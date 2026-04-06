Çeviri:

Lanetli bir büyü... Real Madrid ve Al-Hilal'in kalelerini yutan ortak ateş

Al Hilal - Al-Taawoun
Al Hilal
Al-Taawoun
Mallorca - Real Madrid
Mallorca
Real Madrid
X. Alonso
S. Inzaghi
A. Arbeloa
K. Benzema
K. Mbappe
Fas
Fas

Real Madrid ve Al Hilal, zorluklarla dolu zorlu bir sezonda yaşadıkları kayıpların hesabını yapıyor

Bu gerileme ani bir şey değildi; daha çok içten içe sessizce aşınan bir şeye benziyordu. Başlangıçta şaşkınlık belirtileri geçiciydi, sonra tekrarlanmaya başladı, ta ki herkesin alışık olduğu manzaradan çok farklı bir durumun parçası haline gelene kadar.

Real Madrid ve Al Hilal'in duvarları içinde, bu düşüş gürültülü değildi, aksine sessizce ilerledi; gerileyen sonuçlar, sarsılan güven ve aniden büyük krizlere dönüşen küçük detaylar... Sanki iki takım da sonunu fark etmeden tek bir yolda ilerliyordu.

Durum herkes için daha belirsiz ve kafa karıştırıcı hale geldi; net bir cevap bulunamayan sorular arasında gidip geliyor: Büyüsü bozuldu mu? Yoksa önceden haber verilmeden bir lanet mi çöktü? Dünyayı büyüleyen yıldızlar ile endişe uyandıran performanslar arasında, büyük isimlerin değerini tanımayan ve tarihe iltifat etmeyen ortak bir ıstırap oluşuyor.

  • RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Görünür bir güçten gizli bir krize

    Real Madrid'de, takımda yer alan yıldızların sayısının çokluğu yadsınamaz; hücumda Mbappé, Vinícius, Rodrygo ve Arda Güler başı çekiyor; daha sonra da Alexander-Arnold ve Dean Houseen kadroya katılarak takımı güçlendirecek.

    Tüm bu gelecek vaat eden isimler, kağıt üzerinde bariz bir güç ve muazzam bir potansiyel vaat ediyor, ancak sahadaki gerçekler, bireysel yetenekler ile takım uyumu arasında bir uçurum olduğunu ortaya koyuyor ve bu da takımın bazen net bir kimliği yokmuş gibi görünmesine neden oluyor.

    Al-Hilal ise, özellikle Karim Benzema, Mohamed Kader Miti ve savunma oyuncusu Pablo Mari'nin liderliğindeki mevcut kadroya 7 önemli oyuncunun katıldığı tarihi kış transfer döneminin ardından, yıldızlarla dolu en zengin kulüplerden biri haline geldi. Buna ek olarak, Salem Al-Dossari, Malcom, Yassine Bounou, Kalidou Koulibaly, Savic ve Ruben Neves gibi oyuncular da takımın belkemiğini oluşturuyor.

    Bu ışıltıya rağmen, her iki takımda da gizli bir kriz ortaya çıkıyor; çünkü herkesi uyumlu bir takım oyununa entegre etmenin zorluğu nedeniyle yıldızlar bazen bir yük haline geliyor. Kağıt üzerindeki güç, sahada başarı anlamına gelmez ve bireysel yeteneklere güvenmek bazen takımın uyumundaki zayıflığı ve taktiksel etkinliği gizler, bu da taraftarlar için durumu daha da karmaşık hale getirir.

    İronik olan ise, her iki takımın da parlak isimler ve muazzam deneyim gibi tüm güç unsurlarına sahip olmasıdır. Ancak perde arkasında yaşananlar, uyumdaki boşluktan ve zor anları kurtaramayan, hatta bu sezon iki takımın istikrarını tehdit eden krizin bir parçası haline gelen sihirden bahseden tamamen farklı bir hikaye anlatmaktadır.


  • FBL-KSA-SUPERCUP-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    Tamamlanmamış proje

    Sezonun başında Real Madrid, İspanyol oyuncu Xabi Alonso'yu kadrosuna katarak zirveye geri dönebilecek rekabetçi bir takım kurma umudunu yeşertmiş ve yeni bir zafer dönemine hazırlanıyor gibi görünüyordu.

    Ancak gerçekler herkesin hayal ettiği gibi olmadı. Takım, sahada yeni taktiği uygulamakta zorlanırken, bir dizi şok edici sonuçla ve soyunma odasında sürekli krizlerle karşı karşıya kaldı.

    Şok edici başlangıç, Dünya Kulüpler Kupası yarı finalinde Real Madrid'in Paris Saint-Germain'e 4-0'lık ağır bir skorla elenmesiyle netleşti ve yolun kolay olmayacağının ilk işareti oldu. Bunu, 7. haftada Atlético'ya karşı 2-5'lik acı bir mağlubiyetle sonuçlanan Madrid derbisi izledi ve bu da Kraliyet Kalesi'ndeki endişeyi daha da artırdı.

    Şampiyonlar Ligi grup aşamasında ise Liverpool ve Manchester City'ye karşı alınan yenilgiler taraftarların kafasını daha da karıştırdı. Kötü sonuçlar dizisi, geçtiğimiz Ocak ayında finalde Barcelona'ya 2-3 yenilerek İspanya Süper Kupası'nı kaybetmekle taçlandırıldı. Böylece, başlangıcında büyük beklentiler olmasına rağmen yeni projenin başarısız olacağına dair net işaretler ortaya çıktı.

    Deneyim uzun sürmedi; başlangıcından sadece 6 ay sonra, Xabi Alonso'nun görevinden ayrıldığı duyuruldu ve kurtarılabilecekleri kurtarmak ve takımı doğru yola geri döndürmek amacıyla Álvaro Arbeloa onun yerine atandı.


  • Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Inzagi tartışma yaratıyor

    Al-Hilal ise, yoğun hücum oyununa yönelen geleneksel "El-Zaim" tarzından farklı bir yaklaşımla yeni bir dönem başlatmak üzere, Kulüpler Dünya Kupası'ndan hemen önce İtalyan Simone Inzaghi'yi teknik direktör olarak atamaya karar verdi.

    Hedef, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek bir takım kurmaktı, ancak başlangıç, özellikle taraftarlar ve oyuncular için alışılmadık bir stilin benimsenmesi nedeniyle zorluklardan yoksun değildi.

    Inzaghi, Klub Dünya Kupası'ndaki yolculuğuna dikkat çekici bir başlangıç yaptı. Al-Hilal, Real Madrid ile 1-1 berabere kaldı, ardından Avusturyalı Salzburg ile golsüz berabere kaldı ve Meksikalı Pachuca'yı yenerek çeyrek finale yükseldi.

    En büyük sürpriz, Manchester City'yi 4-3 yenmek oldu. Bu, takıma büyük bir moral verdi, ancak Brezilya'nın Fluminense'sine yenildikten sonra sonuç hayal kırıklığı yarattı ve Al-Hilal, olağanüstü performansına rağmen turnuvadan elendi.

    Takım daha sonra çeşitli turnuvalarda herhangi bir yenilgiye uğramamasına rağmen, takım performansı tutarlı bir seviyede görünmedi ve bireysel yeteneklere güvenilmesi, takım organizasyonundan daha belirgin hale geldi.

    Inzaghi'nin şu anki en büyük zorluğu, yeni kimliği ile Al Hilal'ın geleneksel yapısı arasında bir denge kurmak ve bireysel oyun stilini sürdürülebilir bir takım gücüne dönüştürmektir. Aksi takdirde, bu uyumsuzluk önümüzdeki sezonlarda daha derin bir krize dönüşebilir.


  • Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Ortak baskılar

    İronik olan ise, Real Madrid ve Al-Hilal'in, yıldızlarla dolu kadrolarına ve şampiyonluklara hakim olma hayallerine rağmen, her geçen gün üzerlerindeki baskıyı artıran hayal kırıklığı yaratan sonuçlarla boğuşuyor olmalarıdır.

    Medya ve taraftarların saldırıları durmak bilmiyor ve her başarısızlıkla birlikte eleştiriler artıyor, bu da sahada ve iki takımın hesaplarında baskıyı daha da belirgin hale getiriyor.

    Madrid'deki durum daha da kötü görünüyor. Real Madrid, ulusal süper kupayı kaybetti ve ligin bitimine 8 hafta kala 7 puan farkla önde olan Barcelona'ya karşı La Liga'yı kaybetmeye çok yaklaştı.

    Tüm bunlar, takımın geleneksel şampiyonluklarını koruma yolundaki yolculuğunu zorlu hale getiriyor ve takımın sezon boyunca kaybettiği uyumu geri kazanma kabiliyeti hakkındaki şüpheleri artırıyor.

    Al-Hilal ise Süper Kupa'dan çekilmesinin ardından sezona büyük bir zorlukla başladı ve bugün, ligin bitimine 7 hafta kala lider Al-Nassr ile arasındaki farkın 5 puana çıkmasıyla ligi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

    Tutarsız performans ve bireysel yeteneklere güvenmek, taktiksel boşluğu kapatamıyor ve bu da her iki takımın da bu sezon hedeflerine ulaşmasını son derece zorlaştırıyor.

    Tüm zorluklara rağmen, Real Madrid'in İspanya Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde çifte kupayı kazanma şansı var, Al-Hilal'in ise buna ek olarak Kral Kupası'nı kazanma şansı da var.

    Ancak teknik durumun kötü olması ve hassas bir dönemde sonuçların gerilemesi, acı bir sona yol açabilir. Zamanla bu mücadele, taraftarların sabrını ve yıldızların işleri tersine çevirme yeteneğini sınayan gerçek bir teste dönüşebilir.

  • Kylian Mbappe - كيليان مبابيKooora

    Lanetli Fransız büyüsü

    Real Madrid ve Al Hilal'in yaşadığı tüm krizlerin ortasında, taraftarlar Fransız yıldızların yeteneklerine güveniyordu: Real Madrid'de Mbappé, Al Hilal'de Benzema. Beklentiler yüksekti, ancak gerçekler, bireysel parlaklığın tek başına iki takımı da krizlerinden kurtarmaya yetmediğini gösterdi.

    Mbappé bireysel olarak parlasa da, onun varlığı Real Madrid'de takım ruhunun yokluğuna neden oluyor. Takım, herhangi bir çözüm üretmeden sadece hücumda ona güveniyor; bu durum, Mbappé'nin sakatlık nedeniyle yokluğunda yaşanan dönemden farklı.

    Al Hilal'da oynayan Benzema'dan ise, önceki takımı Al-Ittihad'dan teknik açıdan daha üstün bir yıldızlar topluluğunun varlığı nedeniyle fark yaratması bekleniyordu. Ancak sürekli sakatlıklar ve takımın oyun stiline uyum sağlamadaki zorluklar, beklenenin gerçekleşmesini engelledi ve takım düzeyinde etkisi, beklenenden daha az oldu.

    İronik olan ise, her zaman coşkuyu ateşleyen Fransız büyüsü, iki takımın da acısını artıran bir unsura dönüştü. Bireysel parlaklık, takım uyumuyla dengelenemiyor ve taraftarları umut ile endişe arasında sürekli bir bekleyiş içinde bırakıyor. Gerçek ışıltının geri dönmesini ve iki takımı da galibiyet serisine geri döndürmesini bekliyorlar.