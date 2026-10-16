Arjantin'de uzun bir röportaj veren Lautaro Martinez, hiçbir şeyi saklamadan konuştu. Inter'in kaptanı, kasım ayındaki aranın sonrasına kadar sahalardan uzak kalmasına neden olacak bir sakatlık yaşarken ailesini, anne babasının fedakârlıklarını, Inter'le bağını ve Katar'da çektiği acıları anlattı: "Her zaman bir soyunma odasında doğduğumu söylerim çünkü babam futbolcuydu. Aramızda on ay olan kardeşimle birlikte üç ya da dört yaşındayken bile antrenmanları, teknik toplantıları ve motivasyon konuşmalarını izlerdik. Babam, oynadığı takımların kaptanıydı. Futbol sevgisini bize o aşıladı.
Lautaro her şeyi anlatıyor: "Inter ve Arjantin'de tek bir maçı bile kaçırmak istemiyorum. Bazıları ise Dünya Kupası'nı düşünüyordu..."
"Küçüklüğümden beri bizzat öğrendiğim ve yaşadığım her şey, spora, disipline ve çalışmaya karşı büyük bir sorumluluk duygusu geliştirmeme yardımcı oldu. Bugün de çocuklarıma aktarmaya çalıştığım şey bu."
"Küçükken defansta oynardım. Babam gibi başladım, libero oynuyordum. Sonra puanların söz konusu olduğu gerçek maçlara çıkmaya başladığımızda bir antrenör beni kanada çekti çünkü o mevkide fark yaratıyordum. Racing'e geldiğimde daha merkezde, dokuz numara olarak oynamaya başladım. Oyuna katılmak, top almak ve takım arkadaşlarımla paslaşmak için geriye gelmek hoşuma gidiyordu; bugün de hâlâ hoşuma gidiyor.
"Savunmada oynarken topu ileri doğru uzaklaştıran, sık sık kendini yere atan biriydim. Bu özelliğim bir ölçüde bugün de devam ediyor. O dönemde çok şey öğrendim: Savunma yapmayı, adam markajını öğrendim. Bunlar bugün biz forvetlerin yapması gereken işlerde de işe yarıyor."
"Annem her zaman bizimle ilgilenen kişiydi. Hep temizlik işlerinde çalıştı, ayrıca bir hanıma da bakıyordu. Ekonomik olarak çok zor durumda olduğumuz bir dönemde babam, futbol oynamanın yanı sıra yaşlılar için bir bakım evinde de çalışıyordu. Sonuçta onu ancak akşamları, yemek sırasında görebiliyorduk. Ağabeyimle birlikte ailemizin en kötü dönemini yaşadık. Yiyeceğimiz vardı ama kendimize küçük şeyler almayı bile göze alamıyorduk. Arkadaşlarımızın bize ödünç verdiği bir evde yaşıyorduk ve yanlış hatırlamıyorsam yalnızca 100 peso elektrik parası ödüyorduk. Bunu hatırlıyorum çünkü gerçekten çok acı çektiğimiz bir dönemdi. Ama tam da böyle zamanlarda sahip olduklarının, genel olarak hayatın ve özellikle de insani değerlerin kıymetini bilmeyi öğreniyorsun: alçakgönüllü ve sorumluluk sahibi olmayı, her zaman çalışmayı istemeyi ve kendini geliştirmeye çabalamayı."
"O zamanlar anne babanın senin için ne kadar çabaladığının farkında değildin. Ben de 'Baba, siyah kramponlar yerine açık mavi, parlak olanları istiyorum. Şunu istiyorum, bunu istiyorum' derdim. Onlar da bizi memnun etmeye çalışırdı. Her zaman başaramazlardı ama ellerinden geleni yaparlardı. Kramponları taksitle ya da arkadaşlarından borç aldıkları parayla satın alırlardı. Bütün bunlar insanı olgunlaştırıyor."
"Bugün, çocukken kurduğum profesyonel futbolcu olma hayalimi gerçekleştirdiğim için mutlu ve gururluyum. Anne babam kendi işlerinde çalışmaya devam etseler de aileme yardımcı olabildiğim için de mutluyum. Ailemizde herkes işine karşı her zaman büyük bir sorumluluk duygusu taşıdı."
