliştirmeme yardımcı oldu. Bugün hâlâ çocuklarıma aktarmaya çalıştığım şey de bu."
"Küçükken savunmada oynuyordum. Babam gibi libero olarak başladım. Sonra puanların söz konusu olduğu gerçek maçlara çıkmaya başladığımızda, bir antrenör o bölgede fark yarattığım için beni kanada aldı. Racing'e geldiğimde daha merkezde, dokuz numara olarak oynamaya başladım. Oyuna katılmak, top almak ve takım arkadaşlarımla paslaşmak için geriye gelmek hoşuma gidiyordu; bugün de hâlâ hoşuma gidiyor.
"Savunmada oynadığım dönemde topu ileriye doğru uzaklaştırır, sık sık kendimi yere atardım. Bu özelliğim bir ölçüde bugün de devam ediyor. O dönemde çok şey öğrendim: Savunma yapmayı, adam markajını öğrendim. Bunlar, bugün biz forvetlerin yapması gereken işte de işe yarıyor."
"Annem her zaman bizimle ilgilenen kişiydi. Hep temizlik işlerinde çalıştı, ayrıca bir hanımın bakımını da üstleniyordu. Maddi açıdan çok zor durumda olduğumuz bir dönemde babam, futbol oynamanın yanı sıra yaşlılar için bir bakım evinde de çalışıyordu. Sonuçta onu sadece akşamları, yemekte görebiliyorduk. Ağabeyimle birlikte ailemizin en zor dönemini yaşadık. Yiyeceğimiz vardı ama kendimize küçük keyifler sağlayacak şeyleri alamıyorduk. Arkadaşlarımızın bize ödünç verdiği bir evde yaşıyorduk ve yanlış hatırlamıyorsam sadece 100 peso elektrik parası ödüyorduk. Bunu hatırlıyorum çünkü gerçekten çok sıkıntı çektiğimiz bir dönemdi. Ama tam da böyle zamanlarda eşyalara, genel olarak hayata ve özellikle insani değerlere hak ettiği değeri vermeyi öğreniyorsun: mütevazı ve sorumluluk sahibi olmayı, her zaman çalışmak istemeyi ve kendini geliştirmeye çabalamayı."
"O zamanlar anne babanın ne kadar çaba harcadığının farkında olmuyordun. Ben, 'Baba, siyah kramponlar yerine mavi olanları, parlak olanları istiyorum. Bunu istiyorum, şunu istiyorum' diyordum. Onlar da isteklerimizi karşılamaya çalışıyordu. Her zaman başaramıyorlardı ama ellerinden geleni yapıyorlardı. Kramponları taksitle ya da arkadaşlarından borç aldıkları parayla satın alıyorlardı. Bütün bunlar insanı büyüten şeyler."
"Bugün, çocukluğumdan beri kurduğum profesyonel futbolcu olma hayalimi gerçekleştirdiğim için mutlu ve gururluyum. Anne babam kendi işlerinde çalışmaya devam etse de aileme yardımcı olabildiğim için de mutluyum. Ailemizde herkes işine karşı her zaman büyük bir sorumluluk duygusu taşıdı."
"Millî takımın tesislerine gitmeye başladığımda 18 ya da 19 yaşındaydım. A takımda ilk kez forma giydiğim dönemdi. Katıldığım ilk turnuva Alcudia turnuvasıydı ve orada çok iyi oynadım.
O dönemde Avrupa takımları benimle iletişime geçmeye başlamıştı. Ama ben Racing'de oynamaya devam etmek, kendime bir isim yapmak ve kendi yolumu çizmek istiyordum."
"2021 Copa América benim için kişisel olarak çok zordu. Kızım şubatta doğmuştu. Kampa girdiğimizde iki buçuk aylıktı, döndüğümde ise neredeyse beş aylık olmuştu.
