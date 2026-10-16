"Millî takımın tesislerine gitmeye başladığımda 18 ya da 19 yaşındaydım. A takımda ilk kez forma giydiğim dönemdi. Katıldığım ilk turnuva Alcudia turnuvasıydı ve orada çok iyi oynadım.

O dönemde Avrupa takımları benimle iletişime geçmeye başlamıştı. Ama ben Racing'de oynamaya devam etmek, kendime bir isim yapmak ve kendi yolumu çizmek istiyordum."





"2021 Copa América benim için kişisel olarak çok zordu. Kızım şubatta doğmuştu. Kampa girdiğimizde iki buçuk aylıktı, döndüğümde ise neredeyse beş aylık olmuştu.





Zor bir dönemdi. Yeni baba olmuşken, özellikle ilk kızımdan ayrı geçirdiğim o zaman bana ağır geldi. Ama hepimiz zorlu bir dönemden geçtik. Dibu da kamp sırasında baba oldu, Chino Martínez Quarta da öyle.





Hepimiz zor bir dönem yaşadık ama Arjantin'in çok uzun süren şampiyonluk hasretinin ardından bu dönemi bir kupa kazanarak tamamlamak bizim için hayat, sevinç ve mutluluk demekti. Yaptıklarımızla hepimiz gurur duyuyorduk.





Çok zordu çünkü dünya durmuşken biz oynamaya devam ediyorduk. Bu sorumluluğu üstlendik ve bu, sonrasında gelen her şeyin başlangıç noktası oldu.





Çok güzel bir şey inşa ediyorduk. Saha içinde ve dışında birbirini savunan bir grup oluşturmuştuk. Bizimle çalışan herkesle aramızda güçlü bir birlik, güzel bir ortam ve çok olumlu bir enerji vardı. Bana göre sonuç almak için bu çok önemli."