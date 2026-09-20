Xavi Hernandez, kelimenin tam anlamıyla Barcelona'nın efsanelerinden biridir, ancak takımı çalıştırdığı dönem tüm taraflarda karışık duygular bıraktı.
İspanyol teknik direktör, Katalan kulübünün başına zorlu bir dönemde geçti ve İspanya Ligi kupasını Barcelona'ya geri kazandırarak başlangıçta başarı elde etti. Ancak son sezonu zorlu sonuçlara sahne oldu; bunun yanı sıra takımın bazı yıldızlarının ayrılığıyla baş edememesi ve Joan Laporta yönetimiyle arasındaki anlaşmazlıkların tırmanması da eklendi.
Lionel Messi'nin, Paris Saint-Germain ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Barcelona'ya dönme ihtimali, Xavi döneminde Katalan çevrelerini meşgul eden en dikkat çekici konulardan biriydi.
Xavi'ye göre Messi, 2022 Dünya Kupası'nı Arjantin ile kazanmasının ardından Barcelona'ya dönmeyi şiddetle arzuluyordu. Eski teknik direktör şimdi dönüşün gerçekleşmemesinin nedenlerine dair şaşırtıcı ayrıntıları açıkladı.