Zor bir dönemdi. Yeni baba olmuşken, özellikle ilk kızımdan ayrı geçirdiğim o zaman bana ağır geldi. Ama hepimiz zorlu bir dönemden geçtik. Dibu da kamp sırasında baba oldu, Chino Martínez Quarta da öyle.
Hepimiz zor bir dönem yaşadık ama Arjantin'in çok uzun süren şampiyonluk hasretinin ardından bu dönemi bir kupa kazanarak tamamlamak bizim için hayat, sevinç ve mutluluk demekti. Yaptıklarımızla hepimiz gurur duyuyorduk.
Çok zordu çünkü dünya durmuşken biz oynamaya devam ediyorduk. Bu sorumluluğu üstlendik ve bu, sonrasında gelen her şeyin başlangıç noktası oldu.
Çok güzel bir şey inşa ediyorduk. Saha içinde ve dışında birbirini savunan bir grup oluşturmuştuk. Bizimle çalışan herkesle aramızda güçlü bir birlik, güzel bir ortam ve çok olumlu bir enerji vardı. Bana göre sonuç almak için bu çok önemli."
"Bundan bir belgeselde ve kulübüm Inter'den kişilerle yaptığım bir röportajda da bahsetmiştim. Nasıl biri olduğumu biraz anlatıyordum: Bir antrenmanı bile kaçırmak, hiçbir maçı atlamak istemem.
O dönemde Inter'den üç ya da dört takım arkadaşımın da fiziksel sorunları vardı ve kulüpten çok Dünya Kupası'nı düşünüyorlardı.
Ben ise farklıyım. Bana kapılarını açan, bana inanılmaz iyi davranan insanlara sadık biriyim. İşime karşı sorumluluk hissediyorum, çünkü bu içimden geliyor.
O anda gemiyi terk edip kulübü bırakamayacağımı hissediyordum. Bu yüzden oynamaya devam ettim."
"Milli takımla ilk antrenmanımı hatırlıyorum. Yolculuktan sonra biraz hareketlilik egzersizi yaptık ve daha o sırada ayak bileğimi hissetmemeye başlamıştım.
Sonra teknik direktörle konuştum ve ayak bileğimi biraz dinlendirip dinlendiremeyeceğimi sordum. O hazırlık maçında oynamadım.
Ardından Dünya Kupası başladığında, Suudi Arabistan'a karşı oynadığımız ilk maçta bile anesteziyle sahaya çıktım.
İkinci maçtan sonra da aynı şey oldu ama Meksika maçından sonra devam etmek gerçekten zorlaştı. Bu normal, çünkü enjeksiyon yaptırdığında sabahları yürümekte bile zorlanıyorsun. Uyandıktan sonraki ilk beş altı adım, acıdan ağlatacak kadar kötüydü.
Odamda sürekli buz tutuyor, ayak bileğimdeki şişliği indirmeye çalışıyordum. Enjeksiyonlar yüzünden ayak bileğim çok fazla şişmişti. Antrenman yapmak çok zorlaşmıştı, çünkü önce şişliği azaltmayı başarmam gerekiyordu."
"Katar, yaşadığım her şey nedeniyle benim için çok özeldi. Dünya Kupası'nı kaldırdık ve en önemli şey buydu.
Ardından Copa América geldi. Inter'de geçirdiğim harika bir sezonun ardından turnuvaya gidiyordum: Gol kralı olmuş, sezonun en iyi oyuncusu seçilmiş ve lig şampiyonluğunu kazanmıştık.
Copa América'ya bu şartlarda gitmek bana büyük bir iç rahatlığı verdi. Zihinsel olarak iyi durumdaydım, doğru şekilde hazırlanmıştım.
Finalde gol atmak da verdiğim tüm emeğin ve turnuvaya hazırlanma biçimimin karşılığı oldu.
Bir röportajda bunun bir rövanş olduğunu söylemiştim ama aslında öyle görmüyorum. Benim için, millî takımın antrenman tesislerine ilk kez adım attığım günden beri yaptığım tüm fedakârlıkların ödülüydü."
