"Prakhar Gupta" adlı podcast'te YouTube üzerinden konuşan eski Barcelona teknik direktörü, Messi ile dört ay boyunca kişisel olarak iletişim halinde olduğunu ve Arjantinli yıldızı kulübe geri getirme fikrini güçlü bir şekilde desteklediğini söyledi.

Xavi şunları söyledi: "Dört ay boyunca iletişim halindeydik. Messi Barcelona'ya dönmeyi çok istiyordu ve ben de bunu yüzde 100 destekliyordum."

Eski Barcelona oyuncusu, teknik ekibin de Messi ile yeniden çalışma olasılığından heyecan duyduğunu belirtti.

Barcelona Universal sitesinin aktardığına göre şunları ekledi: "Messi'nin kendisi de çok umutluydu ve ben ile tüm teknik ekip bunu büyük beklentilerle bekliyorduk."

Ancak Xavi'nin anlatımına göre, kulüp başkanı Joan Laporta'nın aldığı bir kararla işler değişti.

Şöyle dedi: "Ama sonunda Başkan Laporta, Messi ile yeniden anlaşmak istemediğine karar verdi. Aniden başkan her şeyi iptal etti."