"Millî takımın tesislerine gitmeye başladığımda 18 ya da 19 yaşındaydım. A takımda ilk kez forma giydiğim dönemdi. Oynadığım ilk turnuva Alcudia turnuvasıydı ve orada çok iyi bir performans sergiledim.
Avrupa takımları beni aramaya başlamıştı. Ama ben Racing'de oynamaya devam etmek, adımı duyurmak ve kendi yolumu çizmek istiyordum."
"2021 Copa America benim için kişisel olarak çok zordu. Kızım şubatta doğmuştu. Kampa girdiğimizde iki buçuk aylıktı, döndüğümde ise neredeyse beş aylık olmuştu.
Zor bir dönemdi. Yeni baba olmuştum ve özellikle ilk kızımdan ayrı geçirdiğim o zamanı geri alamayacak olmak ağır geldi. Ama hepimiz sıkıntılı bir süreçten geçtik. Dibu da Chino Martínez Quarta da kamp sırasında baba oldu.
Hepimiz zor bir dönem yaşadık. Ama Arjantin'in çok uzun süren kupasızlığının ardından bu dönemi bir şampiyonlukla tamamlamak bizim için hayat, sevinç ve mutluluk demekti. Hepimiz yaptıklarımızla gurur duyuyorduk.
Çok zordu çünkü dünya durmuşken biz oynamaya devam ediyorduk. Bu sorumluluğu üstlendik ve bu, sonrasında gelen her şeyin başlangıç noktası oldu.
Çok güzel bir şey inşa ediyorduk. Sahada ve saha dışında birbirini savunan bir gruptuk. Bizimle çalışan herkesle aramızda güçlü bir birliktelik, çok olumlu bir ortam ve enerji vardı. Bana göre sonuç almak için bunlar çok önemli."
"Bundan bir belgeselde ve kulübüm Inter'deki kişilerle yaptığım bir röportajda da bahsetmiştim. Nasıl biri olduğumu anlatıyordum: Bir antrenmanı bile kaçırmak, hiçbir maçta oynamamayı istemiyorum.
O dönemde Inter'den üç dört takım arkadaşımın da fiziksel sorunları vardı ve kulüpten çok Dünya Kupası'nı düşünüyorlardı.
Bense farklıyım. Bana kapılarını açan, bana inanılmaz iyi davranan insanlara sadığım. İşime karşı sorumluluk duyuyorum, çünkü bunu içimde hissediyorum.
O sırada gemiyi terk edemeyeceğimi, kulübü bırakamayacağımı hissediyordum. Bu yüzden oynamaya devam ettim."
"Milli takımla ilk antrenmanımızı hatırlıyorum. Yolculuktan sonra biraz mobilite çalışması yaptık ve daha o sırada bileğimi hissetmemeye başlamıştım.
Sonra teknik direktörle konuştum ve bileğimi biraz dinlendirip dinlendiremeyeceğimi sordum. O hazırlık maçında oynamadım.
Ardından Dünya Kupası başladı. Daha ilk maçta, Suudi Arabistan'a karşı anesteziyle oynadım.
İkinci maçtan sonra da aynısı oldu ama Meksika maçından sonra devam etmek gerçekten zorlaştı. Bu normal, çünkü enjeksiyon yaptırdığınızda sabahları yürümekte bile zorlanıyorsunuz. Uyandıktan sonraki ilk beş altı adım, acıdan ağlatacak kadar kötüydü.
Odamda sürekli buzla yaşıyor, bileğimdeki şişliği indirmeye çalışıyordum. Enjeksiyonlarla bileğim çok fazla şişmişti. Antrenman yapmak çok zorlaşmıştı, çünkü önce şişliği azaltmayı başarmam gerekiyordu."
"Katar, yaşadığım her şey nedeniyle benim için çok özeldi. Dünya Kupası'nı kaldırdık ve en önemlisi buydu.
Ardından Copa América geldi. Inter'le de harika bir sezon geçirmiştim: Gol kralı ve sezonun en iyi oyuncusu olmuştum, ligi kazanmıştık.
