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FBL-LIGA-ESP-BARCELONA-REAL SOCIEDADAFP
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Laporta, Messi'ye iki kez mi ihanet etti? Xavi'den çarpıcı bir açıklama

Sevilla - Barcelona
Sevilla
Barcelona
La Liga
X. Hernandez
L. Messi
İspanya
Arjantin

"... her şey aniden iptal edildi!"

Xavi Hernandez, kelimenin tam anlamıyla Barcelona'nın efsanelerinden biridir, ancak takımı çalıştırdığı dönem tüm taraflarda karışık duygular bıraktı.

İspanyol teknik direktör, Katalan kulübünün başına zorlu bir dönemde geçti ve İspanya Ligi kupasını Barcelona'ya geri kazandırarak başlangıçta başarı elde etti. Ancak son sezonu zorlu sonuçlara sahne oldu; bunun yanı sıra takımın bazı yıldızlarının ayrılığıyla baş edememesi ve Joan Laporta yönetimiyle arasındaki anlaşmazlıkların tırmanması da eklendi.

Lionel Messi'nin, Paris Saint-Germain ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Barcelona'ya dönme ihtimali, Xavi döneminde Katalan çevrelerini meşgul eden en dikkat çekici konulardan biriydi.

Xavi'ye göre Messi, 2022 Dünya Kupası'nı Arjantin ile kazanmasının ardından Barcelona'ya dönmeyi şiddetle arzuluyordu. Eski teknik direktör şimdi dönüşün gerçekleşmemesinin nedenlerine dair şaşırtıcı ayrıntıları açıkladı.

  • Messi geri dönmek istedi: "Başkan her şeyi aniden iptal etti!"

    "Prakhar Gupta" adlı podcast'te YouTube üzerinden konuşan eski Barcelona teknik direktörü, Messi ile dört ay boyunca kişisel olarak iletişim halinde olduğunu ve Arjantinli yıldızı kulübe geri getirme fikrini güçlü bir şekilde desteklediğini söyledi.

    Xavi şunları söyledi: "Dört ay boyunca iletişim halindeydik. Messi Barcelona'ya dönmeyi çok istiyordu ve ben de bunu yüzde 100 destekliyordum."

    Eski Barcelona oyuncusu, teknik ekibin de Messi ile yeniden çalışma olasılığından heyecan duyduğunu belirtti.

    Barcelona Universal sitesinin aktardığına göre şunları ekledi: "Messi'nin kendisi de çok umutluydu ve ben ile tüm teknik ekip bunu büyük beklentilerle bekliyorduk."

    Ancak Xavi'nin anlatımına göre, kulüp başkanı Joan Laporta'nın aldığı bir kararla işler değişti.

    Şöyle dedi: "Ama sonunda Başkan Laporta, Messi ile yeniden anlaşmak istemediğine karar verdi. Aniden başkan her şeyi iptal etti."

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  • Karara Messi'ye söylemek zordu

    Xavi, kulübün pozisyonundaki bu ani değişimi kendisi için beklenmedik ve utanç verici olarak nitelendirdi; özellikle de eski takım arkadaşıyla birkaç görüşme yaptıktan sonra.

    Şöyle konuştu: "Bu doğru ve çok garip bir durumdu. Messi'ye dönüşün gerçekleşmeyeceğini söylemek benim için çok zordu."

    Messi'nin 2021 yılında Barcelona'dan ayrılışı kulüp taraftarları için zaten acı vericiydi; bu yüzden Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra geri dönme ihtimali büyük bir heyecan yarattı. Aynı sitenin aktardığına göre, Xavi'nin bizzat Messi'nin de büyük ölçüde dönmeyi umduğunu doğrulaması, transferin çökmesini Barcelona taraftarları için daha da acı verici hâle getiriyor.

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  • Bir şok daha

    Xavi'nin açıklamaları, Messi ile Laporta arasındaki karmaşık ilişkiyi yeniden gündeme getirdi; zira Arjantinli yıldızın kulüpten ayrılmasının üzerinden yıllar geçtikten sonra Barcelona başkanından bir başka darbeyi nasıl aldığını ortaya koydu. Bundan önce 2021'de, geçmişteki tüm söz ve güvencelere rağmen Messi'yi Barcelona'da tutma çabaları sonuçsuz kalmıştı; kulüp daha sonra mali kısıtlamaların ve İspanya Ligi kurallarının yeni sözleşmesinin tesciline engel olduğunu açıklamıştı.

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  • Acılı bir veda, Arjantin ile zafer kapılarını aralıyor

    Yıllarca, Messi Barcelona ile parıldarken, Arjantinli yıldız aynı seviyeleri ülkesinin milli takımıyla tekrarlayamadı. Ancak Katalan kulübünden ayrıldıktan sonra Arjantin ile başarıya ulaşmayı başardı. Belki de Barcelona ile Messi'nin yeniden bir araya gelmesi kaderde yoktu; zira Arjantinli yıldız, kariyeri boyunca ismiyle özdeşleşen kulüpten uzakta geçirdi son yıllarını.

    Messi daha sonra Inter Miami'ye katıldı; burada Amerika Ligi'nde yeni rekorlar kırdı, ayrıca 39 yaşındayken son Dünya Kupası'nda rekor niteliğinde bir performans sergiledi.

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