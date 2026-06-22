Lapadula İtalya’dan ayrılıp Peru’ya gidiyor: Cuper’in çalıştırdığı Universitario de Deportes ile sözleşme imzaladı

Eski Milan oyuncusu halihazırda Peru’da bulunuyor ve İtalyan futbolunda geçirdiği uzun yılların ardından, 2020’den beri temsil etmeyi seçtiği ve 42 maçta 10 gol attığı milli takımın ülkesine götürecek yeni macerasına hazır. Güney Amerika milli takımıyla, 2021 Copa América’da yarı finale kadar uzanan başarı serüveninin başrol oyuncusu olmuştu.





1990 doğumlu Lapadula, geride kalan sezonda 18 maçta 5 gol ve 2 asist kaydetmiş olsa da, Spezia ile birlikte sezon sonunda küme düşmeyi engelleyememişti. Gianluca Lapadula, daha önce yerel liginde hiç forma giymediği Peru’daki ilk macerasına hazır. İlk maçı, bir aydan az bir süre sonra (17 Temmuz) başlayacak Clausura liginde olacak; Universitario, Tarma'ya karşı deplasmanda sahaya çıkacak.





Pescara, Milan, Genoa, Lecce, Benevento ve Cagliari gibi takımlarda forma giymiş olan Lapadula, 2015-2016 sezonunda Pescara ile, 2022-2023 sezonunda ise Cagliari ile Serie B'de gol kralı unvanını kazanmıştı. 36 yaşındaki oyuncu için bu, 2013-14 sezonunda Slovenya’da Gorica formasıyla yaşadığı deneyimin ardından İtalya dışında ikinci deneyimi olacak.





Universitario’dan yapılan açıklama şöyle:





“Ülkesine olan bağlılığı, saha içi ve dışı gayreti ve milli formaya olan sürekli adanmışlığı, Perulu taraftarlarla özel bir bağ kurmasını sağladı ve son yıllarda milli takımın en temsilci futbolcularından biri haline geldi,” kulüp tarafından yayınlanan resmi açıklamada yer alıyor. “Gianluca Lapadula’nın transferi, Universitario de Deportes’in en üst düzeyde rekabet etmeye ve sezonun zorluklarına hırsla göğüs germeye hazır, yüksek seviyeli bir takım kurma konusundaki sporsal kararlılığını yansıtıyor. Yeni evine hoş geldin, Bambino!”