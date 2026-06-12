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Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Latin renkleri ve İngiliz şoku... Dünya Kupası'nın açılışı taraftarların coşkusunu ateşledi ve tartışmalara yol açtı

Fransa
Arjantin
Güney Afrika
Meksika
ABD
Kanada
Dünya Kupası
Fransa
Arjantin
Güney Afrika
Meksika
ABD
Kanada

Eşi benzeri görülmemiş bir baskı

2026 Dünya Kupası açılış töreni, Meksiko Stadyumu'nda Meksika ile Güney Afrika arasındaki maçın başlama düdüğü çalınmadan önce muhteşem gösterilerle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Törenin ilk bölümünde Meksika'nın yerel mirasından esinlenen kostümler sergilendi ve aralarında Shakira ve Burna Boy'un da bulunduğu bir dizi sanatçı, turnuvanın resmi şarkısı "Dai Dai"yi seslendirdi.

Törenin ikinci bölümünde, Dünya Kupası'na katılan ülkelerin bayrakları sergilendi, Andrea Bocelli ve Ejae ise "DNA" şarkısını seslendirdi.

  • Dünya Kupası'nın resmi şarkısı

    "euronews" kanalı şöyle bildirdi: "Maçın başlamasından önce resmi açılış töreni Azteca Stadyumu'nu aydınlattı; Kolombiyalı yıldız Shakira ve Nijeryalı şarkıcı Burna Boy, turnuvanın resmi şarkısı 'Day Day'i seslendirerek seyircileri coşturdu."

    Ağ, "Açılış törenine efsanevi İtalyan tenor Andrea Bocelli ve K-pop yıldızı E.G. de katıldı" diye ekledi.

    Deutsche Welle, açılış töreni hakkında şu yorumu yaptı: "39 gün boyunca oynanacak 104 maçın başlamasından önce, 19 Temmuz'da New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda oynanacak final maçına kadar, Latin müziğinin ritimleri stadyumun ortasındaki devasa Dünya Kupası maketinin etrafında yankılandı."

    Aynı haberde, "Törenin en önemli anlarında, Kolombiyalı yıldız Shakira ve Nijeryalı şarkıcı Burna Boy, turnuvanın resmi şarkısı olan 'Dai Dai'yi seslendirdi. 'Dai Dai', İtalyanca bir argo terim olup 'hadi' veya 'elinden geleni yap' anlamına geliyor ve bu şarkı seyircileri coşturdu" denildi.

    "Meksika'nın başkentinde, özellikle şehir merkezindeki açık hava izleme alanı çevresinde yoğun polis gücü konuşlandırıldı. Maç başlamadan önce kalabalık alana girmek isteyenlerin itişip kakışması sonucu çatışmalar yaşandığı bildirildi."

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  • İngiliz eleştirileri

    İngiliz "The Guardian" gazetesi, ünlü sunucu Mark Bogatch'ın törene yönelik eleştirilerine yer verdi. Bogatch, "Dürüst olalım... Açılış törenleri, hafızalarda iz bırakacak türden değil" dedi.

    Bogatch, birkaç dakika sonra aynı konuya tekrar değindi ve açılış töreni tam zamanında başlamayınca omuzlarını silkti ve "Hiçbir şey olmuyor, bu yüzden bu törenler hafızalarda uzun süre kalmıyor" dedi.

    "The Guardian" gazetesi, Bogatsch'ın katılımcı listesinden hayal kırıklığına uğradığını belirtti. Çünkü Madonna, Coldplay ve BTS gibi dünya çapındaki yıldızlar final maçının devre arası gösterisi için saklanırken, Meksika'daki açılış töreninde nispeten yerel yetenekler yer aldı. 

    ESPN ise açılış törenini tek kelimeyle özetledi: "Shakira'nın performansı tek bir anlama geliyor... Dünya Kupası zamanı geldi."

  • Merakla beklenen konserler

    İngiliz "The Independent" gazetesi şöyle yazdı: "2026 Dünya Kupası'nı bekleyiş sona erdi; Shakira ve Burna Boy, açılış maçı öncesinde Mexico City'yi coşturdu, ancak turnuvanın benzeri görülmemiş niteliği nedeniyle iki açılış töreni daha düzenlenecek."

    Gazete şöyle devam etti: "Üç ev sahibi ülkenin olması, her açılış maçı için üç ayrı açılış töreni düzenlenmesi anlamına geliyor. Her zamanki gibi, üç ülke de bu önemli futbol etkinliğine özel bir atmosfer katmak için dünya çapında yıldızları ve diğer sanatçıları kullanacak."

    "Bu yıl Milano-Cortina'daki Kış Olimpiyatları açılış törenindeki çalışmalarıyla tanınan İtalyan yapımcı Marco Balich, bu üç muhteşem gösterinin yönetmenliğini üstlenecek" dedi.

    "Kanada, 12 Haziran Cuma günü İngiltere Yaz Saati ile saat 18:30'da BMO Field'da ev sahibi milli takımın Bosna-Hersek ile oynayacağı maç öncesinde Toronto'da düzenlenecek açılış töreninde tüm gözlerin odağı olacak. Katılımcı sanatçılar listesinin başında Kanadalı yıldız Michael Bublé yer alırken, Alicia Cara ve Alanis Morissette de ona eşlik edecek."

    "Turnuva daha sonra Los Angeles'a taşınacak ve ABD, Dünya Kupası'nın üçüncü ve son açılış törenine ev sahipliği yapacak. Dünya Kupası açılış töreni, 13 Haziran Cumartesi günü, ABD'nin Paraguay ile oynayacağı maçtan önce, bu yazki turnuvada kullanılan en yeni stadyum olan Sofi Stadyumu'nda, İngiltere Yaz Saati ile tam 12:30'da başlayacak."

    Ve şöyle devam etti: "Dünya çapında ünlü pop yıldızı Katy Perry, rapçi Future'un da katılımıyla memleketinde ana konseri verecek. Ayrıca Tayla, Meksika'daki performansının ardından ikinci konserine çıkacak. Konserde Taylandlı yıldız Lisa (Kore grubu Blackpink'ten), Nijeryalı sanatçı Rima ve Brezilyalı şarkıcı Anitta da yer alacak."