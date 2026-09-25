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Peru v Bolivia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Lelio Donato
Çeviri:

Lapadula, Héctor Cúper yönetiminde Peru’da yeniden doğdu: peş peşe goller attı ve Serie C’ye düşmesinin ardından 36 yaşında yeniden milli takıma döndü

Hazırlık Maçları
Peru

Spezia’nın Serie C’ye düşmesiyle sonuçlanan felaket bir sezonun ardından forvet oyuncusu Peru’ya döndü; burada onu Hector Cuper çalıştırıyor. Lapadula art arda goller atıyor ve milli takıma da geri döndü.

Bitmiş falan değil. Gianluca Lapadula'nın hikâyesi sürüyor ve onu yeniden milli takıma kadar taşıdı.

Serie B'de Spezia'nın küme düşmesi ve kaçınılmaz ayrılıkla sonuçlanan felaket bir sezonun ardından golcü oyuncu, bugün Hector Cuper'in çalıştırdığı Peru'ya transfer olmaya karar verdi.

Lapadula, Peru liginde golle olan bağını yeniden buldu; öyle ki bunun karşılığında teknik direktör Mano Menezes'ten davet de aldı.

Öte yandan golcü oyuncu, daha 2020'de Blanquirroja formasını giymeyi seçip İtalya'dan davet alma ihtimalinden vazgeçtiği için Peru'da her zaman gerçek bir idol oldu.

  • Serie C’ye düşüş ve İtalya’daki son yıllar

    Gianluca Lapadula, son derece uzun kariyerine adeta nokta koyacak gibi görünen felaket bir sezonu geride bıraktı.

    Serie B'de Spezia formasıyla sadece 18 maça çıktı. Lapadula beş gol attı ve üç asist yaptı ancak bunlar küme düşmeyi önlemeye yetmedi.

    Bu rakamlar, Lapadula'nın buna karşın 2022/23'te başrol oyuncusu olduğu Cagliari'deki son sezonlardaki olumsuz tabloyla benzerlik gösteriyor; o dönemde tam 21 gol atmış ve Sardinya ekibinin Serie A'ya yükselmesine belirleyici katkı sağlamıştı.

    Kısacası Lapadula, 36 yaşında doğru tercihi yapmadan önce kariyerinin son düzlüğüne girmiş gibi görünüyordu. Yani eve dönmeyi seçti.

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  • PERU'DA İLK KEZ, KARİYERİNDE 200 GOL

    Yaz aylarında Lapadula, Universitario'nun teklifini kabul etti ve böylece kariyerinde ilk kez, yani temsil etmeyi seçtiği ülke olan Peru'da forma giydi.

    Forvet, adeta bir kahraman gibi karşılandı; zira Peru ligi yıldız oyuncular açısından pek de zengin değil. Ancak Lapadula'yı kulübede yöneten isim, Avrupa'da da uzun bir kariyere sahip olan ve Inter'de çok da şanslı geçmeyen kısa bir İtalya macerası bulunan Arjantinli teknik adam Hector Cuper.

    Her şeye rağmen Lapadula bu sezona çok hızlı bir giriş yaptı ve ligin ilk 10 haftasında altı gol attı. Bu performans, Cuper'e şu sözleri söyletti: "Bana en iyi dönemindeki Crespo'yu hatırlatıyor, ceza sahasında çok az oyuncunun yapabildiği kadar acımasız olabiliyor".

    Belki biraz abartılı. Ama Lapadula'nın işini bildiği kesin. Bunu kanıtlayan şey de kariyerinde yeni ulaştığı 200 gol barajı oldu.

    "Ama bu artık bir hedef bile değildi, son üç yılda başıma gelenlerden sonra sadece neredeyse gerçekleşmesi imkânsız bir hayal olarak kalmıştı. Ama ben gol atmak için yaşıyorum ve bunu U formasıyla başarmış olmak tek kelimeyle harika" dedi Lapadula.

  • Milli takıma dönüş ve 2020’deki seçim

    Universitario ile sezona yaptığı harika başlangıç, aralarında mevcut Peru Milli Takımı Teknik Direktörü'nün de bulunduğu herkesi gerçekten ikna etti; teknik adam onu bir buçuk yıl sonra yeniden kadroya çağırdı.

    Brezilya'nın eski teknik direktörü Mano Menezes'in hedefi, Peru'yu yeniden Dünya Kupası'nda oynatmak. Uzun vadeli bu projenin bir parçası olması ise yaşı göz önüne alındığında Lapadula için pek olası görünmüyor.

    Ancak bu çağrı, forvet oyuncusunun 2020'de yaptığı tercih de düşünüldüğünde, şimdiden camiaya biraz heyecan geri kazandırdı.

    Torino'da doğan ancak annesi Perulu olan Lapadula, bundan üç yıl önce bir hazırlık maçında da forma giydiği İtalya tarafından kadroya çağrılmıştı.

    Sonrasında ise hiçbir şey olmadı; bunun üzerine Peru'yu kesin olarak seçme kararı aldı. 2020 ile 2025 arasında Peru formasıyla 42 resmi maçta 9 gol attı. Ayrıca sosyal medyada da büyük ilgi gören bir idol haline geldi.

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  • Lapadula'nın kariyeri

    Kariyerinin büyük bölümünü İtalya'da geçiren Lapadula, birçok farklı formayı giydi.

    Bunlar arasında, 2017/18 sezonunda 27 maçta sekiz gol attığı Milan forması da vardı.

    Milan'dan gelen bu çağrı, bir önceki sezonda Serie B'de Pescara ile yaptığı çıkışın ardından geldi; Lapadula o sezon 41 maçta tam 27 gol kaydetmişti.

    Lapadula daha sonra Genoa, Lecce ve Benevento formaları giydi; ardından Cagliari ve son olarak Spezia'ya geçti.

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