Copa América'ya bu durumda gitmek bana büyük bir huzur verdi. Zihinsel olarak iyi durumdaydım, doğru şekilde hazırlanmıştım.
Finalde gol atmak da gösterdiğim tüm emeğin ve turnuvaya hazırlanma biçimimin karşılığıydı.
Bir röportajda bunun bir rövanş olduğunu söylemiştim ama aslında öyle görmüyorum. Benim için bu, milli takımın tesislerine ilk adımımı attığım günden beri yaptığım tüm fedakârlıkların ödülüydü."
"Çok yoğun bir Dünya Kupası'ydı, gerçekten çok yoğun. Bütün maçlar son ana kadar çekişmeli geçti.
İnsanlar da bizimle, bu takımla ve katettiğimiz yolla kendilerini çok güçlü biçimde özdeşleştiriyordu.
Bence bu Dünya Kupası, yıllar içinde inşa ettiğimiz her şeyin kusursuz bir özeti oldu.
Saha içinde ve dışında kendini savunan, hiçbir şeyi asla kaybedilmiş saymayan bir takım. Bu değerlerle, kendi halkıyla ve her zaman daha fazlasını isteme iradesiyle özdeşleşen bir takım.
Bize pes etmemeyi, her zaman daha fazlasını aramayı öğreten Leo gibi bir liderle. Leo'nun oynadığı Dünya Kupası da bu formayı her giydiğinde her zaman daha fazlasını istediğini bir kez daha gösterdi.
Sonunda sonuç istediğimiz gibi olmasa da yaşadığımız her şey inanılmazdı".
"Birçoğumuz zorlu koşullarda gelmiştik. Ben soleus kasımdan sakatlanmıştım ve bu yüzden iki ay sahalardan uzak kalmıştım.
O dönemde kondisyonerle konuştum ve ona, 'Hocam, oynamam gerekiyor. Dünya Kupası'na maç oynamış olarak gitmeliyim, maç ritmiyle gitmeliyim' dedim.
Bu da göze almaya karar verdiğim bir riskti. Kulübümle son maça kadar oynadım.
Daha önce de söylediğim gibi, birbirimizi savunduk ve sahaya çıkacak olanlara iyi performans gösterebilmeleri için elimizden gelen en iyi enerjiyi verdik".
"İngiltere'ye karşı oynadığımız maçın bizden çok fazla enerji götürdüğünü düşünüyorum. Gerçekten çok fazla. Elimizde olmayanı bile vererek her şeyimizi ortaya koyduk.
Sonra finalde Nico, Cuti ve Licha gibi oyuncuların, her şeylerini vermiş olmalarına rağmen sahadan çıkmak zorunda kaldıklarını gördük. Gonzalo, Leo ve Julián da öyleydi.
İsim saymaya devam edebilirim, hepsinin adını anabilirim. Çünkü sonunda sahada her şeyimizi, elimizde olmayanı bile bıraktık.
Bu görülüyordu: Neredeyse yürüyemeyecek durumda olan oyuncular vardı ama koşmaya devam ediyorlardı. Son pozisyona kadar kazanma şansımız vardı.
Bu yüzden bazı teorileri duyunca insan rahatsız oluyor. Her şeyimizi verdiğimiz açıkça görüldüğü için rahatsız oluyor. İçimizin rahat olmasını sağlayan da bu.
Rakip daha üstündü ve sen sahadan hiç enerjin kalmamış hâlde ayrıldın. Er ya da geç böyle bir şey olabilirdi. Son yıllarda çok az kaybetmiştik.
Teknik direktörün daha Katar'dayken bize, er ya da geç kaybedeceğimiz bir anın geleceğini söylediğini hatırlıyorum.
Ve sonunda bu, bir finalde oldu. Acı veriyor. İki kat acı veriyor. Derin bir yara bırakıyor.
Ama en önemlisi yeniden ayağa kalkmak ve bütün bu yıllar boyunca yaptığımız gibi tekrar mücadele etme isteği duymak. Hazır olduğumuzu ve Arjantin'i mümkün olduğunca yukarı taşımak için en üst düzeyde mücadele etmeyi sürdürmeyi çok istediğimizi düşünüyorum".
