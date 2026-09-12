Lautaro: "Altın Top mu? Şüphesiz Messi. O, tarihin en iyisi ve dünyanın en iyisi"

"Bu haberin er ya da geç geleceğini biliyorduk ama geldiğinde, Leo'nun milli takım ve ülkemiz için temsil ettiği her şey açısından önemli bir olay. Onunla konuşma fırsatım oldu ve bize nasıl öğrettiği, bizi zafere nasıl taşıdığı için kendisine teşekkür etmek adına birkaç söz söyledim".