"Çok yoğun bir Dünya Kupası'ydı, gerçekten çok yoğundu. Bütün maçlar sonuna kadar çekişmeli geçti.
İnsanlar da bizimle, bu takımla ve katettiğimiz yolla kendilerini büyük ölçüde özdeşleştiriyordu.
Bu Dünya Kupası'nın, yıllar içinde inşa ettiğimiz her şeyin kusursuz bir özeti olduğunu düşünüyorum.
Saha içinde ve dışında kendini savunan, hiçbir şeyi asla kaybedilmiş saymayan bir takım. Bu değerlerle, kendi insanlarıyla ve her zaman daha fazlasını isteme arzusuyla özdeşleşen bir takım.
Leo gibi bize pes etmemeyi, her zaman daha fazlasını aramayı öğreten bir liderle. Onun oynadığı Dünya Kupası da bu formayı her giydiğinde daima daha fazlasını istediğini bir kez daha gösterdi.
Sonunda sonuç istediğimiz gibi olmasa da yaşadığımız her şey inanılmazdı".
"Birçoğumuz zorlu koşullarda gelmiştik. Ben soleus kasımdaki sakatlık nedeniyle iki ay sahalardan uzak kalmıştım.
O dönemde kondisyonerle konuştum ve ona, 'Hocam, oynamam gerekiyor. Dünya Kupası'na maç oynamış ve maç ritmini yakalamış olarak gitmeliyim' dedim.
Bu da almaya karar verdiğim bir riskti. Kulübümde son maça kadar oynadım.
Daha önce de söylediğim gibi, birbirimizi kolladık ve sahaya çıkacak olanlara iyi performans gösterebilmeleri için her zaman mümkün olan en iyi enerjiyi verdik".
"İngiltere'ye karşı oynadığımız maçın bizden çok fazla enerji götürdüğünü düşünüyorum. Gerçekten çok fazla. Elimizde olanı da olmayanı da verdik.
Sonra finalde Nico, Cuti ve Licha gibi oyuncuların, her şeylerini vermiş olmalarına rağmen sahadan ayrılmak zorunda kaldıklarını görmek... Gonzalo, Leo ve Julián da öyle.
İsim saymaya devam edebilirim, hepsinin adını anabilirim. Çünkü sonuçta sahada elimizde olanı da olmayanı da verdik.
Bu görülüyordu: Neredeyse yürüyemeyecek durumda olan oyuncular vardı ama yine de koşmaya devam ediyorlardı. Son pozisyona kadar kazanma şansımız vardı.
Bu yüzden bazı teorileri duymak rahatsız ediyor. Her şeyimizi verdiğimiz açıkça ortada olduğu için rahatsız ediyor. İçimizin rahat olmasını sağlayan da bu.
Rakip daha üstündü ve sen sahadan hiç enerjin kalmadan ayrıldın. Er ya da geç böyle bir şey olabilirdi. Son yıllarda çok az maç kaybetmiştik.
Teknik direktörün daha Katar'dayken bize er ya da geç kaybedeceğimiz bir anın geleceğini söylediğini hatırlıyorum.
Sonunda bu bir finalde oldu. Acı veriyor. İki kat acı veriyor. İçinde derin bir yara bırakıyor.
Ama en önemlisi ayağa kalkmak ve bütün bu yıllar boyunca yaptığımız gibi yeniden mücadele etme isteği duymak. Hazır olduğumuzu düşünüyorum. Arjantin'i mümkün olduğunca yukarı taşımak için en üst düzeyde mücadele etmeyi sürdürmeye çok istekliyiz".
"Kameralar karşısında elbette farklı davranman gerekiyor çünkü sonuçta bu bir futbol maçı ve her şey olabilir.
Ama içten içe bunun sıradan bir maç olmadığını biliyorduk. Özel bir maçtı.
Hem arkasındaki bütün tarih nedeniyle hem de yeniden Dünya Kupası finalinde oynamak istediğimiz için.
