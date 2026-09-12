2026 Altın Top'u kim kazanacak? Ödül için oy verme sürecinin kapanacağı gün yaklaşırken bu soru özellikle dünya çapında gündem olmuş durumda. Mbappé, Dembélé, Kvaratskhelia, Rodri ya da Haaland? Bunların hiçbiri, en azından Inter kaptanı Lautaro Martinez için öyle değil. TNT Brezilya'ya konuşan ve Elintransigente tarafından aktarılan Martinez, kendisi için tek bir olası aday olduğunu doğruladı: Leo Messi.
Çeviri:
Lautaro: "Altın Top mu? Şüphesiz Messi. O, tarihin en iyisi ve dünyanın en iyisi"
Messi tarihin en iyisi
"Altın Top'u kim kazanır? Messi. Hiç şüphesiz. Dünyanın en iyisi o. Bu sporun tarihindeki en iyisi o. Sahada olduğu sürece her zaman bir şansı olacaktır"
Arjantin, Messi olmadan sahaya çıkacak
"Bu haberin er ya da geç geleceğini biliyorduk ama geldiğinde, Leo'nun milli takım ve ülkemiz için temsil ettiği her şey açısından önemli bir olay. Onunla konuşma fırsatım oldu ve bize nasıl öğrettiği, bizi zafere nasıl taşıdığı için kendisine teşekkür etmek adına birkaç söz söyledim".
İçinde ne taşıyor
"Zor dönemlerden geçti ve asla pes etmedi. Her gün çok yoğun ve önemli deneyimler yaşıyor olsak da, kariyerlerimiz ve hayatımız için önemli şeyler söz konusu olsa da, benim yanıma aldığım şey bu; içimde taşıdığım da bu."
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