"Kameraların önünde elbette farklı davranman gerekir çünkü sonuçta bu bir futbol maçı ve her şey olabilir.
Ama içten içe, tabii ki diğer maçlar gibi olmadığını biliyorduk. Özel bir maçtı.
Arkasındaki bütün tarih nedeniyle, ama aynı zamanda yeniden Dünya Kupası finalinde oynamak istediğimiz için.
Onlara karşı oynayacağımız maç, Arjantin'in bütün tarihi, Malvinas'ın tarihi: Bütün bunlar o karşılaşmayı özel kılıyordu.
Ama en çok üzerinde durduğumuz şey başkaydı: O maçı kazanmak, üç buçuk yıl sonra yeniden bir Dünya Kupası finalinde oynamak demekti.
Sonunda sahaya fazladan bir şeyle, bu tür maçları oynamak için gereken o pozitif enerjiyle çıktık.
Bir gol yedik ama topa hükmetmeye, denemeye ve bildiğimiz oyunu oynamaya devam ettik.
Son saniyeye kadar böyle sürdü. Maçın içindeydik, birlik içindeydik. Sonunda da o maç, yeniden bir finalde oynamamızı sağladı".
"İlk yarıda bizden çok daha üstün olduklarını düşünüyorum. Fiziksel açıdan da biraz fark yarattılar.
İkinci yarıya, başlangıçtakinden farklı bir zihniyet ve oyun anlayışıyla çıktık.
Yaptıkları oyuncu değişikliklerinin de pres yapma ve oynama biçimlerini değiştirdiğini düşünüyorum. Bu bizim işimize yaradı.
Çok sayıda fırsat yarattık ama top bir türlü kaleye girmiyordu. Direkler, Alexis ve Nico González'in pozisyonları, Enzo'nun ceza sahası dışından şutları, kafa vuruşları...
Sanki günümüzde değildik. Sonunda maçın son dakikalarında iki gol atmayı başardık. Sevincimiz üç katına çıktı".
Messi'nin ilk yarıdaki hamlesi
"O şekilde de üstünlük kurmak önemliydi. O maçı kazanmak için bizi her açıdan aşmaları gerektiğini anlamalarını sağlamak.
Çünkü biz tamamen maçın içindeydik, hedefe ulaşmak için tüm gücümüzle mücadele ediyorduk. Aynı anda o kadar çok duygu ve şey yaşanıyordu ki bazen futbolun kendisi neredeyse ikinci planda kalıyordu".
"Mısır'a karşı da böyle olmuştu. Leo, merkezden oynamanın imkânsız olduğunu anlamış ve taç çizgisine yakın bir yere açılmıştı. O zaman da goller bu tür pozisyonlardan gelmişti.
İngiltere'ye karşı Nico González ve Alexis'e yapılan ortalarla zaten pozisyonlar yaratmıştık. Maçın kilidinin bu şekilde açılabileceğini biliyorduk.
Ardından Enzo'nun golü, Rodrigo ile Leo'nun kısa kullandığı bir korner organizasyonundan doğdu.
O sırada onların stoperleri dev gibiydi. Biz de stoperlerimizi, sanırım Alexis ve Julián'la birlikte ceza sahasına göndermiştik.
Hepsinin kaleye doğru çekildiğini gördüm. Leo topu Enzo'ya verdiğinde, boşa çıkıp pas alabilmek için ceza sahasının biraz dışına çıktım.
Sonra Enzo topu kontrol etti, kimse ona müdahale edemedi ve topu uzak köşeye gönderdi.
İnanılmaz bir goldü; bize sahip olduğumuzdan da fazla enerji verdi. O golden sonra her şey pozitif enerjiye dönüştü. Taraftarlar da yeniden tamamen maçın içine girdi. Son on beş dakika bambaşka bir maçtı".
"Babam beni motosikletle defalarca antrenmana götürdü. Çalışamadığı zamanlarda ise kardeşimle birlikte bisikletle giderdik.
Annem de çalışıyordu. Okuldan döndüğümüzde, annemizin bize bıraktığı sebzeleri bazen sevmediğimiz için kardeşimle hızlıca yemek hazırlardık.
