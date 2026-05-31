Lauren James sakat mı? Chelsea'nin yıldız oyuncusunun Dünya Yediler Futbolu Finali'nde forma giyememesinin ardından, Lionesses İspanya ile oynayacakları kritik maç öncesinde oyuncularının sağlık durumuyla ilgili son bilgileri aldı
Chelsea'nin yıldız oyuncusu hakkında sakatlık endişeleri var
İspanya ile oynayacakları kritik maçın hazırlıklarını sürdüren Lionesses, Lauren James'in sağlık durumuna ilişkin önemli bir gelişme yaşadı. Chelsea, Gtech Community Stadyumu'nda Manchester United'ı 6-5'lik dramatik bir skorla mağlup ederek Dünya Yediler Kupası'nı kaldırırken, James'in maç kadrosunda yer almaması, forvet oyuncusunun sakatlık yaşadığına dair endişeleri artırdı. Kulübü ve milli takımı için kilit bir isim olan 22 yaşındaki oyuncunun yaşayabileceği herhangi bir aksilik, Sarina Wiegman'ın planları için ağır bir darbe olacaktır.
James'in final maçını kaçırmasının nedeni ortaya çıktı
James'in son maç günündeki yokluğu, milli maç arası öncesinde en çok konuşulan konu olmaya devam etti. Bu durum, Cumartesi günü Kadınlar Dünya Kupası elemelerinde İspanya ile oynanacak maça hazır olup olmadığı konusunda soru işaretleri yaratıyor. Bompastor, James'in mevcut durumu hakkında gazetecilere şu açıklamayı yaptı: "Sadece ufak bir sakatlık geçirdi. Onu henüz değerlendirmemiz ve İngiltere kadrosuna katılıp katılamayacağını görmemiz gerekiyor."
Kazanma azmi, Blues'u zafere taşıyor
Bu arada Alyssa Thompson, Chelsea kadrosuna yerleşmiş olan kazanma zihniyetinin bu başarının kilit unsuru olduğuna inanıyor ve takımın her ne yaparsa yapsın her zaman kazanmayı hedeflediğini vurguladı. Thompson, Blues’un resmi internet sitesine şunları söyledi: “Bu bizim için hem eğlenmek hem de rekabet etmek için bir fırsattı, ancak Chelsea’de her ne yaparsak yapalım her zaman kazanmayı hedefliyoruz. [Finalde] birbirimize inanmaya devam ettik, geride olsak bile geri dönüp kazanabileceğimizi biliyorduk. Bence bu, Chelsea'de yapmaya devam etmek istediğimiz bir şey."
Yeni sezon için ivme kazanmak
Bu zafer, Bompastor yönetiminde yeni bir döneme giren Chelsea için sezonu olumlu bir şekilde sonlandırdı. Thompson, Dünya Yediler Turnuvası sırasında sergilenen takım ruhunun gelecekteki başarılar için bir temel oluşturabileceğine inanıyor. Forvet oyuncusu, "Sezon boyunca bir araya gelip eğlenmeyi biraz unutmuştuk; bu yüzden birlikte eğlenmek, birbirimize güvenmek ve imkansız gibi görünen durumlardan geri dönebilmek, gelecek sezona taşıyabileceğimiz değerler" diye açıkladı.