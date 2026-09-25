Lapadula, Héctor Cúper yönetiminde Peru’da yeniden doğdu: peş peşe goller attı ve Serie C’ye düşmesinin ardından 36 yaşında yeniden milli takıma döndü

Yaz aylarında Lapadula, Universitario'nun teklifini kabul etti ve böylece kariyerinde ilk kez, yani temsil etmeyi seçtiği ülke olan Peru'da forma giydi.

Forvet, adeta bir kahraman gibi karşılandı; zira Peru ligi yıldız oyuncular açısından pek de zengin değil. Ancak Lapadula'yı kulübede yöneten isim, Avrupa'da da uzun bir kariyere sahip olan ve Inter'de çok da şanslı geçmeyen kısa bir İtalya macerası bulunan Arjantinli teknik adam Hector Cuper.

Her şeye rağmen Lapadula bu sezona çok hızlı bir giriş yaptı ve ligin ilk 10 haftasında altı gol attı. Bu performans, Cuper'e şu sözleri söyletti: "Bana en iyi dönemindeki Crespo'yu hatırlatıyor, ceza sahasında çok az oyuncunun yapabildiği kadar acımasız olabiliyor".

Belki biraz abartılı. Ama Lapadula'nın işini bildiği kesin. Bunu kanıtlayan şey de kariyerinde yeni ulaştığı 200 gol barajı oldu.

"Ama bu artık bir hedef bile değildi, son üç yılda başıma gelenlerden sonra sadece neredeyse gerçekleşmesi imkânsız bir hayal olarak kalmıştı. Ama ben gol atmak için yaşıyorum ve bunu U formasıyla başarmış olmak tek kelimeyle harika" dedi Lapadula.