Onlara karşı oynayacağımız maç, Arjantin'in bütün tarihi, Malvinas'ın tarihi: Bunların hepsi o karşılaşmayı özel kılıyordu.
Ama üzerinde en çok durduğumuz şey başkaydı: O maçı kazanmak, üç buçuk yıl sonra yeniden bir Dünya Kupası finalinde oynamak demekti.
Sonunda sahaya fazladan bir şeyle, bu tür maçları oynamak için gereken o pozitif enerjiyle çıktık.
Gol yedik ama topa sahip olmaya, denemeye ve bildiğimiz oyunu oynamaya devam ettik.
Son saniyeye kadar böyle sürdü. Maçın içindeydik, birlik içindeydik. Sonunda o maç, yeniden bir finalde oynamamızı sağladı."
"Bence ilk yarıda bizden çok üstündüler. Fiziksel olarak da bir miktar fark yarattılar.
İkinci yarıya, başlangıçtakinden farklı bir zihniyet ve oyun anlayışıyla çıktık.
Bence yaptıkları oyuncu değişiklikleri de pres yapma ve oynama biçimlerini değiştirdi. Bu bizim işimize yaradı.
Çok sayıda fırsat yarattık ama top bir türlü kaleye girmiyordu. Direkler, Alexis ve Nico González'in fırsatları, Enzo'nun ceza sahası dışından şutları, kafa vuruşları...
Sanki günümüzde değilmişiz gibiydi. Sonunda maçın son dakikalarında iki gol atmayı başardık. Sevincimiz üç katına çıktı."
Messi'nin ilk yarıdaki hareketi
"O şekilde üstünlük kurmak da önemliydi. O maçı kazanmak için bizi her açıdan aşmaları gerektiğini anlamalarını sağlamak istedik.
Çünkü biz bütün benliğimizle maçın içindeydik, hedefe ulaşmaya tamamen odaklanmıştık. Aynı anda o kadar çok duygu, o kadar çok şey yaşanıyordu ki bazen futbolun kendisi neredeyse ikinci plana düşüyordu."
"Mısır'a karşı da böyle olmuştu. Leo, merkezden oynamanın imkânsız olduğunu anlamış ve kenara, taç çizgisine yakın bir yere açılmıştı. O zaman da goller bu pozisyonlardan gelmişti.
İngiltere'ye karşı Nico González ve Alexis'e yaptığımız ortalarla zaten fırsatlar yaratmıştık. Maçta kilidin bu şekilde açılabileceğini biliyorduk.
Sonra Enzo'nun golü, Rodrigo ile Leo'nun kısa kullandığı bir köşe vuruşu organizasyonundan geldi.
O sırada onların stoperleri dev gibiydi. Biz de stoperlerimizi, sanırım Alexis ve Julián'la birlikte ceza sahasına göndermiştik.
Hepsinin kaleye doğru toplandığını gördüm. Leo topu Enzo'ya pasladığında, boşta kalıp pas alabilmek için ceza sahasının biraz dışına çıktım.
Sonra Enzo topu kontrol etti, kimse ona müdahale edemedi ve topu uzak köşeye gönderdi.
İnanılmaz bir goldü; zaten sahip olduğumuz enerjiye daha da fazlasını kattı. O golden sonra her şey pozitif enerjiye dönüştü. Taraftarlar da tamamen yeniden maça dahil oldu. Son on beş dakika bambaşka bir maçtı."
"Babam beni motosikletle antrenmanlara sayısız kez götürdü. Çalışamadığı zamanlarda ise kardeşimle birlikte bisikletle giderdik.
Annem de çalışıyordu. Okuldan döndüğümüzde, bazen annemizin bize bıraktığı sebzeleri sevmediğimiz için kardeşimle hızlıca yiyecek bir şeyler hazırlardık.
O zaman kendimize bir tabak makarna yapardık. Ardından bisikletlerimize binip antrenmana zamanında yetişmek için kulübe kadar 45 dakika, bazen de bir saat pedal çevirirdik.