Kendimize bir tabak makarna yapardık. Sonra bisikletlerimize binip antrenmana zamanında yetişmek için kulübe kadar 45 dakika, bazen de bir saat pedal çevirirdik.
Bugün bütün bunları babamla da paylaşmak istiyorum.
Çünkü çocukluğum boyunca, akşam saat onda bile, onunla birlikte kürekle yaptığımız küçük bir sahada karşılıklı oynardık.
Sonradan profesyonel futbolcu olup olmamamdan bağımsız olarak, bütün bunların çocukluğumun en güzel anıları olduğunu düşünüyorum.
Her şeyi kardeşimle paylaşmak, bir hayal için birlikte mücadele etmek. Ben o hayali gerçekleştirebildim, o ise çeşitli koşullar nedeniyle gerçekleştiremedi.
Ama sonuçta ikimiz de hayatımızı hep futbola adadık. O bugün de bu sporla iç içe; Bahía Blanca'daki kulüpte babama yardım ediyor.
Ona da teşekkür etmek istiyorum çünkü gelişmeme kesinlikle çok yardımcı oldu."
"İngiltere'ye attığım gol mü? Defalarca izledim. Bugün bile hâlâ karşıma çıkıyor. Videoları telefonuma kaydettim.
Hayatım boyunca hafızamda kalacak bir gol. Çünkü Dünya Kupası yarı finalinde, içinde bulunduğumuz koşullarda atılmıştı ve bir kez daha final oynamamızı sağlamıştı.
Belki de o anda attığım golün gerçekten farkında değildim. Hem o maçın taşıdığı anlam hem de tribündeki insanların ve ailemin yaşadıkları nedeniyle.
Sonrasında her şeyi öyle yoğun yaşadık ki üç ya da dört gün sonra oynayacağımız başka bir final vardı. Sanki o golü unutmuş gibiydim".
"Arjantin'e vardığında anlamaya başlıyorsun. Buraya dönmeden önce yolum Roma'dan geçti. Bir gece orada kaldım ve havalimanına gitmeden önce ailemle öğle yemeği yedim.
Bazı Arjantinlilerle karşılaştım. Yaşlı bir kadın, çok uzun bir aradan sonra Arjantin Milli Takımı'nın bir golüne yeniden sevindiğini anlattı.
Böyle şeyler insanda inanılmaz duygular uyandırıyor.
Sonra buraya gelip ülkene ayak basıyorsun ve insanlar sana teşekkür ediyor. Yalnızca milli takımla yaptıklarımız için değil, o golün taşıdığı anlam nedeniyle şahsen bana da teşekkür ediyorlar.
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İşte o zaman o golün Arjantin Milli Takımı tarihinde ne kadar önemli olduğunu gerçekten anlıyorum".
YARI FİNAL FORMASI: "AİLEME HEDİYE EDECEĞİM"
"Bu forma tarihe geçecek. Tarih, stadyum, formanın rengi, numarası ve o an hafızalara kazınacak.
Özellikle bu forma aileme, babamın evine gidecek. Profesyonel futbolcu olmayı hayal ettiğim dönemde benim için yaptıkları her şey nedeniyle.
Bu noktaya ulaşacağımı, böyle bir an yaşayacağımı asla hayal edemezdim.
Maçtan sonraki röportajda da söylediğim gibi, çocukluğumdan beri böyle bir gol atmayı hayal ediyordum.
Çünkü gerçek şu: Bu kariyeri seçtiğinde böyle anlar için yaşıyorsun. Ben de Arjantin Milli Takımı tarihinin en önemli gollerinden birini attım.
Bu forma için anneme hediye edilmesinden daha iyi bir yer olamaz.
Çünkü annem yatağımı ve odamı bugün bile olduğu gibi koruyor. Böylece eve dönmek istediğimde yine orada uyuyabiliyorum.
Çok küçük bir oda ama eşim ve çocuklarımla birlikte oraya dönüyorum.
Bir de bu formayı bana mücadele etmeyi, sorumluluk sahibi olmayı ve bu sporu sevmeyi öğreten babama adamak istiyorum".
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