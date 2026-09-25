Lapadula, Héctor Cúper yönetiminde Peru’da yeniden doğdu: peş peşe goller attı ve Serie C’ye düşmesinin ardından 36 yaşında yeniden milli takıma döndü

Bitmiş falan değil. Gianluca Lapadula'nın hikâyesi sürüyor ve onu yeniden milli takıma kadar taşıdı.
Serie B'de Spezia'nın küme düşmesi ve kaçınılmaz ayrılıkla sonuçlanan felaket bir sezonun ardından golcü oyuncu, bugün Hector Cuper'in çalıştırdığı Peru'ya transfer olmaya karar verdi.
Lapadula, Peru liginde golle olan bağını yeniden buldu; öyle ki bunun karşılığında teknik direktör Mano Menezes'ten davet de aldı.
Öte yandan golcü oyuncu, daha 2020'de Blanquirroja formasını giymeyi seçip İtalya'dan davet alma ihtimalinden vazgeçtiği için Peru'da her zaman gerçek bir idol oldu.