Bugün tüm bunları babamla da paylaşmak istiyorum.
Çünkü çocukluğum boyunca, gece saat onda bile, babamla kürek kullanarak birlikte yaptığımız küçük sahada bire bir oynardık.
Profesyonel futbolcu olup olmamamdan bağımsız olarak, tüm bunların çocukluğumun en güzel anıları olduğuna inanıyorum.
Kardeşimle her şeyi paylaşmak, bir hayal için birlikte mücadele etmek... Ben o hayali gerçekleştirmeyi başardım, o ise çeşitli nedenlerle başaramadı.
Ama sonuçta ikimiz de hayatımızı hep futbola adadık. O bugün de bu sporun içinde; Bahía Blanca'daki kulüpte babama yardım ediyor.
Ona da teşekkür etmek istiyorum çünkü kendimi geliştirmemde bana kesinlikle çok yardımcı oldu."
"İngiltere'ye attığım gol mü? Defalarca izledim. Bugün bile hâlâ karşıma çıkıyor. Videoları telefonuma kaydettim.
Bu, ömür boyu hafızalarda kalacak bir gol. Çünkü içinde bulunduğumuz koşullarda oynanan bir Dünya Kupası yarı finaliydi ve o gol, bir kez daha final oynamamızı sağlıyordu.
Belki de o anda, attığım golün gerçekten farkında değildim. O maçın taşıdığı anlam ve tribünlerdeki insanların, ailemin yaşadıkları düşünüldüğünde bunu kavramak kolay değildi.
Sonrasında her şeyi o kadar yoğun yaşadık ki üç ya da dört gün sonra oynayacağımız bir final daha vardı. Sanki o golü unutmuştum".
"Sonra Arjantin'e vardığında anlamaya başlıyorsun. Buraya dönmeden önce yolum Roma'dan geçti. Orada bir gece kaldım ve havalimanına gitmeden önce ailemle öğle yemeği yedim.
Bazı Arjantinlilerle karşılaştım. Yaşlı bir kadın, çok uzun bir aradan sonra Arjantin millî takımının bir golüne yeniden sevinçle tezahürat ettiğini anlattı.
Bunlar insana inanılmaz duygular yaşatıyor.
Sonra buraya gelip ülkene ayak basıyorsun ve insanlar sana teşekkür ediyor. Sadece millî takımla yaptıklarımız için değil, o golün taşıdığı anlam nedeniyle şahsen bana da teşekkür ediyorlar.
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İşte o zaman, o golün Arjantin millî takımının tarihinde ne kadar büyük bir ağırlığı olduğunu gerçekten anlıyorum".
YARI FİNAL FORMASI: "ANNE BABAMA HEDİYE EDECEĞİM"
"Bu forma tarihe geçecek. Tarih, stadyum, formanın rengi, numarası ve o an hafızalara kazınacak.
Özellikle bu formanın yeri ailemin yanı, babamın evi. Profesyonel futbolcu olmayı hayal ettiğim dönemde benim için yaptıkları her şey nedeniyle.
Bu noktaya geleceğimi, böyle bir an yaşayacağımı hiç hayal etmezdim.
Maçtan sonraki röportajda da söylediğim gibi, çocukluğumdan beri böyle bir gol atmayı hayal ediyordum.
Çünkü gerçek şu: Bu kariyeri seçtiğinde böyle anlar için yaşıyorsun. Bana da Arjantin millî takımının tarihindeki en önemli gollerden birini atmak nasip oldu.
Bu forma için anneme hediye edilmesinden daha iyi bir yer olamaz.
Çünkü annem bugün bile yatağımı ve odamı olduğu gibi koruyor; eve dönmek istediğimde yine orada uyuyabileyim diye.
Çok küçük bir oda ama eşim ve çocuklarımla birlikte oraya dönüyorum.
Bu formayı ayrıca bana mücadele etmeyi, sorumluluk sahibi olmayı ve bu sporu sevmeyi öğreten babama adamak istiyorum".
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