Latin renkleri ve İngiliz şoku... Dünya Kupası'nın açılışı taraftarların coşkusunu ateşledi ve tartışmalara yol açtı

İngiliz "The Independent" gazetesi şöyle yazdı: "2026 Dünya Kupası'nı bekleyiş sona erdi; Shakira ve Burna Boy, açılış maçı öncesinde Mexico City'yi coşturdu, ancak turnuvanın benzeri görülmemiş niteliği nedeniyle iki açılış töreni daha düzenlenecek."

Gazete şöyle devam etti: "Üç ev sahibi ülkenin olması, her açılış maçı için üç ayrı açılış töreni düzenlenmesi anlamına geliyor. Her zamanki gibi, üç ülke de bu önemli futbol etkinliğine özel bir atmosfer katmak için dünya çapında yıldızları ve diğer sanatçıları kullanacak."

"Bu yıl Milano-Cortina'daki Kış Olimpiyatları açılış törenindeki çalışmalarıyla tanınan İtalyan yapımcı Marco Balich, bu üç muhteşem gösterinin yönetmenliğini üstlenecek" dedi.

"Kanada, 12 Haziran Cuma günü İngiltere Yaz Saati ile saat 18:30'da BMO Field'da ev sahibi milli takımın Bosna-Hersek ile oynayacağı maç öncesinde Toronto'da düzenlenecek açılış töreninde tüm gözlerin odağı olacak. Katılımcı sanatçılar listesinin başında Kanadalı yıldız Michael Bublé yer alırken, Alicia Cara ve Alanis Morissette de ona eşlik edecek."

"Turnuva daha sonra Los Angeles'a taşınacak ve ABD, Dünya Kupası'nın üçüncü ve son açılış törenine ev sahipliği yapacak. Dünya Kupası açılış töreni, 13 Haziran Cumartesi günü, ABD'nin Paraguay ile oynayacağı maçtan önce, bu yazki turnuvada kullanılan en yeni stadyum olan Sofi Stadyumu'nda, İngiltere Yaz Saati ile tam 12:30'da başlayacak."

Ve şöyle devam etti: "Dünya çapında ünlü pop yıldızı Katy Perry, rapçi Future'un da katılımıyla memleketinde ana konseri verecek. Ayrıca Tayla, Meksika'daki performansının ardından ikinci konserine çıkacak. Konserde Taylandlı yıldız Lisa (Kore grubu Blackpink'ten), Nijeryalı sanatçı Rima ve Brezilyalı şarkıcı Anitta da yer alacak."