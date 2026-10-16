"Millî takımın tesislerine gitmeye başladığımda 18 ya da 19 yaşındaydım. A takımda ilk kez forma giydiğim dönemdi. Oynadığım ilk turnuva Alcudia turnuvasıydı ve orada çok iyi bir performans sergiledim.

Avrupa takımları beni aramaya başlamıştı. Ama ben Racing'de oynamaya devam etmek, adımı duyurmak ve kendi yolumu çizmek istiyordum."





"2021 Copa America benim için kişisel olarak çok zordu. Kızım şubatta doğmuştu. Kampa girdiğimizde iki buçuk aylıktı, döndüğümde ise neredeyse beş aylık olmuştu.





Zor bir dönemdi. Yeni baba olmuştum ve özellikle ilk kızımdan ayrı geçirdiğim o zamanı geri alamayacak olmak ağır geldi. Ama hepimiz sıkıntılı bir süreçten geçtik. Dibu da Chino Martínez Quarta da kamp sırasında baba oldu.





Hepimiz zor bir dönem yaşadık. Ama Arjantin'in çok uzun süren kupasızlığının ardından bu dönemi bir şampiyonlukla tamamlamak bizim için hayat, sevinç ve mutluluk demekti. Hepimiz yaptıklarımızla gurur duyuyorduk.





Çok zordu çünkü dünya durmuşken biz oynamaya devam ediyorduk. Bu sorumluluğu üstlendik ve bu, sonrasında gelen her şeyin başlangıç noktası oldu.





Çok güzel bir şey inşa ediyorduk. Sahada ve saha dışında birbirini savunan bir gruptuk. Bizimle çalışan herkesle aramızda güçlü bir birliktelik, çok olumlu bir ortam ve enerji vardı. Bana göre sonuç almak için bunlar çok önemli."